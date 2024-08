El malestar colectivo aún está fresco, la bronca de ver cómo Alonso Correa no pudo estar en el podio olímpico y regalarnos una alegría que venimos esperando por 32 años (desde la última vez que Perú se colgó una medalla en unos Juegos Olímpicos) es clara. ‘Foncho’ lo dio todo y mucho más, superó las expectativas y se metió dentro de los cuatro mejores en París 2024. Lo impredecible del mar, sobre todo en esta época en Tahití que obligó a postergar por varios días su participación, y una polémica decisión de los jueces en cuanto a la prioridad contra Gabriel Medina cerraron su participación muy cerca al bronce (cuarto puesto). Se fue de Teahupo’o con la frente en alto y uniendo a todos -a los amantes de las olas y a los que lo estaban entendiendo el deporte por primera vez- en un mismo sentir.

Llegó un mes antes de la competencia a la isla de la Polinesia Francesa para prepararse con doce tablas, financiadas por él mismo y que ascendían a un total de 35 mil soles. Más allá de que la primera se le rompió al día de llegar en un entrenamiento, su participación en Tahití fue admirable. En su debut olímpico, superó lo hecho previamente por Lucca Mesinas en el estreno del surf en Tokio 2020 (cuartos de final), se adjudicó el cuarto diploma olímpico del ‘Team Perú' en esta edición (el cual lo reciben los ocho mejores de cada disciplina) y se ganó el respeto de todos, llegando hasta el último día del evento y dejando de lado a figuras de la élite de la WSL (Liga Mundial de Surf o World Surfing League por sus siglas en inglés).

‘Foncho’ dominó las olas de la playa más peligrosa el mundo, se sintió como pez en el agua, como si cada fin de semana surfeara en Teahupo’o y su estilo agresivo y capacidad de brillar en olas grandes lo ayudaron para dar un golpe de autoridad desde la ronda 1. Lideró su heat ante nombres importantes como el brasileño Filipe Toledo, bicampeón mundial; y el japonés Kanoa Igarashi, plata en Tokio. Luego superó al sudafricano Jordy Smith, de 35 años y con mucha experiencia en el Tour Mundial, y en otro mano mano venció al japonés Reo Inaba, en un día donde no hubo muchas olas, pero Alonso exprimió las que tuvo.

En semifinales, el tablista nacional de 26 años se citó ante el local Kauli Vaast, quien es considerado como uno de los próximos talentos de la élite con solo 22 años. El tahitiano, que representa a Francia, sacó a relucir toda su experiencia en su playa para superarlo y a la postre lograr la medalla de oro. Ya en la lucha por el bronce, ‘Foncho’ se citó en otro duro mano a mano contra el brasileño Gabriel Medina. Si bien en el heat hubo una polémica por la prioridad que los jueces vieron para su rival, en una ola que fue clave en la serie, Alonso cerró su participación dejando en alto el nombre del Perú y -por varios minutos- exigiendo al máximo al tres veces campeón mundial de la WSL.

Alonso Correa en París 2024 Participantes Total Ronda 1 1) Alonso Correa (PERÚ)

2) Filipe Toledo (BRASIL)

3) Kanoa Igarashi (JAPÓN) -14.33

-7.63

-4.17 Ronda 3 1) Alonso Correa (PERÚ)

2) Jordy Smith (SUDÁFRICA) -15.0

-12.2 Cuartos de final 1) Alonso Correa (PERÚ)

2) Reo Inaba (JAPÓN) -10.50

-10.16 Semifinales 1) Kauli Vaast (FRANCIA)

2) Alonso Correa (PERÚ) -10.96

-9.60 Medalla de bronce 1) Gabriel Medina (BRASIL)

2) Alonso Correa (PERÚ) -15.54

-12.43

“Gracias a ustedes, absolutamente a todos los peruanos que han estado apoyando y estando pendientes. Me han motivado un montón, me han dado toda la energía. Fui con todas las ganas de pelear, de buscar, de hacer lo mejor de mí [...] Lo di todo. En este deporte dependemos un poco del mar y faltaron un poco de oportunidades para mí, pero no es excusa. Fui con todo, di todo lo que pude, me fui hasta las piedras, he terminado ahí”, dijo Alonso Correa luego de su histórica participación en París 2024.

‘Foncho’ también contó que presentó un reclamo por la polémica en la lucha por el bronce, pero que no prosperó. “Yo llego antes al fondo que él, estoy delante , y le terminaron dando la prioridad, lo que fue muy raro porque Medina había agarrado la ola después de mí. Y si llegas parecido, debería ser al que toma la ola primero. Eso cambió un montón el heat. Fue un detalle que el juez de prioridad decidió dárselo a Gabriel, yo no podía hacer nada. Después de eso me tocó esperar una mejor ola que no llegó a entrar [...] Hicimos nuestros reclamos. No nos aceptaron nada, pero igual la luchamos, di una buena batalla”, concluyó Correa.

Cerca de la medalla

Lo hecho por Alonso Correa, de hacernos vibrar, estar atentos a cada heat y volver a soñar con que una medalla olímpica es posible no se vivía desde 16 años. La última vez que disputamos un mano a mano, de manera directa, por una presea fue justamente con Péter López en taekwondo, en Beijing 2008 (quinto puesto). Tuvieron que pasar tres ediciones de Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020), para de nuevo tener esa sensación y expectativa de acercarse a lmejor resultado desde Barcelona 1992, donde obtuvimos por última vez una medalla, fue la de plata gracias a Juan Giha en tiro skeet.

Eso sí, todo esto sin dejar de lado los diplomas olímpicos que hemos ganado recientemente. Después de Péter López en Beijing, Ángelo Caro y la final de skate en Tokio 2020 nos hizo llenar de orgullo (quinto puesto), en París 2024, Nicolás Pacheco y su sexto lugar llegando a la final de tiro (modalidad de skeet); así como Evelyn Inga y su octavo puesto en marcha atlética; pasando por María Belén Bazo y su meritorio e histórico cuarto lugar en vela (modalidad windsurf). Y lo que tambíen puede hacer Stefano Peschiera en el medal race de vela (dinghy masculino o ILCA 7) y sus grandes opciones de medalla.

¿Qué es lo que se le viene a Alonso Correa?

Luego de París 2024, Alonso deberá volver a concentrarse en su carrera dentro de la WSL. Actualmente, ‘Foncho’ está en las Qualifying Series, la que es considerada la Tercera División del surf y donde se compite a nivel regional (Sudamérica). Para acceder al siguiente nivel, vale decir los Challengers Series (la etapa previa al Tour Mundial, donde está la élite), Correa tendrá que estar dentro de los 10 mejores de la región en la actual temporada, está decimonoveno en estos momentos, a 815 puntos del top 10 y necesita quedar en buenas posiciones en las dos últimas fechas para seguir sumando.

Números de Alonso Correa en el QS 2024 Sudamérica Ranking Eventos Puntos Alonso Correa 19° 3 2135

En ese sentido, su siguiente competencia será el ‘Circuito Banco do Brasil de Surfe’, en la playa Praia do Francés en Alagoas. Este evento está programada del 22 al 25 de agosto y es un ‘QS’ que otorga mil puntos al ganador, por lo que Alonso deberá salir a buscar esos puntos para trepar en la clasificación. Su última parada, en tanto, está programada del 26 al 29 de septiembre, otro ‘QS’ de mil puntos también en Brasil - a falta de confirmación del nombre del evento-. Con ello, el peruano se juega todas sus cartas intentando ganar en ambos torneos y soñar con meterse a los Challenger Series, que es la etapa previa al Tour Mundial. Paso a paso.





