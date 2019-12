La delegación peruana de bádminton tuvo una destacada participación en el Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil 2019, que se realizó en Guayaquil, Ecuador. Y es que el equipo rojiblanco ganó un total de 71 medallas (23 de oro, 18 de plata y 30 de bronce). Tres fueron en la modalidad por equipos; mientras que 68 en individual, dobles y mixtos, en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y mayores.

En la modalidad por equipos, la Sub 19 se quedó con el subcampeonato sudamericano luego de vencer a Chile, Ecuador y Argentina, pero no pudieron ante Brasil. Luego, les tocó el turno a los chicos de la Sub 15, quienes se pudieron coronar campeones.

El mismo logro alcanzó el quinteto de mayores conformado por Danica Nishimura, Daniela Macías, Diego Mini, Daniel La Torre y José Guevara, quienes en la final vencieron a los brasileños y consiguieron el título sudamericano por tercera vez de forma consecutiva (lo ganaron en Brasil 2017 y Perú 2018).

En cuanto a las modalidades de individual, dobles y mixto, la Sub 19 y la Sub 17 sumaron 14 preseas (5 de oro, 3 de plata y 6 de bronce). Y en la última fecha, la Sub 11, Sub 13, Sub 15 y mayores acumularon 54 medallas (16 de oro, 14 de plata y 24 de bronce).

