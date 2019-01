Acuatlón: evento 'AXT Challenge' se realizará el próximo domingo en La Punta [FOTOS]

La 1era. Válida de Acuatlón Perú 2019 – Acuatlón Escuela Naval, actividad organizada por la Federación Deportiva Nacional de Triatlón (FDNT), en coordinación con la COMGEMAR, la Escuela Naval del Perú, la Municipalidad Distrital de La Punta y Aqua Xtreme; se realizará el domingo 3 de febrero de 2019, desde las 8:15 a.m.



Están invitados a participar en este evento, del Circuito Nacional, los atletas federados pertenecientes a la FDNT y no federados, debidamente identificados.



Las inscripciones se realizarán desde el día lunes 7, hasta el jueves 31 de enero 2019 al mediodía.



¿En qué consiste la Acuatlón?

El Acuatlón es una excelente manera para que los atletas novatos ingresen al mundo de los deportes múltiples y para que los triatletas experimentados agreguen algo diferente a sus rutinas de carrera. Este tipo de competencias consiste de tres etapas, con un nado entre dos segmentos de carrera.



Las distancias oficiales para los Campeonatos Mundiales de Acuatlón validadas por la Unión Internacional de Triatlón (ITU, por sus siglas en inglés) son una carrera de 2,5 km, 1 km de natación y nuevamente 2,5 km de carrera. Esto puede cambiar si la temperatura del agua es inferior a 22 grados, en cuyo caso la carrera se convierte en un nado de 1 km seguido de una carrera de 5 km. No hay descanso entre la carrera y natación.

Consejos para realizar tu primera Acuatlón

Según los especialistas del club de natación y trialtlón, Aqua Xtreme, estas son las recomendaciones que debes seguir para tener un buen desempeño en este tipo de deportes:



• Busca un punto de referencia: en el mar o aguas abiertas, a diferencia de la piscina, es muy fácil desorientarse y realizar un desgaste físico innecesario, así que es recomendable encontrar punto de gran tamaño y lo tomemos de referencia cada vez que damos una respiración en el nado.



• Distribuye tu energía desde el principio: Generalmente las distancias del acuatlón son bastante cortas en comparación a una triatlón, y no debemos olvidar que estamos mezclando dos disciplinas muy diferentes. Si aceleramos demasiado en la carrera inicial, llegaremos demasiado cansados al agua. Dosifica tus energías y trata de elaborar una estrategia.



• Entrada al agua: Al momento de ingresar al agua luego de la carrear tenemos que hacerlo con suavidad y sin excesiva prisa. La inercia de haber realizado una buena carrera puede llevarnos a entrar demasiado fuertes al agua, provocando que nuestro ritmo inicial sea bastante superior al que soportamos.



• Colócate los lentes de natación: En muchas ocasiones sucede que no nos colocamos bien los lentes o se desajustan en mitad de la competencia. En lugar de seguir nadando a ciegas, es mejor que pares y te los coloques correctamente para seguir nadando con tranquilidad. De esa forma, no vas a desperdiciar energías. También es recomendable probárnoslo antes de la carrera para que no sucedan estos percances.



• Sigue a tu ritmo: No mires el reloj ni pienses en los demás, simplemente sigue tu ritmo. Lo importante es finalizar la carrera y a partir de ahí, ir mejorando tus marcas a base de un buen entrenamiento.