Con el aliento del ‘Team Perú’ desde las gradas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Legado Punta Rocas, Vania Torres y Sebastián Gómez demostraron su jerarquía y espíritu competitivo, tras lograr la medalla de oro, en los Juegos Panamericanos de Surf 2024, que se desarrolla en nuestro país con la participación de 200 deportistas, procedentes de 15 países.

Vania Torres se proclamó campeona en la modalidad SUP Surf damas (Stand Up Paddle), al conseguir una puntuación de 12.16, dejando en el camino a las brasileñas Aline Adisaka (8.17) y Gabi Sztamfater (5.63), respectivamente. En tanto, el cuarto lugar fue para la argentina Lucía Cosoleto, con 4.27 puntos en el total. “Me he sacado el clavo, hace tiempo quería ganar unos panamericanos. Fueron competidoras fuertes, pero las enfrenté en mi casa, en una sede donde viviremos los Juegos Lima 2027. Estoy con todas las ganas de seguir ganando. Al inicio, estuve un poco nerviosa. Luego logré agarrar dos olas, necesarias para ganar la final”, afirmó.

Los Juegos Panamericanos de Surf 2024, organizado por la Pan America Surf Association, cobran especial trascendencia porque se trata del certamen previo al ciclo olímpico con miras a los Panamericanos Lima 2027. “Estos Panamericanos son preparatorios para ganar los Juegos Panamericanos Lima 2027. Tenemos una sede increíble, con piscina y gimnasio, entre otras bondades, para llegar de la mejor manera. El Surf siempre trae triunfos”, agregó la también medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Más medallas para Perú

Otra destacada participación fue la de Sebastián Gómez, tras conseguir la medalla de oro en la modalidad SUP Surf varones (Stand Up Paddle). El supista alcanzó una puntuación de 16.33, por encima de los brasileños Luiz Diniz (13.23) y Wellington Reis (10.83), respectivamente.

De esta manera, Perú sumó su tercera medalla de oro, tras la presea conseguida por Itzel Delgado en la modalidad SUP Race Surf. Sin duda, el Perú busca liderar el medallero del Panamericano de Surf y Alonso Correa intentará regalarle una nueva alegría al país este domingo.

Seis años después, Perú vuelve a ser anfitrión de un Panamericano de Surf; esta vez, desde el CAR de Surf Legado Punta Rocas, construido para los Juegos Lima 2019. Esta importante infraestructura cuenta con una zona de gradería con capacidad para 1200 personas.





TE PUEDE INTERESAR