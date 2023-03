Antes de llegar a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol tuvo una parada importante en nuestro país. Corría el año 2015 y empezaba una nueva era en la FPF. Con el arribo de Edwin Oviedo, se buscó profesionales de trayectoria que puedan sumar en las oficinas de la Videna. Sergio llegó como un asesor para el área de marketing, para después llegar a convertirse en el gerente de dicha área hasta octubre de ese año. Luego pasó a ocupar el cargo de director de desarrollo, finalizando su vínculo en mayo del 2018. El siguiente pasó fue establecerse en la FIFA, institución que lo viene acogiendo desde entonces. Sergio charló con Mercado Depor.

¿Qué implica ser coordinador de desarrollo regional de FIFA?

La FIFA tiene once oficinas regionales a nivel mundial, aparte de las que tiene en Zurich (Suiza). Para las Américas estamos en Asunción, Panamá y Barbados. Estas oficinas empezaron como sedes de desarrollo. Cuando entró el presidente Gianni Infantino (2016) creo un programa llamado ‘FIFA Forward’, enfocado en el desarrollo, donde la FIFA reinvierte una determinada cantidad de fondos para el desarrollo del fútbol. Lo hace a través de sus federaciones. Ahora el mandamiento principal de estas oficinas es administrar ese programa. Tenemos una función netamente de desarrollo. Yo estoy a cargo de cinco federaciones en Sudamérica: Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay. Manejo el programa Forward para estos países.

¿Cuáles han sido los proyectos desarrollados en Perú?

La iniciativa peruana que se llevó a cabo fue el Plan Centenario 2022, cuando entró el profesor Daniel Ahmed y empezaron los centros regionales en todo el país. También se instauró el Torneo Regional y el Torneo Centenario. Gran parte de los costos de esta estructura, que se realizó a nivel nacional, los cubría el ‘FIFA Forward’.

Aquel proyecto no se terminó consolidando. ¿Qué sucede en estos casos?

El proyecto se cerró. Es un proyecto donde se aplican los fondos, se explica de qué trata, cuáles son los objetivos, cuál es el cronograma de trabajo y cuánto va a durar. Esta iniciativa se cerró para FIFA. Se dio por una determinada cantidad de años y lamentablemente no se continuó por medio del ‘FIFA Forward’. Tengo entendido que estos centros regionales todavía siguen funcionando. Se que hoy en día hay muchos recursos que fondea la FPF en provincias. Continúan trabajando a nivel de ‘scouting’ y organizando la Copa Federación. De repente no sigue funcionando con infraestructura y con la cantidad de torneos que deberían realizarse, pero sigue en marcha.

¿Cómo funciona el ‘FIFA Forward’ en las federaciones?

Las federaciones tienen la disponibilidad de ciertos fondos, que se dividen entre su operación diaria y postular a la FIFA cierta cantidad de proyectos. Puede ser uno o varios. Es así como aplican a esos fondos de proyectos. Estos pueden ser un plan de menores, una competición, infraestructura (campos de fútbol y edificios administrativos), tecnología (VAR), mejorar los centros técnicos y mucho más. Es desarrollo, una palabra muy amplia que se puede explotar por varias vertientes. Todo depende de la necesidad y el plan que tenga cada una de las federaciones.

Si una federación no tiene los fondos suficientes para implementar el VAR en sus torneos. ¿Puede recurrir al ‘FIFA Forward’?

El VAR es un caso puntual. FIFA va a estar involucrada sí o sí. Por el lado de permisos, tecnología y de capacitar al recurso humano, que son los árbitros. Todo eso es un proceso. El programa puede entrar en lo que respecta a la compra de equipamiento, fibra óptica, un edificio si lo vas a hacer centralizado o instalaciones en cada estadio si lo realizarás descentralizado. La federación puede hacer el pedido, pero no solo es un pedido al aire, sino que tiene que ser la consecuencia de un análisis exhaustivo del fútbol local. Demostrar que el VAR es una prioridad para el país.

¿Manejan alguna guía o parámetros para aprobar los proyectos?

Lo que tratamos de hacer es que los fondos no se inviertan de una manera ineficiente y que sea una inversión como consecuencia de la idea de una o dos personas. Los proyectos siempre se van a alentar, cuando nosotros y la federación estemos seguros de que es consecuencia de lo que necesita el fútbol local. Eso puede tomar un tiempo de análisis. Tratamos de impulsar a las federaciones para realizar un plan estratégico, que entiendan cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y como consecuencia de eso salgan 4 o 5 pilares donde se deben enfocar.

Dada la realidad del fútbol peruano. ¿Consideras que la FPF debería buscar apoyarse más en el programa ‘FIFA Forward’?

Hay que tomar prioridades y estas las toma la federación. Tal como lo dije, como consecuencia de un análisis que nosotros promovemos y damos las herramientas para que lo hagan. Lamentablemente no se puede resolver de golpe temas de infraestructura, menores, arbitraje y fútbol femenino. Se tiene que ir priorizando. Lo importante es que se tenga un plan y se pueda ir avanzando en ese plan y ejecutando lo que dice.

Número proyectos aprobados por ‘FIFA Forward’ en Sudamérica (2016-2022)

País Proyectos Uruguay 12 Argentina 8 Chile 8 Colombia 8 Paraguay 6 Ecuador 6 Bolivia 5 Brasil 4 Perú 2 Venezuela 2

¿Las iniciativas que financian el programa, como el plan de menores de la FPF, son reguladas por FIFA?

No son reguladas, pero si cuentan con un apoyo constante de expertos de la FIFA. Si es un proyecto de competiciones, el área técnica se involucra; entiende el proyecto, recibe reportes y sugiere mejorías. Estamos acompañando la ejecución del proyecto. A lo largo del tiempo se han ido puliendo cosas. No hay una imposición, pero si recomendaciones.

¿Qué debe ocurrir en nuestro país para evolucionar en el desarrollo de nuestro balompié?

Tienen que pasar varias cosas, que desde que yo estaba en la FPF se empezaron a dar. Creo que primero tiene que haber unidad. No solamente a nivel de la federación, sino también de los clubes. Todos tienen que entender que deben tener una visión y apoyarla. Puede sonar básico y hasta romántico, pero es la única forma de poder avanzar . Se tiene que trabajar en menores. Somos de los países que menos invierte en menores, menos exporta y menos estructura tiene a nivel de clubes. Además, se tiene que seguir invirtiendo en infraestructura. Lo mucho o poco que se haya hecho, se tiene que seguir haciendo. Se necesitan campos de fútbol.

¿Cómo ven desde FIFA al fútbol peruano?

Hace unos días estaba hablando con personas que no son peruanas y me preguntaban: ¿por qué Perú no tiene resultados? Si bien es cierto, hemos conseguido grandes logros en la era de Ricardo Gareca, falta mucho para que sea constante. Desde afuera no entienden cómo Perú con la cantidad de habitantes que tiene y con la marca de selección que ha ganado, no tiene los logros, como los de otro país vecino: Ecuador por ejemplo. Lo ven con mucho potencial, sorprendidos por los pocos resultados a nivel deportivo que hay.

¿Por qué hay tan poco profesionales peruanos trabajando en FIFA?

Somos tres peruanos en FIFA. Yo soy el único dentro de la región. El mundo de la administración deportiva ha crecido mucho en los últimos años. Cada vez hay más carreras, especializaciones y diplomados, tanto en Perú como en el extranjero. Conozco muchos compatriotas que actualmente trabajan afuera, pero que no son visibles. Hay que seguir preparándose y estudiar. No necesariamente tienes que estudiar algo relacionado al deporte para poder entrar a este mundo. He visto varios ejemplos de abogados, administradores e ingenieros que vienen de una industria totalmente distinta y les va muy bien. Es cuestión de tener gente preparada. Así se van a seguir dando las oportunidades.

Peruanos que trabajan en FIFA

Nombre Puesto Sede Sergio Palacios Coordinador de Proyectos de Desarrollo para Sudamérica Asunción, Paraguay Dagiorto Carrera Servicios de finanzas y gobierno París, Francia Eliana Storelli Gerente Senior de Servicios Zurich, Suiza

