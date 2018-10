El peruano André Gonzales se impuso en la sexta etapa de la edición 58 de la Vuelta a Guatemala. Esto tras completar 143.5 kilómetros, entre San Cristóbal, Salcajá y Totonicapán, con un tiempo de 3h11m43s.

Le siguieron en el podio los guatemaltecos Santos Crispín y Mardoqueo Vásquez. "Tenía que seguir dando resultados para Perú en esta Vuelta. No me podía quedar atrás. La prueba fue muy fuerte y tuve que estar atento a eso para que los que venían conmigo no se me escaparan", dijo André Gonzales.

Como se recuerda, al igual que André Gonzales, el peruano Alonso Gamero también ganó dos etapas de la Vuelta a Guatemala. El arequipeño se impuso en los dos primero días de competencia.



Cabe señalar que el guatemalteco Alfredo Ajpacajá conservó el maillot amarillo que lo distingue como el líder del certamen con un tiempo acumulado de 14h41m24s. Su más cercano perseguidor, después de seis largadas, es su compatriota Jhonathan de León, quien está a 1m45s.