¿Cómo lo ha recibido el Perú?

Está siendo todo nuevo. Es un momento diferente en mi carrera. Pero, me he preparado para esto. Estoy viviendo cada día con gran intensidad, conociendo personas increíbles. Aquí, en el club me han recibido todos muy bien, incluso los jugadores. Tengo la ilusión de hacer un camino distinto. Estoy disfrutando cada día.

Ha dirigido desde el 2005 en Brasil, ¿por qué el fútbol peruano y por qué Sporting Cristal?

Estaba esperando una oportunidad para trabajar afuera de Brasil, pero quería que se dé en un equipo con buenas ideas, una estructura clara, un buen fútbol y con una planificación a corto y mediano plazo, que fue lo que Cristal me presentó . También un equipo que históricamente pelee títulos. Nacionalmente, Sporting Cristal siempre está entre los tres mejores equipos, lo cual me ilusionó mucho al momento de aceptar la invitación. Siento que venir acá me va a aportar mucha experiencia a mi carrera, además porque es otro país, otra cultura.

¿Tenía conocimiento del fútbol peruano?

He tenido más información a raíz de que Sporting Cristal me ubicó. Desde ahí, junto a las personas que me acompañan, mi cuerpo técnico, hicimos una investigación para entender no solo el fútbol peruano, sino a las personas que viven acá. Estamos llegando a un país nuevo, pero con una ambición y con las ganas de compartir lo que hemos vivido hasta el momento. Queremos aprender. El fútbol de Perú es de mucha calidad técnica, de grandes jugadores. Quizá lo que sí se tiene que mejorar es lo competitivo, porque hoy Brasil y Argentina están por encima de todo Sudamérica. Para ello, tenemos que mejorar las estructuras de los equipos, el tema físico, para así a medio o largo plazo competir a gran nivel y figurar en las competiciones internacionales.

Meses atrás, en una entrevista, Joel Raffo, presidente del club, nos comentó que Sporting Cristal tiene una deuda a nivel internacional, ¿usted ha venido a saldarla?

Hoy en día hay otros clubes del continente que están por encima de Sporting Cristal. No a nivel de tradición, de camiseta, de hinchada, pero sí a nivel deportivo. Ahora, tenemos que volver a disputar la Copa Libertadores, pasar a la fase de grupos e ir avanzando paso a paso. No podemos prometer nada más que eso para nuestra afición. Tenemos que ser sinceros. Yo no soy una persona que va a mentirle a la hinchada y decirles que seremos campeones de la Libertadores, porque hay que ir de a pocos. Primero hay que formar un equipo competitivo, que tenga las condiciones de pelear como todos los de Sudamérica y ahí sí, quizá, empezar la búsqueda para tener mejores resultados.

Usted llegó cuando ya se habían tomado algunas decisiones, ¿participó en las salidas de Omar Merlo, Horacio Calcaterra y Diego Buonanotte?

Cuando llegué a Sporting Cristal, Merlo ya había salido. Calcaterra yo lo pedí, quería que se quede. Le dije al club que haga el máximo esfuerzo, pero el futbolista no aceptó y salió . Buonanotte es un gran jugador, pero es un momento de cambiar la forma de juego del plantel. Se busca más un fútbol al espacio, menos al pie, con jugadores con mejor aspecto físico, para así poder competir a nivel internacional. No es nada personal, pero son características deportivas.

¿Yoshimar Yotún se queda?

Me gustaría que sí. Es un jugador referente. Tiene una linda historia con Sporting Cristal. Ahora, es algo que está viendo la directiva, nuestro presidente. Sé que el club está haciendo el máximo esfuerzo posible para que continúe. Ahora es él el que tiene que decidir.

Mencionó que está en la búsqueda de un defensor y un volante, ¿ya están definidos y qué tan probable es que llegue Ignacio Da Silva?

Ignacio es un futbolista que estamos evaluando junto con otros. Hemos analizado algunos de Brasil, Argentina, Ecuador, entre otros, con características que nos interesa, para ocupar este cupo. Tengo muy claro que todo extranjero tiene que aportar calidad técnica y ser muy competitivo. No solo para elevar el nivel del equipo sino también para la competición. Estamos siendo muy cautelosos al momento de elegir para no equivocarnos.

El mercado brasileño se está volviendo a insertar en el Perú…

Es importante para el mercado brasileño y el peruano, que volverá a recibir jugadores de Brasil. Hace tiempo que no hay entrenadores y futbolistas. Creo que mi país es reconocido por ser una buena escuela, pero por mucho tiempo nos hemos quedado encerrados, por lo que hay varios equipos y divisiones, y espacio para trabajar. Esta es una oportunidad para dejar un legado, una buena imagen a base de resultados, que es lo que le interesa al hincha.

Julinho es un referente de Sporting Cristal y es de Brasil, ¿ha podido conversar con él?

Es imposible no conversar con Julinho. Es increíble. Nos ha recibido con un corazón muy caliente, abierto, hablando su característico español (risas). Nos recibió muy bien, ha hecho su carrera en Perú, es peruano de corazón, brasileño de nacimiento. Nos ha mostrado, además, todo lo que vamos a recibir del pueblo peruano.

¿Qué conoce del caso de Martín Távara?

Llegué después de lo ocurrido. Me enteré del tema por la directiva. Me permitió tener mi opinión particular para el jugador y las personas del club que están manejando esto. Al mismo tiempo, dejo en claro que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia. Soy marido, padre, hijo, tengo hermanas, hermano. Es importante que se respete a las personas, pero al mismo tiempo hay que evaluar cada caso y este tema lo opinaré directamente hacia adentro.

¿Usted tuvo que ver en la decisión de que permanezca en el equipo?

La institución me comunicó la decisión. Es un jugador que tenía contrato con el club. Ellos entendieron que debía quedarse para tener una segunda oportunidad. Yo estaba llegando y no tenía conocimiento total, así que no opiné al respecto.

¿Cuándo se cerrará el plantel?

Estamos teniendo todo el cuidado posible para equivocarnos lo menos posible, porque en el fútbol siempre hay margen de error. Espero que en una semana ya tengamos la plantilla cerrada, aunque siempre hay posibilidades de traer a alguien o de que alguien salga por alguna razón.





