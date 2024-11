El último lunes se realizaron las elecciones de la Federación Nacional de Tabla (FENTA), con miras al periodo 2025-2028. Dos listas compitieron por la presidencia y la gestión de la institución en los próximos años. La lista número 1, encabezada por el presidente Elfri Alfonso Navarrete Narro, fue la que ganó en las votaciones. “Anunciamos la flamante Junta Directiva de La Federación Deportiva Nacional de Tabla - FENTA, electa por las Organizaciones de Base, el día de hoy”, señaló la entidad en sus redes sociales. Sin embargo, después salió a la luz una denuncia por parte de César Barthelmes, presidente del Club de San Bartolo y miembro de la lista número 2, quien manifestó que varios clubes fueron impedidos de votar, pese a no tener inconvenientes con sus pagos y la RENADE (Registro Nacional del Deporte), y eso influenció en la designación de la nueva junta directiva.

¿Quiénes ganaron las elecciones?

En primer lugar, es importante saber que la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) representa al Perú a nivel internacional en todos los deportes de tabla. Se encarga de fomentar y desarrollar el surf y otras disciplinas relacionadas a la tabla en el país. Organiza el campeonato nacional de surf. Además, cuenta con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y está afiliada a la International Surfing Association y la Asociación Panamericana de Surf. También es reconocida por la Asociación Latinoamericana de Surf.

Con más votos a favor, en su mayoría de clubes de surf de las provincias del norte del país, la Federación Peruana de Tabla eligió a la lista número 1 como su flamante junta directiva para los próximos tres años. Esta lista está conformada por el presidente Elfri Navarrete Narro, el vicepresidente Aldo Betetta Solimano, el tesorero Denis Elías San Román Fernández, el secretario Alberto Chávez Chávez, el vocal técnico Richard Navarrete Narro y el vocal de promoción Mauricio Torres Sánchez. Cabe mencionar que Denis San Román ya pertenece a la actual directiva, cuyo mandato termina a finales de 2024.

Según Macronorte, Elfri Navarrete Narro, quien también es abogado ambientalista y fundador de diferentes clubes de surf en el norte peruano, se comprometió a hacer una gestión a puertas abiertas y continuar con los objetivos de FENTA, siguiendo las políticas trascendentes y buscando la integración nacional de los deportes de tabla. Asimismo, indicó que se buscará la protección de todas las playas y se recuperará los espacios públicos para la práctica de este deporte.

FENTA anunció a la junta directiva del periodo 2025-2028. (Foto: FENTA)

Escándalo en el proceso de elecciones

Luego de que la Federación de Tabla anunciara a la próxima junta directiva, César Barthelmess, presidente del club San Bartolo y vocal de promoción de la lista número 2, presentó un reclamo donde aseguró que varios clubes como Barranca Surf, Barranca Bodyboard, Chorrillos Surf Club, Asociación Club Deportes de Aventura Perú, Club Cangrejo y Club Cerro Azul fueron impedidos de votar, a pesar de que estaban al día en sus pagos y contaban con la resolución del RENADE (Registro Nacional del Deporte). César dio detalles de lo sucedido a Depor: “Según los estatutos, las elecciones las tiene que llamar la Asamblea, el grupo de todos los clubes, son como 21 clubes los que hay. Los clubes que no están activos pueden ser por falta de pagos o porque no están en RENADE. Normalmente hay gente que paga en el momento para poder votar, porque hay muchos clubes de provincia. En nuestro caso, pagamos el mismo día temprano, los 1,500 dólares que debíamos, y el RENADE había salido el 31 de octubre, pero ellos descalifican nuestra lista”.

Barthelmess publicó un video en sus redes sociales donde se puede ver el momento donde no le dejan ingresar a votar, pese a enseñar los documentos que garantizan que el club estaba al día. “Ellos aducen que la lista que nosotros presentamos es del club de San Bartolo, pero es de varios clubes. Hay socios de varios clubes. De San Bartolo solo somos dos. En la puerta de elecciones habían puesto cuatro matones para que no nos dejen entrar. Yo pido que salga alguien para enseñarle los documentos, y los de seguridad dicen que tienen la orden de que no me dejen entrar. Siete clubes más que estaban al día en todo se retiraron de la elección y no votaron. Al final, no aceptaron que en el acta salga todo lo que había sucedido. Simplemente hicieron lo que quisieron”, agregó al respecto.

Para César, es grave que la actual junta directiva haya elegido al comité electoral. “El señor Denis San Román Fernández ha estado dirigiendo las elecciones y es directivo actual. El comité electoral tiene que ser elegido por la Asamblea, o sea por todos los clubes, y no solo por la directiva. A siete clubes de nuestra lista no nos dejaron ingresar y se va a hacer la denuncia correspondiente. Las personas que están en la Federación no puede hacer lo que les da la gana, sin dar cuentas a nadie. No es el dinero de ellos, se maneja el dinero de los deportistas. Es hora de que entre la auditoría y vean qué es lo que está pasando. El Estado no puede dejar que gente improvisada siga al cargo de una Federación, y se han reelegido y ninguno de ellos sabe algo de tabla. Es el momento de que hayan elecciones limpias”, manifestó el tablista.

César Barthelmess no pudo ingresar a votar el lunes 4 de noviembre. (Video: César Barthelmess)

Resolución de RENADE sobre la inscripción de integrantes del club San Bartolo. (Foto: Difusión)

Depor también conversó con Jaime Luis Luna Solano, vocal técnico de la lista número 2, quien sostuvo que la Federación no respetó sus propios estatutos y cometió abuso de autoridad contra los electores representados por los clubes de base afiliados a la FENTA. “La convocatoria estuvo mal hecha. Es la asamblea general representada por los clubes quienes eligen el comité electoral y no la junta directiva. Se puede observar que tenían un plan mal orientado. En segundo lugar, no han notificado a los clubes con esquelas de notificación obligatorias, incumpliendo en el artículo 9 de los estatutos vigentes escritos en RENADE, que a la letra dice: ‘las convocatorias se efectuarán con una anticipación no menor a quince (15) días calendario a la fecha de celebración de la Asamblea, mediante avisos que se publicarán por una sola vez en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de la comunicación que al efecto se curse mediante esquela de convocatoria con cargo de recepción que para tal fin será remitida’. FENTA omitió una obligación”, apuntó.

Luego, destacó que las autoridades inventaron la exigencia de un documento de no adeudo para los clubes que asistieron al acto electoral el pasado 4 de noviembre. “Se tenía tiempo hasta el mismo día de las elecciones para pagar y ponerse al día y así poder votar. En ningún párrafo de los estatutos dice algo sobre un documento o constancia de no adeudo. El club de San Bartolo llevó su voucher de pago a nombre de la Federación, poniéndose al día en sus obligaciones según FENTA, además de su resolución impresa de RENADE; sin embargo, como consta en los videos, los miembros de seguridad contratados por FENTA impidieron que el presidente de San Bartolo pueda ingresar a votar”, añadió.

Jaime destacó que fue uno de los pocos que logró ingresar a votar, pero no tomaron en cuenta sus reclamos en el acta. “A la hora que quise impugnar las elecciones, la secretaría tomó nota de todo lo que he pedido y los motivos por los cuales pedía la impugnación, pero luego en el acta no leyeron nada de lo que yo había puesto. Me acerco y me ignoran. Me dicen que no tienen nada que hablar conmigo. Al final prácticamente a empujones me hicieron abandonar la sala para que yo no pueda firmar el acta. Hay un alto grado de corrupción en estas elecciones. Todo ha sido de una forma agresiva y violenta. La corrupción y la mafia que se está metiendo a la directiva debería darnos vergüenza a todos los peruanos. Hacen sus publicaciones y no dejan que nadie opine. Seleccionan comentarios. Todo está manipulado. El deporte de la tabla trae muchos logros al Perú. Esto no es gestión de ellos, es de directivas anteriores. Lo único que han hecho es poner la cara para la foto porque ninguno de esos señores corre tabla”, sentenció.

Jaime Luna y su reclamo durante las elecciones. (Video: Jaime Luna)

Tomarán medidas legales

César Barthelmess aseguró que ya se está recopilando todos los documentos necesarios para poder hacer las denuncias ante las autoridades. “Haremos una denuncia oficial por los canales respectivos. Estamos trabajando con todas las pruebas, con todos los actos que han cometido, con todo el material para ingresarlo y dejar constancia. Ya existe un encargo de una investigación que se ha hecho, donde supuestamente esta directiva utilizó mal los fondos, se emitieron facturas falsas y todo un procedimiento que se ha conocido y se les está sancionando”, aseguró el presidente del club San Bartolo.

Jaime Luna, por su parte, sostuvo lo siguiente: “El abuso de autoridad de los actuales miembros de la directiva será denunciado ante el Consejo Superior de Justicia del IPD. Los abogados de la comunidad surfer se han unido para trabajar las demandas de impugnación contra estas elecciones ante el Poder Judicial, así como solicitar una medida cautelar que deberá ser atendida por la Justicia Nacional. Es penoso llegar a estas alturas, pero lamentablemente los hechos obligan. Para culminar, se pedirá a las municipalidades de Lobitos, Mancora, Razuri (Chicama), Negritos, Pacasmayo, que muestren públicamente cuánto dinero vienen dando a FENTA desde el año 2023 y 2024. El deporte se respeta”.

La junta directiva para el periodo 2025-2028. (Foto: FENTA)

El descargo de FENTA

Después de las denuncias por parte de miembros de la lista 2, la junta directiva de FENTA compartió un video donde se pronunció sobre las elecciones realizadas el último lunes. El encargado de dar el mensaje fue Denis San Ramón, secretario de la Federación Nacional de Tabla. “Como Federación, quisiera dar a conocer realmente cómo han sido las elecciones 2025-28, a cargo de la Federación de Tabla. Las elecciones han sido dadas de acuerdo a las reglas, las normas vigentes, que establece el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Fiel cumplidor a las normas de la Federación, nosotros hemos mandado a elecciones con el estatuto vigente del 2006. ¿Y por qué no del 2016? Porque este estatuto no ha sido aprobado por el IPD, no se encuentra en el RENADE y en Registros Públicos, por lo tanto el estatuto que debe regir es el de 2006″, fueron sus primeras palabras.

“Hemos mandado a elecciones y nosotros hemos hecho la comunicación conforme al estatuto que está vigente. ¿Qué es? Publicar en el diario oficial El Peruano y uno de mayor circulación, independientemente a ello, hemos sacado en las redes sociales. Vale decir, la Federación ha cumplido a cabalidad con las normas constituidas en los estatutos, por lo tanto, se llamó a elecciones, y como dice el artículo de elecciones del estatuto, en su artículo 50, dice ‘la Asamblea general ordinaria del mes de noviembre, cuando corresponda elegirá a los miembros de la junta directiva y el comité electoral’. Conforme se ha llamado, conforme se ha publicado, está totalmente correcto en nuestras elecciones. También dice ‘convocada la Asamblea en la que se incluirá como punto de agenda la elección del comité electoral y de la junta directiva. La junta directiva en función recibirá la lista de candidatos hasta cinco días antes de la fecha, de la primera convocatoria’. Vale decir, nosotros hemos cumplido con las normas y los estatutos”, agregó.

Finalmente, sostuvo que en las elecciones estaba un representante de la ONPE y también un representante del Ministerio del Interior. “Tienen que tener conocimiento que según nuestros estatutos vigentes, normados y aprobados por el IPD, son cinco días antes de la fecha, vale decir del 4 de noviembre, para poder presentar sus listas. Las listas fueron cerradas el 30 de octubre. Para esa fecha, las organizaciones afiliadas a la Federación de Tabla, tenían que tener su vigencia de poder en Registros Públicos, así mismo como RENADE y estar al día en sus cuotas de afiliación. Es la forma real y estricta, como un club tiene que tener la documentación correcta para tener voz y voto en una elección, según las normas vigentes. La Federación de Tabla, fiel cumplidor de todas las normas, ha dado cumplimiento, por lo tanto, en ejercicio de nuestras funciones, hemos cumplido con los estatutos de la Federación, así como la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte”, sentenció.





TE PUEDE INTERESAR