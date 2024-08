Más allá de que ya pasaron algunas semanas, Stefano Peschiera -y, claro, todo el país- sigue viviendo el sueño de haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París y de colocar la bandera peruana en un podio después de 32 largos años. Reconocimiento tras reconocimiento, solo lo hace pensar en la responsabilidad que tiene ahora para buscar la mejoría en el deporte peruano. Y desde su vitrina, el velerista nacional solo espera ser ejemplo para muchos chicos que anhelan el mismo logro. Aquí su palabra con Depor.

Tres semanas pasaron desde que conseguiste la medalla y tu vida se ha vuelto ajetreada. ¿Cómo te sientes?

Bastante cansado por el trajín que ha significado regresar después de ganar una medalla y la verdad es que lo he tomado con mucha emoción, mucha responsabilidad y han sido muchos reconocimientos; debo muchísima gratitud a todo el Perú que me ha venido apoyando, no solo los últimos días, sino durante mi competencia también.

¿Sientes un cambio entre el Stefano que llegó a Francia hace un mes y el de hoy?

La verdad es que yo sigo siendo el mismo, sigo siendo de carne y hueso, teniendo las mismas emociones, y al mismo grupo de gente rodeándome. Eso es por lo que más agradecido estoy. Ahora la idea es que yo sea un instrumento para fomentar el deporte, para seguir motivando a las generaciones que están creciendo y que esperemos nos traigan medallas en el futuro. Entonces en eso sí ha cambiado bastante, en el sentido de que creo que puedo ser una más grande imagen del deporte y un claro ejemplo de cómo deberíamos hacer las cosas para salir adelante en el tema deportivo como país.

Volviendo a lo que fue París 2024, a todo el viaje previo... ¿con qué expectativas llegabas?

La verdad es que no fui a muchos medios para no generarme mucha presión, ni comprometerme demasiado y poder enfocarme en lo mío, pero les dije que se venía una sorpresa y la verdad es que yo creo que la sorpresa era un diploma olímpico y ya hubiera sido algo bastante aceptable. Entonces sí era un referente y alguien que la gente podría considerar como uno de los favoritos a ganar medallas. Yo sí esperaba y sabía que tenía el talento para conseguir una medalla, solo había que creérselo y llegar preparados.

Y eso es algo que mencionas mucho... el creérselo más y cómo la salud mental es importante para el deportista...

De acuerdo, siento que en general como nación somos un poco pesimistas y tendemos a victimizarnos y a buscar excusas para cuando no nos va como queremos y en vez de mirar hacia afuera deberíamos mirarnos en retrospectiva y hacer un diagnóstico individual y honesto de cómo son las cosas. Con tantas decepciones que he tenido, antes de llegar finalmente a conseguir una medalla olímpica, he aprendido de los errores, salí adelante. Y creo que para eso necesitas totalmente enfocarte en la salud mental, tu vida tiene que estar ordenada, tienes que ser una persona disciplinada, capaz de sacrificar todo para cumplir y lograr tu objetivo.

¿Cómo fue la convivencia con el Team Perú? Entiendo que te uniste a ellos después de las competencias...

Sí, yo nunca me había sentido tan en familia con el equipo como lo he sentido ahora. Cuando regresé a la villa, pudimos conocer sobre todos los atletas que estaban ahí y todos compartimos nuestras experiencias de manera desinteresada. Hemos sido la generación y delegación más exitosa de Perú en unos Juegos Olímpicos, entonces se está demostrando que estamos nadando contra la corriente, tratando de dar el buen ejemplo para que todo el mundo opte por el deporte.

Volviendo a ese 7 de agosto, conseguiste la medalla y de alguna manera te conectó con otro acontecimiento importante, el centenario de la ‘U’’...

Si bien lo tenía en mente, no me puse a pensar en eso porque estaba enfocado en mi competencia. Después de ganar la medalla, vi las noticias, me acordé que era 7 y creo que fue algo orquestrado ahí arriba por Dios.

¿Cómo nació esa pasión por Universitario?

Yo soy, desde muy chico, hincha de la ‘U’ gracias a un tío que me llevaba bastante al estadio. En casa se peleaban por quién me llevaba al estadio, si a Matute o al Monumental y al final creo que terminó ganando la ‘U’. He ido a palco, a la Trinchera, y es increíble el aguante que tiene esa barra. Por algo es la barra más grande.

¿Cómo viviste ese ‘reconocimiento Monumental’ que te hizo el club?

¡Qué buena frase! Fue mucha emoción a la hora de recibir el reconocimiento, de estar en el estadio y que tanta gente esté aplaudiéndote y reconociéndote, te hace sentir especial y agradecido. La verdad es que no me canso de escuchar: “Gracias por lo que has hecho por el país”, y la verdad es que yo no me doy cuenta a veces pero en estas situaciones es cuando ellos me lo recuerdan.

Una palabra que a mí me marcó mucho cuando te escuché decirla fue lo de las ‘Diosidencias’ ¿Cómo impacta la fe en ti?

Yo durante toda mi vida he sido católico y considero que somos un país que tiene muchísima fe. Y tenemos que aprovechar eso porque considero que tener fe en Dios al final nos da esa seguridad. Y es una guía, al final yo creo que Dios es una guía que hace que las cosas pasen por algo, a veces pasan cosas malas o buenas pero tienes que saber que sus tiempos son los correctos y que al final por algo es. En mi caso, he pasado por tantos momentos difíciles que algunos los van a ver en un libro que voy a escribir en el futuro. Son las ‘diosidencias’ las que hacen que la vida pase de alguna manera u otra y no hay que buscarle tanto explicaciones sino ir con el ‘flow’.

¿Has pensado, de repente en el futuro, tener algún cargo federativo o en el IPD para contribuir en el deporte?

Aún no pienso en eso, de hecho a veces me pongo a soñar en qué haría si fuera presidente del IPD. Quizás esa es la vía correcta para dejar un legado aún más grande y poner o encaminar al país en la dirección correcta, hacer que crezca aún más y que todo salga de manera positiva, que nos volvamos un país desarrollado y ya no tanto uno en desarrollo; hay que cambiar muchas cosas. Probablemente hoy no estoy lo suficientemente instruido para saber todo en lo que hay que prestar atención o invertir. Pero de repente sí, en el futuro podría ser una bonita opción, una oportunidad para también retribuirle al país que tanto me ha dado.

¿Qué podemos esperar ahora de ti? Quiero saber si ya pensaste en entrar al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028...

Acabo de cerrar una llamada con el presidente del IPD, está sacando ya la iniciativa de hacer un programa para los deportistas con más opciones de medalla y me ha incluido ahí, así que creo que no tengo opción. Pero tengo otros objetivos también en la vida y uno es hacer una maestría entonces espero poder también cumplir ese objetivo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR