“Ser parte de unos Juegos Olímpicos es como estar en Disney”, asegura Alessandro De Souza, quien por primera vez participó del evento deportivo más importante del mundo. Allí, el tirador nacional no solo tuvo la oportunidad de competir con los más grandes de su disciplina, sino también de conocer a los más grandes referentes del deporte mundial. Uno de ellos es justamente el tenista serbio Novak Djokovic, a quien admira desde pequeño.

“Tuve la suerte de cruzarme con grandes deportistas como Marco Ascencio (futbolista del Real Madrid), fue alucinante. Incluso, el último día, cuando ya estaba en el aeropuerto, en el salón VIP, conocí a Djokovic. Entré al baño a lavarme las manos, volteo a mi derecha y ahí estaba él. Yo nunca practiqué tenis, pero consumimos mucho ese deporte en mi casa. Verlo ha sido como ver a un semidios. Para mi, era como estar en Disney. Sentí que realmente me encontraba en la cima del deporte y eso es lo más bonito de unos Juegos Olímpicos”, contó Alessandro.

¿Crees que esta emoción te superó?

Sí, y aprendí que nunca hay que perder esa hambre, como creo que lo hice por disfrutar el ambiente. Llegué con una ilusión muy grande y el ambiente que había en la Villa me venció. Estaba muy emocionado al ver a Djokovic y otros deportistas. Sin embargo, creo que ello también hizo que me desenfoque un poco de mi objetivo que era conseguir una medalla. Estoy seguro que en los próximos Juegos estaré mejor, más tranquilo y la meta que tenga la encararé de la mejor manera. Tengo aspectos técnicos que mejorar. Para mi, el ciclo olímpico inició el día que terminó Tokio y ya estoy pensando en París.

La Villa Olímpica: un sueño hecho realidad

Alessandro fue uno de los primeros peruanos en ocupar la Villa Olímpica de Tokio 2020. Junto a Marko Carrillo, Nicolás Pacheco, Lucca Messinas, Sofia Mulanovich, Daniella Rosas, Miguel Tudela y Angelo Campo vivieron la experiencia de estar en la Inauguración del evento, representando al Perú y siendo parte de la tercera delegación nacional más grande en la historia de unos Juegos Olímpicos: 35 clasificados. Para el tirador peruano, este ha sido el mejor logro de su vida.

¿Con quienes compartiste habitación en la Villa?

Compartimos con los de tiro. Yo estaba en el departamento con Nicolás Pacheco y Marko Carrillo. Al lado teníamos a los chicos del surf. Fue un ambiente muy bonito. Todos compartimos ese olimpismo y esa peruanidad de llevar a nuestro país a lo más alto y fue demasiado bonito.

¿Cómo vivieron la participación de Angelo Caro?

Yo a Angelo no lo conocía. El primer día que llegué estaba en la tienda de merchandising y vi dos peruanos. Me acerqué y les pedí foto. Resulta que uno de ellos era Angelo Caro. Me lo dijo mi enamorada, que es la que maneja mis redes. Luego nos volvimos a juntar y me comentó que competiría en los próximos días. Todos estuvimos muy pendientes de su participación. Angelo es un fenómeno en lo que hace. Yo seguía a Nyjah, al americano, y que Angelo le haya ganado me parece alucinante. Veía como iba subiendo y fue increíble. Estoy seguro que le va a dar muchas alegrías al deporte peruano.

¿Lograste ver otros deportes?

No. Por el covid estaba todo súper restringido. Yo me escapaba para ir a ver el tenis y por ello pude seguir a los hombres en single, y parte del dobles, pero en realidad era bastante complicado. Tenías que voltearte la credencial para entrar y hacerte pasar como deportista de esa disciplina.

¿Los escenarios deportivos?

Alucinante. En el caso de tiro había un campo de primer nivel. De hecho, sí esperábamos un campo más exigente, para que se filtren más los competidores, cosa que no se dio, pero finalmente es igual para todos. Fuera de eso, no tengo ninguna crítica. Ha sido una gran experiencia que nos lleva al siguiente escalón como deportistas. El primer objetivo ha sido llegar y ahora el siguiente es volver a hacerlo, pero para ganar.

De regreso, ¿Cómo te han recibido en casa?

Mi familia y mis amigos están super contentos de que haya participado en un evento de tremenda magnitud como lo son unos Juegos Olímpicos, es el más importante a nivel deportivo. Están orgullosos. Creo que me he llevado un gran aprendizaje. Es verdad que el resultado no me acompañó como hubiera querido, proyectado, pero es parte del camino, del aprendizaje y estoy seguro que voy a sacar muchas cosas positivas de esto.

¿Qué te ha dicho tu abuelo?

Él fue el que me introdujo en este deporte. Empecé a disparar desde muy pequeño, y hoy en día él es el más orgulloso y consciente del sacrificio que he hecho para llegar donde estoy. Tengo 17 años de carrera deportiva y uno deja de lado muchas cosas. El espectador ve la medalla, el resultado, pero no el lado humano y todo lo que sufre el deportista. Cuando volví, mi abuelo me dijo que participar en unos Juegos Olímpicos es algo que muy pocos en el mundo lo logran. Hay muchos cracks que nunca van. Eso me hizo sentir muy bien, pero aún así hay que seguir peleando, trabajando porque la idea es subir al podio en algún momento.

¿Medallas?: más apoyo

A pocos meses de los Juegos Olímpicos, los clasificados en tiro tuvieron que ingeniárselas para entrenar, pues no podían entrenar en la cancha reglamentaria de Las Palmas: la FAP les negó el acceso al campo que dejó el Legado y la cancha de tiro del Ejército estaba muy lejos de los requisitos de la alta competencia. Aunque, el problema se solucionó, aún existen algunos inconvenientes que deberán revertirse con miras a Paris 2024.

En su caso (los de tiro) tuvieron inconvenientes para entrenar ...

Sí, y es algo que todavía se mantiene. Tuvimos una problemática grande para poder entrenar en Perú. Nos han restringido el acceso a la FAP en Las Palmas, tenemos horarios solo tres veces por semana. A eso se le suma que no solo los olímpicos disparamos, sino también otras personas que compiten. Sin embargo, en cuanto al escenario, comparado al de Tokio, no tenemos nada que envidiarles, pero el tema es que nos tienen que abrir las puertas al 100%. Eso es algo que queda como tarea para la Federación, el IPD, el Legado, la Fuerza Aérea. Necesitamos apoyo y no tener ni la más mínima barrera, sino ¿cómo conseguimos medallas?. Necesitamos el campo al menos 3-4 horas al día para poder repetir trayectorias.

A pesar de todo, tuvieron buenas participaciones ...

Sí, Nico tuvo una competencia impecable. Ese día tuvimos un arbitraje un poco polémico, que le costó estar en la final. Fue doloroso, lo es para cualquier deportista que llega a ese nivel y por un punto se queda afuera, sobre todo si lo han sacado injustamente. En mi caso, hice una buena marca, pero tampoco una de final. Necesitaba un poco de suerte, porque finalmente el tiro es eso. Son cosas que pasan en segundos y determinan mucho.

¿Fue un problema anímico?

Yo mentalmente me considero fuerte, estaba tranquilo, sereno en la competencia. Sabía lo que tenía que hacer, había entrenado bien. Lo que sí, es que me emocionaba mucho el ambiente. Al momento de encarar el arma, veía los aros olímpicos y era lindo. Era un escenario que nunca había vivido. En tiro, era el único que debutó en una competición como esta. Parecía un niño cuando lo llevan a Disney. Tuve un par de series que me costaron, pero también tuve tres muy buenas que, si hubiera repetido, hubiera estado peleando la final.

Ahora, ¿qué competencias tienes programadas?

Antes de fin de año tenemos dos eventos importantes de preparación. Tenemos el Panamericano de Tiro que es en octubre y el campeonato Nacional que es a fin de año. Yo soy de la idea de que en un nuevo ciclo hay que cambiar todo. Así que a ambos iré a probar nuevas técnicas, estrategias y una nueva escopeta. El próximo año recién comienza el camino a París. Si todo va bien, deberíamos tener el Campeonato de las Américas en Perú, que es el primer torneo que otorga cupos para la región. En el 2018, en Guadalajara, este fue el evento que me dio el cupo a Tokio. Ahora tocará competir acá y hay que aprovechar la localía para lograr nuevamente el objetivo.

