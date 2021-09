Uno de los rostros más importantes del boxeo peruano en los últimos tiempos vuelve al ring. Jonathan Maicelo hará su esperado regreso oficial a los cuadriláteros este 18 de septiembre en un evento organizado por GZ Promotions en Punta Hermosa.

La ‘Cobra’ estará peleando nuevamente luego de más de tres años de ausencia con la consigna de volver a buscar una nueva oportunidad por el título mundo de peso ligero. Justamente, su último duelo se dio en 2017 ante el venezolano Ángel Granados, a quien venció por nocaut técnico.

Aquella vez, la ‘Cobra’ derrotó a Granados por nocaut técnico y volvió a la senda del triunfo tras su derrota en el Madison Square Garden ante Raymundo Beltrán. En esta ocasión, Maicelo enfrentará al venezolano Jeffry Quintero, quien tiene experiencia en distintos países de Sudamérica.

Pero Maicelo no será el único rostro conocido en el evento de este sábado: también estará Carlos ‘Mina’ Zambrano. El excampeón se medirá al venezolano Luis Colmenares, en un combate que marcará su vuelta al país tras su último encuentro en Chincha, en 2015.

La velada también contará con la participación de otros talentos peruanos como Jairo ‘El Castigador’ Morán y César ‘El Zurdo’ Ignacio. La velada se llevará a cabo este sábado 18 de setiembre en el Complejo Deportivo de Punta Hermosa.

El evento será transmitido por Facebook Live (en un grupo cerrado) previo pago de 5.9 soles. Asimismo, también estarán a la venta entradas presenciales, al número 959321841.

Cartelera del regreso de Jonathan Maicelo

Jonathan Maicelo (PER) vs. Jeffry Quintero (VEN)

Carlos ‘Mina’ Zambrano (PER) vs. Luis Colmenares (VEN)

Dayan Llovera (VEN) vs. Ignacio Paredes (PER)

Jairo Morán (PER) vs. Pablo Agüero (PER)

Luis Álvarez (PER) vs. Marco Olivera (VEN)

Luis Flores (PER) vs. Alexis Ramos (PER)