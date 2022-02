La vida y el deporte suelen tener una relación estrecha con el paso del tiempo cuando lo relacionamos con la disciplina que este genera y el impacto positivo hacia el mismo organismo en diversos aspectos. Aissa Hamann se dedica al Ciclismo de Montaña. Hoy en día, se enfoca mucho más en el Downhill y se prepara para las competencias haciendo pruebas de fuerza y retándose a sí misma.

El impulso familiar fue el motivo principal para darle empuje a este deporte. El enfoque en Downhill se basa en una decisión personal que viene acompañada de la adrenalina que siente al practicarlo. Nada ajena a las lesiones, no se detiene y la reactivación le permitió ampliar su experiencia en este rubro.

Aissa Hamann busca el éxito y que el 2022 sea su año. Entre la práctica constante de Downhill y cómo diferenciarlo del Enduro, su lugar en el deporte será una cuestión de tiempo.

¿Cuál es la diferencia entre la modalidad de Downhill y el Enduro?

La diferencia entre el Downhill y el Enduro es que para el Enduro uno sube y baja pedaleando. Downhill subes en carro y solamente haces el descenso en bicicleta. Ambas bicis son distintas (…) la diferencia de ruta y circuitos es que Downhill posee un circuito mucho más avanzado, Enduro te da la libertad de escoger un camino distinto.

¿Por qué elegiste el ciclismo de montaña?

Yo hacía gimnasia cuando era chiquita, no fue algo que empecé desde niña, pero sí veía el deporte. Es más, hasta antes veía a mi mamá y le preguntaba por qué hacía ese deporte. Años de años vi como era y me animé. Al inicio no quería, pero mi papá me animó. Siempre me ha gustado la adrenalina y ese tipo de deportes.

Comenzar a practicar este deporte, ¿qué tanto cambió tu vida?

En todo sentido. Siempre me había mantenido activa, pero el deporte no era algo central en mi vida. Ahora, básicamente, mi vida gira en torno al deporte. He conocido mucha gente y he ido fuera del país conociendo mucha gente. El deporte te desarrolla como persona, el ciclismo te ayuda muchísimo a ser super determinado y tener paciencia en el proceso. Te vas a caer, de todas maneras, pero tienes que pararte y seguir.

¿Cómo te ha ido en competencias en los últimos años?

La última fue en Cuzco por el ránking nacional de Downhill. El año pasado no pude ir a todas las que se hacen el año y no entré a la lista, solo pude ir a dos. Cada competencia tiene variaciones, los obstáculos y condiciones cambian. En mi bajada final partí con sol, pero en la mitad hubo rayos. Todos los que partieron atrás mío bajaron en diluvio y el circuito se vuelve un río. Las condiciones cambian de un segundo a otro, pero tenemos que estar preparados para todo.

Por la misma rigurosidad del deporte, ¿has tenido lesiones?

Hace un año tuve una caída en los cerros de Asia. Estaba dictando clase a una chica con la que salía a pedalear. El error es que uno en modo profesor va más relajado y era un circuito que conocía. En una sección rápida tuve una salida del camino y choqué contra una piedra. No recuerdo más, solo recuerdo que estaba inconsciente y me rompí la clavícula. Lo bueno del mundo de las bicis es que todos se conocen y pude atender rápido. Unas semanas después ya volví al ruedo.

Para poder mantener la vitalidad, ¿cómo es tu rutina de entrenamientos?

Intento meter la mayor cantidad posible de horas sobre la bici. Trato de pedalear entre cinco y seis veces por semana. Pedaleó 4 o 5 horas los fines de semana. Además, trato de incluir sesiones de fuerza. Estas sesiones son muy importantes para que los músculos estén fuertes y bien desarrollados. Te ayudan a evitar lesiones.

¿Qué tanto afectó la pandemia en el Ciclismo de Montaña?

Fue horrible al inicio, no puedes practicar ciclismo de montaña fuera de casa. La mayoría comenzó a hacer bicicleta estacionaria. Es muy distinto estar en el cerro que solo moverse en un lado. Cuando salimos a la calle a hacer deporte fue una maravilla. La gente se motivó y había más rutas, se armaron distintos grupos. Todo esto lo convirtió un deporte más divertido.

¿Qué tan positivo es la presencia de mujeres en el Ciclismo de Montaña en los últimos años?

Cuando empecé era algo intimidante y la gente criticaba. A raíz de la pandemia, muchas mujeres optaron por usar bici y las carreras también se llenaron de mujeres, antes no podía ni inscribirme. Todo suma para que los auspiciadores vean el potencial y pueda abrirse puertas a viajes y ampliar el mundo social de este deporte.

Por último, ¿cuáles son tus metas para este año?

Este año estoy enfocándome más al Downhill. La bicicleta es distinta, ahora puedo usar una bicicleta especializada y ver si tengo las mismas competencias que las personas que siempre usaron la bicicleta adecuada. Para mí, adaptarse siempre es un reto.

¿Qué mensaje le darías a la gente que quiere comenzar en el ciclismo?

El ciclismo puede ser un poco intimidante, a veces se ve más fácil de lo que es. Con la práctica y disciplina todo se puede. El ciclismo es 50% cabeza y 50% habilidad. Cualquier persona que quiere intentarlo y quiere hacerlo, puede hacerlo.

