La vuelta de CM Punk al ring luego de 7 años de ausencia desde su retiro causó furor en el mundo del wrestling. El United Center de Chicago fue sede del regreso del llamado ‘Mejor en el Mundo’ en AEW Rampage.

En su ciudad natal y con cientos de fanáticos, CM Punk entró y realizó varios guiños a momentos históricos ocurridos en el deporte en Chicago, como la vuelta de Michael Jordan. En un comunicado, AEW anunció el regreso de luchador con el famoso ‘I’m back’ del ícono de los Bulls.

“Hay una parte gigante de mí que le da las gracias a Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Tiene una estatua del tipo fuera del United Center, y yo me sentí como cuando él jugaba”, señaló en diálogo con ESPN.

El comunicado de AEW anunciado la vuelta de CM Punk. (AEW)

“La forma en que me han acogido, la reacción ha sido increíble y mucha gente me ha equiparado con él. Si la gente quiere ponerme en la conversación, se lo permitiré, porque se siente bien que te comparen con él, no voy a mentir”, agregó.

Asimismo, Punk aclaró que su vuelta al wrestling iba a ser en grande al mismo estilo de ‘Mike’, y con su mismo objetivo: lograr títulos. “Regresé al igual que Michael Jordan lo hizo, y al igual que él regresó para ganar campeonatos, yo también”, sostuvo.

Cabe señalar que CM Punk ya tiene fecha y rival de su primera lucha en AEW, será el evento All Out del 5 de septiembre y se enfrentará a Darby AllIn, pupilo de Sting.