Ha pasado solo un par de semanas desde que acabaron los Juegos Olímpicos en París 2024 , donde la delegación peruana sacó su mejor resultado desde Barcelona 1992 con la medalla de bronce de Stefano Peschiera y los seis diplomas olímpicos. Y entre lo más resaltante, el fondismo nacional volvió a ratificar que es una de nuestras principales armas con dos cuartos puestos. Nuestra geografía y el perfil de deportista que sacamos de provincia son la base de estos logros históricos (primeros diplomas en la historia de nuestro atletismo), una misma realidad que también puede ser aprovechada en otros deportes de resistencia, como el ciclismo de ruta.

En esta modalidad no tuvimos representación en París 2024, sí en Tokio 2020 gracias a Royner Navarro, quien acabó con una sequía de 37 años sin un peruano en unos Juegos Olímpicos en ciclismo en ruta. Resulta llamativo que con la condición geográfica, esta disciplina no haya sido explotada, sobre todo en el sur del país, donde se concentra la mayor práctica. Para dar cuentas, Royner nació en Ayacucho y su predecesor olímpico, Ramón Zavaleta -Los Ángeles 1984- en Cusco. Pensando en el próximo ciclo olímpico, para Los Ángeles 2028, es necesario conocer cuál es el presente del ciclismo de ruta y cuál es el plan olímpico de acá a cuatro años.

La realidad del ciclismo de ruta

A raíz de ello, Depor conversó con Gustavo Matus, presidente de la Federación Peruana de Ciclismo, para conocer la realidad del ciclismo de ruta en el país y cuál es el plan para volverlo a poner en unos Juegos Olímpicos. El mandamás de este deporte sobre dos llantas comenzó dándole una primera idea de dónde se viene practicando más el deporte. “Los puntos de desarrollo del ciclismo de ruta en el Perú son Arequipa, Huancayo, básicamente esos dos, Pisco es otro, pero está un poco más enfocado a lo que es pista”, dijo. Hoy por hoy se está mezclando el ciclismo de ruta con el de pista de medio fondo, para tener a los mismos deportistas en dos modalidades distintas, y aprovechar eso.

Ahora, Gustavo Matus nos aclara el panorama y el presente del ciclismo de ruta, el cual ha entrado en un proceso de reestructuración y un cambio generacional. “Hemos cambiado totalmente la gente que estaba antes, ya llegó a una edad en la que no se siguen desarrollando, entonces hemos cambiado todo. Estamos ahora con juveniles de 15 años hacia adelante, empujando mucho estas categorías. Tenemos ya gente, una selección y estamos buscando más talentos de esa edad; hemos hecho ya un par de de controles en la Videna”, comentó el titular de la FDPC. El presente del ciclismo de ruta ha entrando en renovación, y para ello el rol del entrenador será crucial para buscar a los nuevos valores.

“Estamos enseñando a los entrenadores de Lima y provincias haciendo un curso de captación de talentos. Son cursos virtuales, enseñamos las mediciones que tienen que hacer [los entrenadores] a la gente de su localidad para saber si es un talento ciclístico o no, porque hay muchos chicos que llegan con el afán de ser ciclistas, pero una vez que se hacen las pruebas se determina si es de ruta o pista, si es velocista o de cross country, es un poco redirigir a la gente. Este curso tiene tres etapas. Ya hemos hecho la primera etapa, los que aprueban pasan a la segunda, que será a finales de septiembre. Comenzamos la segunda etapa y en ese plan están llegando gente de Colombia”, reveló Matus.

¿Cómo captan a los talentos?

La forma cómo ahora están captando a los talentos es por intermedio de los entrenadores, quienes de manera paralela entrenan a chicos y poco a poco están llevándolos con métodos más profesionales. “Estamos jalando entrenadores de Huánuco, de Arequipa, de todo el país, los que se quieran inscribir para que busquen talentos en sus localidades. Por eso les estamos enseñando el procedimiento para hacer los exámenes, que nos den las tablas y que podamos chequear. Es virtual este programa, me parece que hemos tenido como 40 participantes a nivel nacional. Los análisis que nos den los veremos ahora. Los que están trabajando de la manera adecuada son Huancayo y Pisco y Lima”, sostuvo el titular de la federación.

Luego de una captación y una ampliación de la base de ciclistas, Matus espera llegar a un nuevo tipo de entrenamiento a modo de plan federativo. “Si no hacemos esto, nos estaríamos quedando, no tendríamos una manera de comenzar de manera profesional. Hemos optado por hacerlo así directamente nosotros. Este año hemos comenzando una estructura de campeonatos juveniles de pista, la pista está muy ligada a la ruta, porque es la misma gente para medio fondo. Estamos trabajando con cinco clubes para realizar un campeonato de cinco fechas. Estamos teniendo carreras de 30, 35 chicos. Realmente estamos cambiando la figura”, comentó Gustavo Matus

“Esta formación la estamos haciendo ahora, porque comienza el ciclo olímpico y la idea es conseguir gente para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Con la gente que tenemos en este momento, no llegaríamos. Tenemos que buscar talentos y cambiar la estructura que se ha venido usando. Estamos reestructurando el tema de pista y ruta para conseguir llegar a los Juegos Olímpicos 2028″, apuntó el titular de la Federación Deportivo Peruana de Ciclismo (FDPC).

El plan del ciclismo de ruta

El plan para reflotar al ciclismo de ruta se basa en este curso de tres partes para captar talentos. La primera etapa ya transcurrió en febrero, donde se hicieron pruebas, no para ruta, ni para pista, sino una prueba olímpica, la cual es un test explosivo donde salen tres corredores a una distancia de 750 metros. “¿Qué es lo que captas con esto? No solamente ciclistas, sino atletas. Este test ni siquiera es con bicicleta, son cuestiones físicas, es el inicio de todo. Tras ello, se hace la selección y ahí pasas al paso dos. Los que son adecuados comienzan recién con el entrenamiento fuerte en bicicleta”, dijo Matus.

La etapa 2 recién se hará en septiembre con 20 seleccionados que estarán viniendo a Lima, luego de la captación abierta. “Tenemos a una entrenadora física, Angélica Quintero, ella hizo el procedimiento para comenzar a chequear las medidas de las distintas personas”. Luego de transcurrida esta etapa, se dará paso a la última fase, la tercera, donde estarán llegando gente de Colombia para capacitarlos. El presidente de la federación de ciclismo reveló que traerá a los que ayudaron a la masificación del ciclismo en tierras cafeteras.

“Ellos son los que hicieron el plan de masificación en Colombia. En lugar de nosotros chocar contra las mismas dificultades que ellos tuvieron, estamos trayendo a las dos personas que manejaron la masificación del ciclismo en Colombia para hacer estos cursos y juntar a los 20 atletas en Lima. Se va a hacer una base de entrenamiento con capacitación de los entrenadores y los métodos colombianos para esta búsqueda de talentos y hacerle los test adecuados a estas personas que estamos trayendo de distintos lugares del Perú. Esto va a determinar hacia dónde van, si están dirigidos a pista, ruta. Así queremos renovar toda la gente de ruta y de pista”, comentó el titular de la federación.

Retos y complicaciones en el ciclismo de ruta

La idea y el plan que tienen en la federación para la renovación del ciclismo de ruta sería perfecto si no hubieran complicaciones para la masificación del deporte, una modalidad que al ser al aire libre está condicionada a diferentes factores. “El primer obstáculo que tenemos es de las mismas autoridades para cerrar al 100 % el tráfico, hacer competencias es la parte más difícil. Nosotros como federación no recomendamos hacerlo con tránsito abierto, ni el 50 %, ni con policía adelante y atrás. Hace poco se hizo un nacional, ¿cuál fue el problema? Las autoridades se comprometieron a cerrar las calles y no lo hicieron”, comentó Matus.

El cierre de calles y el compromiso de las autoridades es el principal problema que identifica Gustavo Matus. ”Si comenzamos a hacerlo bien y tenemos apoyo de las autoridades para cerrar, vamos a conseguir talentos, vamos a conseguir hacer competencias bien realizadas. Para eso también se necesita jueces adecuados. Nosotros estamos dispuestos, si tenemos estas condiciones, a hacer capacitaciones a jueces para que puedan hacer bien las competencias en sus lugares. Con el curso que tenemos, también se les entrenará a los entrenadores y jueces. Eso es parte del plan. Se necesita una capacitación guiada, ya estamos dando el primer paso para el desarrollo de los siguientes cuatro años y poder llegar en una mejor condición a California 2028″, aseguró.

El tema de presupuesto también es un dolor de cabeza para la Federación de Ciclismo, no tanto por el monto en sí, sino porque hay ocho modalidades y el gasto de cada una es distinto, teniendo en cuenta que además el ciclismo de ruta es caro. “En el caso de ruta no puedes mandar una o dos personas, tienes que mandar seis, más entrenadores, más médicos, más todo. Entonces mínimo estás hablando de mandar diez personas a cada competencia al extranjero. Eso consume muchísimo, muchísimo dinero. Esa parte sí necesita un apoyo financiero mayor, sin contar el costo de las bicicletas. Realmente el desarrollo del ciclismo de ruta, es el más caro de todas las modalidades de ciclismo”, declaró Matus.





