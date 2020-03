Diego Costa fue titular en el partido que el Atlético de Madrid venció 3-2 al Liverpool en Anfield el último miércoles y que le valió a su equipo obtener un boleto a la ronda de cuartos de final de la Champions League. Pese al avance del coronavirus, este choque tuvo un Anfield lleno y los que no pudieron ir lo siguieron a través de YouTube.

Si bien es cierto que Diego Costa no fue determinante para el triunfo colchonero (no anotó), el delantero del Atlético de Madrid se ha convertido en viral en las redes sociales aunque no por su actuación, sino más bien por un criticable gesto en zona mixta.

Sucede que Costa pasó rápidamente por donde estaban los medios europeos para tomar sus declaraciones y en vez de hablar se puso a toser en tono de broma, todo en medio del grave problema que atraviesa el mundo a causa del coronavirus. Las imágenes fueron subidas a YouTube y ya tienen miles de vistas.

Diego Costa, criticado duramente en España

El programa El Chiringuito fue el encargado de revelar las tomas en su última edición y los panelistas se mostraron más que indignados por la actitud del ‘Lagarto’. “Fenómeno. No merece la pena”, se escucha decir a uno de los comentaristas del citado medio.

Por otra parte, las actividades tanto en LaLiga Santander como en LaLiga SmartBank han sido suspendidas en sus próximas dos jornadas a causa del coronavirus. Para este viernes estaba pactado el duelo entre Real Madrid vs. Eibar en el Santiago Bernabéu por el inicio de la fecha 28.

