Argentina vs. Serbia EN VIVO: chocan en cuartos de final del Mundial de Básquet China 2019

Argentina vs. Serbia EN VIVO y EN DIRECTO : el partido por los cuartos de final del Mundial de Básquet 2019 en el Dongguan Basketball Center desde la 6:00 a.m. (hora peruana) con transmisión del DirecTV Sports.

El duelo entre Argentina y Serbia será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá al clasificado a la siguiente ronda del Mundial de básquet 2019.

La selección argentina, que está invicta e ilusionada con subirse al podio del Mundial de China, se enfrentará este martes 10 de septiembre, en los cuartos de final, a la poderosa Serbia, que cayó ante España, pero es una de las máximas candidatas al título.

El cuadro sudamericano se clasificó en el primer lugar del Grupo B con puntuación ideal, al superar a Corea del Sur (95-69), Nigeria (81-94) y Rusia (61-69). En la siguiente fase, superó a Venezuela (87-67) y Polonia (65-91).

Argentina tuvo una duda para este torneo hasta último minuto a una de sus figuras, Facundo Campazzo, por un esguince en el tobillo derecho. Sin embargo, el base del Real Madrid se recuperó y se convirtió en uno de los jugadores más valiosos del equipo.

También destacan el capitán Luis Scola, que se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los Mundiales, Patricio Garino, Gabriel Deck y Marcos Delía.

Por su lado, la selección de Serbia, una de las máximas candidatas al título, arrasó en el Grupo D con apabullantes triunfos sobre Angola (59-105), Filipinas (126-67) e Italia (77-92). Luego venció a Puerto Rico (90-47) y cayó ante España (81-69).

El pívot de los Denver Nuggets Nikola Jokic, la gran figura serbia, fue expulsado ante España por protestar una decisión arbitral y podría ser sancionado. “Fue una reacción estúpida de nuestro jugador”, dijo Sasa Djordjevic, seleccionador.

Argentina vs. Serbia: horarios del partido

Perú 6:00 a.m.

Ecuador 6:00 a.m.

Colombia 6:00 a.m.

México 6:00 a.m.

Bolivia 7:00 a.m.

Paraguay 7:00 a.m.

Chile 7:00 a.m.

Venezuela 7:00 a.m.

Argentina 8:00 a.m.

Uruguay 8:00 a.m.

Brasil 8:00 a.m.

España 1:00 p.m.



Fuente: EFE

► ¡Maestra! Sofía Mulánovich ganó el Mundial ISA de Surf 2019 a pesar de que perdió su tabla en medio del mar [VIDEO]



► ¡El segundo de su carrera! Sofía Mulánovich se coronó en el Mundial ISA de Surf Japón 2019



► ¡Tremenda maniobra! Con esta increíble ola Sofía Mulánovich se coronó en el Mundial ISA de Surf 2019 [VIDEO]



► ¡El público lo disfrutó! Stone Cold Steve Austin le aplicó una tremenda 'paralizadora' a AJ Styles en RAW [VIDEO]