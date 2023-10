Este 17 de octubre, las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla cuando el reconocido luchador de UFC y empresario, Conor McGregor, compartió un video de la épica pelea entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather Jr., recordando una de las derrotas más significativas en la carrera del pugilista mexicano. Sin embargo, McGregor no perdió la oportunidad de lanzar un desafío al actual campeón del mundo de peso supermediano.

¿Qué se dijeron Canelo y McGregor en redes?

El comentario de McGregor acompañando el video fue provocador: “Al menos yo acerté más golpes que Canelo a Floyd”, insinuando que él podría haber tenido un mejor desempeño en el cuadrilátero. No obstante, McGregor no se detuvo ahí, y expresó su interés en volver a intentarlo en el boxeo profesional: “Una de las mayores actuaciones en el Boxeo Profesional fue esta. Le di más golpes a Floyd que a Canelo. Me encantaría volver a intentarlo”.

La respuesta de Canelo Álvarez no se hizo esperar, ya que retuiteó la publicación de McGregor y se mostró dispuesto a aceptar el desafío. El púgil mexicano afirmó que podría derrotar a McGregor con una sola mano: “Solo necesito una mano contigo y no necesito tirar tantos golpes”. Esta respuesta encendió aún más las redes sociales y generó una gran expectación entre los fanáticos del boxeo y las artes marciales mixtas.

¿Canelo Álvarez peleará con Conor McGregor?

La rivalidad entre Canelo y McGregor no es nueva. Desde hace tiempo se ha especulado sobre un posible enfrentamiento entre estos dos atletas de élite. McGregor ya ha incursionado en el boxeo profesional, enfrentando a Floyd Mayweather Jr. en 2017, aunque no logró la victoria. Por su parte, Canelo Álvarez es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, con un impresionante récord y una larga lista de títulos y victorias.

Si esta pelea llegara a concretarse, sería un evento deportivo de gran magnitud y atraería la atención de fanáticos de todo el mundo. Ambos luchadores son conocidos por su carisma y habilidades en el deporte de combate, lo que garantizaría una promoción espectacular y un combate lleno de emoción.

La rivalidad entre el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas ha estado en curso durante años, con intercambios de palabras y desafíos ocasionales entre atletas de ambas disciplinas. Sin embargo, la posible pelea entre Canelo Álvarez y Conor McGregor podría ser uno de los enfrentamientos más esperados y controvertidos hasta la fecha.

¿Cuál fue la última pelea de Canelo Álvarez?

El último enfrentamiento de Canelo Álvarez se llevó a cabo el día 30 de septiembre, en el cual se enfrentó a Jermell Charlo en una pelea por todos los títulos supermedianos importantes. Ahí afirmó su condición como la máxima figura del boxeo mundial al conseguir una victoria por decisión unánime. Canelo demostró su supremacía en el cuadrilátero al conectar golpes efectivos y poner en aprietos a Charlo, cimentando su posición como uno de los luchadores más destacados del planeta

Este triunfo le permitió a Canelo Álvarez dejar atrás su derrota previa ante Dmitry Bivol y reforzó su estatus como una figura prominente en el mundo del boxeo, consolidando aún más su legado en el deporte.

¿Cuál es el récord actual de Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez, con una carrera de casi 18 años como boxeador profesional, ha sufrido únicamente dos derrotas en sus 62 combates. La primera derrota llegó ocho años después de su debut, tras 44 victorias y un empate en las 43 peleas previas. Posteriormente, mantuvo su invicto durante nueve años antes de su segunda derrota.

Actualmente, el récord de Canelo se sitúa en 59 victorias, 2 derrotas y 2 empates, destacándose estos últimos frente a Jorge Juárez en su quinta pelea profesional en 2006 y frente a Gennadiy Golovkin en el primer combate de su trilogía en 2017.





