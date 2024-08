No quedan dudas que Alonso Correa dejó el nombre del Perú en alto en los Juegos Olímpicos París 2024. El deportista se ubicó en el cuarto lugar de la disciplina de surf, quedando muy cerca de obtener una medalla olímpica, logro esquivo para el país hace 32 años. En la última competencia, fue superado por el brasileño Gabriel Medina, aunque hubo un momento que quedó en la polémica: los jueces le otorgaron la prioridad de una ola cuando ‘Foncho’ parecía estar más adelantado. La situación evidenció un reclamo de nuestro compatriota, sobre el cual se animó a dar mayores detalles.

“Los dos terminamos en las piedras y yo pude salir antes de ahí. Llego antes que él y le terminaron dando la prioridad, lo que fue muy raro. Él había agarrado la ola después de mí y si llegas parecido, debería ser al que agarra la ola primero. Eso cambió mucho el heat, un detalle que no me gustó y así quedó. Después me tocó esperar una mejor ola que no llegó a entrar”, contó el deportista en las redes del Comité Olímpico Peruana (COP).

A su vez, resaltó: “Así fue y no pudimos hacer nada, hicimos nuestro reclamo y no nos aceptaron nada. Igual la luchamos, di una buena batalla. De hecho, super motivador haber estado en el agua con el tres veces campeón mundial. Me sentía listo para ganarle y empezamos el heat muy bien”.

Correa cayó en semifinales ante el francés Kauli Vaast y luego ante Gabriel Medina por el tercer lugar, pero previamente superó tres rondas venciendo a rivales como Reo Inaba (Japón), Jordy Smith (Sudáfrica), Filipe Toledo (Brasil) y Kanoa Igarashi (Japón). De esta manera, cumplió la mejor participación de un peruano en la historia del surf de los Juegos Olímpicos.

“Gracias a todos los peruanos que apoyaron y han estado pendientes. Me motivaron un montón, dándome toda la energía. Lo di todo. En este deporte dependemos del mar y faltó un poquito de oportunidades, pero no es excusa. Al final, orgulloso por lo que hice, me quedo con eso”, apuntó el deportista de 25 años.





Algunas claves para entender el surf

Si buscas disfrutar del surf, necesitas saber que los participantes cuentan con 30 minutos para realizar todo tipo de maniobras en el mar, con el afán de lograr la más alta puntuación. Conocido como heat, es el tiempo disponible para atrapar las mejores olas sin límite alguno.

Es importante precisar que, luego de cada maniobra, el rival pasa a tener la prioridad. En el caso haya una buena ola, podrá ir a ‘desafiarla’; si es que no la agarra, el contrincante es libre de volver a tomarla. Cada ola puede ser puntuada del 1 al 10, bajo la decisión de 5 jueces.

Para elegir el puntaje, se descarta el más bajo, priorizando los más altos hasta el final. Siempre se combinan las dos olas con mayor puntaje para la decisión final. Si un deportista obtiene 4.00 y 5.00, en caso tenga 6.00 en la próxima, este reemplazará al primero.





Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia, Perú ganó cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam ganó la medalla de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no volvió a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas de plata y conseguidas de forma consecutiva. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica, en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet.





