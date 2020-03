Con la confirmación de Thompkins y Gaviria, ya son nueve los infectados por coronavirus en el mundo del deportes a más alto nivel y podrían ser más con los posibles casos registrados en el Leicester de la Premier League.

La Liga española decidió este jueves suspender el campeonato por al menos dos semanas por el coronavirus, tras establecerse una cuarentena en todo el Real Madrid por el positivo de uno de sus jugadores de baloncesto, y “posibles positivos en jugadores de otros clubes”.

Según la prensa española, el jugador en cuestión sería Trey Thompkins. “Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid”, añadió el equipo merengue en un comunicado.

Por su parte, el ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó este jueves su caso positivo de coronavirus, en un video colgado en Twitter por su equipo, el UAE Emirates.

“Hola a todos. Sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo de coronavirus, pero me encuentro bien”, afirma en el video el ciclista colombiano desde Emiratos, donde se encuentra en cuarentena.

