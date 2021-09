Nació en el calor de Loreto, precisamente en la comunidad nativa Canaán de Chía Tipishca, que actualmente registra una población de 200 habitantes, aproximadamente. Desde allí, Mauro Valera no solo aprendió a cultivar y pescar sus propios alimentos, sino que también forjó su camino como lanzador de jabalina.

Se enamoró de esta disciplina cuando sus manos le dieron forma de lanza a un tronco de árbol que yacía en los alrededores del colegio bilingüe, donde aprendió el castellano. Tenía 10 años y no imaginó que un día se convertiría en el primer shipibo de la historia en consagrarse como el mejor del país, tras subir a lo más alto del podio en el Campeonato Nacional de Mayores 2021.

“Estudiaba y ayudaba en casa de mis padres para tener un pan todos los días. Además, me daba tiempo para entrenar con mis amigos. En la selva no tenía implementos deportivos. Comencé practicando con un palo de tres kilos, una lanza oficial de competencia pesa 800 gramos. Así he logrado hacerme más fuerte”, cuenta.

Actualmente, Mauro Valera entrena en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), administrado por el Proyecto Legado y que lo mantiene en excelentes condiciones para que atletas como él puedan elevar su rendimiento. En el caso de Mauro, con miras a clasificar al Sudamericano de Atletismo Sub23, el cual se desarrollará en Ecuador.

Sin duda, se trata de un talento nacional que encabeza la lista de deportistas peruanos cuyo objetivo es la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Eso sí, Mauro Valera también apunta a romper el récord nacional de 69.46 metros, instalado hace más de 20 años por Jorge Quiñones.

“En el 2017 vine por primera vez a Lima, luego de ser elegido como el mejor en los Juegos Escolares. Le doy gracias al profesor Dante Omar Yorges, porque fue quien me descubrió y confió en mí. Ahora, busco romper el récord nacional y me preparo aquí para lograrlo. Quiero seguir siendo el mejor del país”, agrega.

A sus 20 años, el atleta ha sabido repartir su tiempo entre los entrenamientos y las clases virtuales de Ciencias del Deporte. Convertirse en profesor de Educación Física es otro de sus anhelos, porque desea llevar los conceptos del deporte a todos los rincones del país.

“Tengo muchos amigos talentosos en mi pueblo y no tienen ayuda. Antes de mi viaje a Lima me pidieron que haga todo lo posible para que alguien viaje a ver sus capacidades en el Lanzamiento de jabalina”, afirma Mauro, quien este fin de semana estará compitiendo en el último control evaluativo en el Estadio Atlético.

Mientras tanto, seguirá inspirando con su amor al deporte, tomando como referencia a Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco, ganadores de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.