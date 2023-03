‘Yoshi’ es un jugador importante en el cuadro celeste y lo demostró en el partido ante Melgar de la Fecha 5 del Apertura, en el que anotó el único gol del triunfo, además de haber mostrado una buena performance. Sin embargo, en su siguiente cotejo, en el encuentro de ida contra Nacional en Asunción, sufrió una lesión. Se sintió en la pierna izquierda y se vio obligado a abandonar el terreno de juego a la media hora del partido.

Posteriormente, el técnico celeste Tiago Nunes informó que el mediocampista había sufrido una contractura, pero que estaba evolucionando bien con el tratamiento. “No va a estar disponible contra Binacional. (Sin embargo,) si mantiene ese nivel de evolución, va a estar disponible para el partido del martes contra Nacional”, dijo el DT a fines de febrero. El hecho es que Yotún no apareció en lista para el segundo cotejo contra el club paraguayo, pero sí concentró con el plantel.

¿Llegará para los siguientes duelos de la Libertadores? Depor pudo conocer que el volante nacional sigue realizando entrenamientos de forma diferenciada. Y que lo más probable es que lo cuiden para que pueda llegar en óptimas condiciones a la Fase 3 del torneo internacional, cuyos partidos se desarrollarán entre el 8 y 15 de marzo ante Huracán de Argentina; es decir, desde la próxima semana. Es por eso que ‘Yoshi’ no jugaría este sábado, en el Alberto Gallardo, ante ADT por la fecha 7 del campeonato nacional.

No hay duda de que Yotún es una figura importante en Cristal y de que la institución rimense lo necesita. Por eso, a fines del 2022, ambas partes renovaron contrato hasta la temporada 2024. Aunque el año pasado las lesiones le jugaron en contra, sigue siendo un referente del club, es el capitán principal del equipo y puede ser determinante en los próximos partidos de Cristal ante el ‘Globo’, con el que definirá el pase a la fase de grupos de la Libertadores.

Lesión de Yotún* De Hasta Días lesionado Sobrecarga 31/03/2022 11/04/2022 11 Rotura de fibras 06/06/2022 02/07/2022 26 Distensión de muslo 04/07/2022 30/07/2022 26 Lesión desconocida 22/08/2022 02/09/2022 11 Lesión muscular 15/09/2022 19/10/2022 34 Lesión desconocida 21/10/2022 01/11/2022 11 Lesión de pie 07/11/2022 26/11/2022 19 Lesión muscular 21/02/2023 - -

*Información según la web especializada Transfermarkt.

Sporting Cristal no para

Tras su victoria sobre Nacional de Paraguay, se espera que este jueves Cristal retome sus prácticas para el duelo que tendrá este sábado contra ADT de Tarma (4:00 p.m. por Liga 1 Max). Hoy la mayoría del plantel tuvo día libre por el triunfo. Solo entrenaron aquellos que no salieron en lista contra el equipo paraguayo y los que se encuentran sentidos, entre ellos Yoshimar Yotún.

Al momento, Tiago Nunes no define el once que enfrentará al ‘Vendaval Celeste’. Este jueves, en La Florida, el brasileño debe empezar a trabajar pensando en este encuentro válido por la fecha 7 del Torneo Apertura. Todo apunta a que presentará un once con variantes, es decir con habituales titulares y otros suplentes. Por ahora, el objetivo de los rimenses está en la Copa Libertadores. c

Cabe destacar que económicamente, Sporting Cristal también ha celebrado. Y es que con la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores se ha asegurado un ingreso de 600 mil dólares de parte de la Conmebol. Es más, de acceder a la fase de grupos de este certamen sumará 3 millones de dólares más, pero de no hacerlo, caerá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ya en este torneo, aseguraría 900 mil dólares. Es decir, la inyección económica está asegurada en la institución rimense.

Partidos de Yotún con Cristal en este 2023

Torneo Fecha/Etapa Partidos Goles Minutos jugados Apertura 4 Mannucci 1-1 Sporting Cristal 0 80 Apertura 5 Sporting Cristal 1-0 Melgar 1 90 Libertadores Fase 2 Nacional 2-0 Sporting Cristal 0 33

Porcentaje de aforo para el partido del sábado.



Compra tus entradas en @joinnus ⬇️https://t.co/HzGp6FA67l



¡Nos vemos en el Gallardo! 🏟️ #FuerzaCristal pic.twitter.com/M6mIIbgTLt — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 1, 2023





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.