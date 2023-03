Actualmente te encuentras entrenando en Brasil, ¿a qué se debe tu elección?

Es que Brasil tiene un nivel alto de competencia, es más, el top 3 de hombres es brasilero. Entonces, de todas maneras, creo que era una súper buena opción para venir acá y entrenar obviamente, voy viajando y en algunos campeonatos, entreno con un entrenador local que conozca bien en la playa para no llegar como que sin saber nada. No es mi primera vez en Brasil, es más, ni bien liberaron la pandemia, el país que yo vine al toque a recuperarme de no haber estado surfeando y todo eso fue Brasil, entonces decidí que acá iba a ser como que mi lugar para ir y venir y entrenar.

¿Cuánto tiempo te hospedarán por allá?

Voy estar tres semanas. La última semana hay un campeonato que es el último campeonato de clasificación a los Challengers, que es el circuito que hacemos para clasificarnos al Tour Mundial, entonces este va a ser el último campeonato que va a definir quiénes van a hacer el Challenger de este año y ver si es que este año podemos entrar al Tour mundial.

¿Te sientes satisfecha con tu rendimiento en esos últimos años post pandemia?

Yo creo que el 2022 fue un año de bastante enseñanza, aprendí bastante de todos los campeonatos en sí. No tuve el año que hubiera querido en un Challenger, pero yo creo que de eso se aprende. Bueno, fue mi segundo año que hago los challengers en general y siempre iba como sin tanta confianza en mí y sin tanta inseguridad en algo que yo hago bien.

¿Es una nueva meta para este año?

Este año me he propuesto avanzar de esa zona, que no es de confort, pero tampoco es algo que yo quiero. Lo que yo quiero es llegar al top 10 y de ese top 10 poder clasificarme al Tour. El 2022 fue un año bien cargado, entre comillas, porque no hubo ninguna clasificación, pero habían mil eventos, uno atrás de otro.

A pesar de ello, estuviste entre las cuatro mejores en el Isa World Games…

Sí, la verdad es que en ISA del año pasado fue increíble, venía de quedar segunda en un sudamericano en Brasil y de ahí viajé al ISA, y quedé cuarta. Por un lado fue increíble porque en verdad no esperaba eso, venía con un año difícil en campeonatos afuera entonces llegué un poco como que desanimada, la ola no me va muy bien, fue bien difícil y haber podido llegar a la final y haber sumado puntos al equipo, creo que fue vital para mí, sobre todo vital para mi confianza, después de ahí viaje a Challenger en Portugal y tuve un quinto que fue mi mejor resultado en un Challenger, entonces fui ganando más confianza en competir, que es un circuito en el cual, yo me veía como que afectada psicológicamente hablando.

De acuerdo a lo que me comentas, ¿estás trabajando un poco más el área mental?

Yo ya tengo bastante tiempo con psicólogo, me ayuda y me da herramientas en los momentos que yo me siento mal, de ansiedad, pánico, un montón de sentimientos y emociones, que uno no se da cuenta que tiene, y al final pasan tan rápido, que tienes que tratar de estar lo más tranquila posible en momentos difíciles. Yo creo que es vital tener uno para cualquier persona. Nosotros los deportistas sufrimos bastante, es muy difícil mantenerse psicológicamente.

Centrándonos nuevamente en lo que se viene este año, se encuentran los Panamericanos a Santiago con bastante expectativa en el surf peruano…

Es un campeonato bien exigente, que genera un cupo prácticamente a las Olimpiadas. No quisiera perderme una clasificación de por medio y es una ola que a los peruanos nos conviene bastante, va a ser el Pichilemu en Punta de Lobos, es una ola fuerte que a mí me gusta bastante. Me encantaría poder ganar otra medalla, poder traer la de oro pero bueno, paso a paso, primero tenemos que clasificarnos y después de eso ya entrenar para ese campeonato y poder buscar clasificaciones que es lo que creo que todo el mundo está buscando ahora.

Y en el tema táctico, ¿qué es aquello que estás trabajando en corregir?

Ahora más que todo es en hacer una evolución de mi surfing, más que competitivo ,soy una persona que compite bastante bien, cometo errores, pero no tan graves, por así decirlo pero ahorita mi foco es como que explotar mi surfing, arriesgar más, variar mucho más con las maniobras, entonces, en verdad este viaje ha sido dispuesto a eso tipo, yo he venido a poder ampliar mi repertorio y obviamente también a competir, pero siento que lo más importante va a ser eso; ampliar el repertorio e ir creciendo.

Los Panamericanos de Surf de Panamá abrirán cupos a Santiago, ¿quiénes conforman el equipo de mujeres del Team Perú?

Si no me equivoco, creo que entran los primeros ocho puestos de mujeres y hombres. Entonces, Somos Sol (Aguirre), Arena (Rodríguez), Melanie (Giunta) y yo en el equipo de mujeres. Las cuatro vamos a ir avanzando, y si es que entramos las cuatro en zona de clasificación, las dos mejores rankeadas de ese campeonato clasifican a Santiago, clasifican dos por país.

¿Actualmente cómo se encuentra el nivel del surf nacional?

Perú es conocido en el surf por la unión que tenemos y por estar siempre apoyando en las buenas y en las malas a todo el mundo. De todas maneras Perú es uno de los países bien rankeados a nivel mundial. Tenemos a Luca que ha sido el primer peruano en entrar al Tour Mundial. Finalmente, es algo que nos da un nombre. Simplemente no eres Daniella, sino que estás representando a Perú, que es un país potencia.

Tokio fue tu primer Juegos Olímpicos, ¿cómo sobrellevaste ese hecho?

No fue un año en el cual yo me sentía bien, por así decirlo, fue un año complicado y creo que Tokio fue eso, fue resultado de toda la carga que venía encima, fue el resultado de todo el tiempo que había pasado en la pandemia y que no había tenido tiempo de entrenar y haber regresado, haber retomado al ver cómo había clasificado. Nunca pude demostrar de qué estaba hecha en ese momento. Yo creo que, si es que yo clasificó a las Olimpiadas, verán una Daniella mucho más madura e inteligente competitivamente.

¿Ves a París 2024 como una posible revancha?

De todas maneras sería una revancha, en sí me encantaría clasificarme. Las chicas cada vez tienen más nivel, cada vez el deporte se amplía más, hay mucho más chicas compitiendo, países que tú creías que nada que ver, tienen nivel. Ahora que las chicas y chicos que cuentan con doble nacionalidad se van cambiando a otras regiones, a otros países. Entonces, hay nivel de competencia, va a ser el mundial, que este año no cuentan para nosotros, pero el próximo año ya va a ser clasificatorio. Va a ser súper interesante.

Tras ganar el Saquarema Surf Festival en Brasil, regresaste a Perú a competir en el Open de Punta Rocas…

Bueno, yo en verdad, mi último camino del año iba a ser esa Saquarema que fue en Brasil no me sentía tan bien como para terminar de hacer el tour de los Challengers y decidí con mi en quedarme y hacer una buena pretemporada. Llegué a Lima y me había olvidado que había ese campeonato, creo que yo ya estaba inscrita que ya había inscrito y que competir en una ola que a mí me gusta, no me tienen en con mi gente y competir con mi familia, afuera viéndome.

Finalmente, luego de casi tres años lograste te quedaste con un campeonato junior…

Yo nunca pude salir campeona Sudamericana Junior. Entonces, fue súper especial para mí terminar de manera definitiva los juniors de esa forma fue bien. Punta Rocas es una ola que siempre la voy a tener en mí, me dio Lima y me da miles de campeonatos más. Llegar ahí después de haber ganado quería ganar obviamente el QS también, pero siento que estaba tan enfocada en los Juniors, que como que dejé del lado un poco el QS, que, para mí no me servía, no iba a cambiar ningún puntaje en sí, y decidí simplemente en cerrarme en ganar los juniors.

¿Qué objetivos tienes en mente?

Me encantaría entrar mundial, sigue siendo la misma meta, así que sigo brillando y entrenando por eso en verdad y sí, yo creo que cada momento estamos más más sólidos en lo que podría ser la clasificación al Tour y ya estando en el Tour buscar el título mundial, no, yo creo que va a ser es difícil todo difícil, pero quisiera verme ahí quisiera entrar ese tour. Me encantaría cumplir esa meta, sería algo que en verdad me llenaría bastante, deportivamente hablando, y quisiera en algún momento poder llegar a ser alguna referente en el país,

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.