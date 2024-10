El surf se ha convertido en un símbolo de triunfos en nuestro país. Los últimos años han sido prueba del ascenso de este deporte y la necesidad de darle un mayor impulso para convertirnos en potencia a nivel mundial. Este domingo 13 de octubre del 2024, Melanie Giunta se coronó campeona en el Panamericano de Surf - realizado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Legado Punta Rocas- alcanzando así la medalla de oro. La tablista nacional ganó en la modalidad de shortboard.

Melanie logró la victoria en una remontada clave frente a tres rivales brasileñas en la final. La surfista peruana consiguió una ola de 8.67 para pasar del tercer al primer lugar de su heat y superar a Silvana Lima, Juliana Dos Santos y Julia Duarte, con un marcador global de 15.27. De esta manera, Giunta sumó la quinta medalla de oro de la delegación peruana en Punta Rocas.

El camino de Melanie en el Panamericano de Surf arrancó en primera ronda con una sólida victoria ante la panameña isabela Goodwin y la guatemalteca Darlyn Ramírez. En segunda instancia superó a la colombiana Margarita Conde, la salvadoreña Julissa Moody y la panameña Andrea Vlieg. En la siguiente fase, se volvió a topar con la ‘canalera’ Goodwin, la ecuatoriana Pacha Luque y la uruguaya Marcela Machado. Ya en semifinales, superó a la brasileña Julia Duarte, la compatriota Arena Rodríguez y la argentina Lucía Indurai.

Los otros peruanos que lograron el oro

Piccolo Clemente se coronó campeón en el Panamericano de Surf, alcanzando así la medalla de oro. Bicampeón en Juegos Panamericanos (Lima 2019 y Santiago 2023), el deportista de 42 años volvió a ganar una competencia en representación del país en la modalidad de longboard. Con un puntaje de 14.83, venció a Julián Schweizer (Uruguay), Rafael Cortéz (Chile) y Lucas Garrido Lecca (Perú).

La medalla de plata fue para Schweizer con 13.47, completando así el podio. Eso sí no fue el único que subió a lo más alto del podio: Sebastián Gómez, Vania Torres e Itzel Delgado también ganaron la presea dorada en sus modalidades.

El primer en hacerlo fue Itzel Delgado, en la modalidad de Stand Up Paddle (SUP), siendo el primero en colocar la bandera de su país frente a sus rivales. Después fue turno de Sebastián Gómez, tras conseguir la medalla de oro en la modalidad SUP Surf varones (Stand Up Paddle). El supista alcanzó una puntuación de 16.33, por encima de los brasileños Luiz Diniz (13.23) y Wellington Reis (10.83), respectivamente.

Por otro lado, Vania Torres se proclamó campeona en la modalidad SUP de Damas, consiguiendo una puntuación de 12.16, dejando en el camino a las brasileñas Aline Adisaka (8.17) y Gabi Sztamfater (5.63), respectivamente.

La importancia de los Panamericanos de Surf

Los Juegos Panamericanos de Surf 2024, organizado por la Pan America Surf Association, cobran especial trascendencia porque se trata del certamen previo al ciclo olímpico con miras a los Panamericanos Lima 2027. “Estos Panamericanos son preparatorios para ganar los Juegos Panamericanos Lima 2027. Tenemos una sede increíble, con piscina y gimnasio, entre otras bondades, para llegar de la mejor manera. El Surf siempre trae triunfos”, agregó la también medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Seis años después, Perú vuelve a ser anfitrión de un Panamericano de Surf; esta vez, desde el CAR de Surf Legado Punta Rocas, construido para los Juegos Lima 2019. Esta importante infraestructura cuenta con una zona de gradería con capacidad para 1200 personas.





