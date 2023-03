En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Depor quisimos contar ocho historias de deportistas, que desde sus diferentes deportes, han logrado superar adversidades, sortear distintas circunstancias, todo por dejar en alto el nombre del Perú. Cada uno pasó por un camino diferente y son la prueba constante de que las mujeres están hechas para hacerle frente a cualquier problema y salir adelante.

Kimberly García

A los cinco años, cuando la mayoría de niños y niñas sueña con ser doctor, bombero, astronauta, Kimberly García ya tenía en mente qué quería ser de grande: la mejor en atletismo. A esa edad, su prima Minerva de 15 ya la había llevado a sus entrenamientos de marcha atlético en Huancayo y ‘Kimy’, como buena ‘alumna’, imitó todo lo que hacía ella. Le gustó lo que vio y se mentalizó en aprender bien la técnica. 24 años después, es una de las mejores atletas no solo del Perú, sino del mundo.

Kimberly no solamente es la primera medallista de nuestro país en un Mundial de Atletismo, sino la primera con dos medallas mundiales (ambas de oro). El año pasado, ‘Kimy’ ganó la presea dorada en marcha atlética 20 kilómetros con un tiempo 1h26m58 y en la categoría 35 kilómetros con un tiempo 2h39m16s, en el Mundial de Atletismo de Oregon en Estados Unidos.

Dos hazañas que pudimos habérnosla privado si Kimberly no seguía con su pasión por el atletismo. En los Panamericanos 2015, llegó desmayada a la meta por no tener la preparación adecuada y ni los implementos requeridos. En Río 2016, la falta de apoyo la hizo querer abandonar todo y centrarse en una carrera universitaria. Para suerte de todos, las marcas y los auspicios llegaron después de tanto sufrir y con ello la energía de ‘Kimi’ se multiplicó al máximo para convertirse en lo que es hoy en día.

Lo que se le viene a Kimberly este año, en cuanto a torneos fuertes, es el Mundial de Atletismo en Hungría en agosto donde buscará retener sus ‘coronas’, luego participar en los Panamericanos de Santiago en octubre. Ya el próximo año en mayo, irá al Mundial de Marcha Atlética y durante su camino buscará conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde espera darse cita por tercera vez tras Río 2016 y Tokio 2020.

La peruana Kimberly García León celebra después de ganar la final de carrera de 35 km de mujeres durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, el 22 de julio de 2022. (Foto de Ben Stansall / AFP)

Sofía Mulánovich

Si hablamos de campeonas mundiales el nombre de Sofía Mulánovich también tiene que estar sí o sí. La ‘Gringa’ fue doble campeona mundial en 2004, por la Liga Mundial de Surf (WSL) y la Asociación Internacional de Surf (ISA) y repitió el plato con otro campeonato mundial ISA en 2019. Desde muy niña, ‘Sofi’ ya practicaba surf gracias a que vivía (y hasta ahora vive) en Punta Hermosa. Su entrenador y principal inspiración fue su hermano Matías y el nombre de Sofía es símbolo de surf.

Compitió en la principal liga mundial de surf, ganó diferentes fechas, como el Honda Women’s US Open of Surfing en California en 2006, y compitió por el equipo peruano en los Mundiales de la ISA. Recibió los Laureles Deportivos en 2005 y aunque a partir del 2013 dejó de competir en la WSL, su vínculo con la tabla nunca se fue. Para Tokio 2020, Sofia salió del ‘retiro’ y compitió por un lugar en los Juegos Olímpicos, siendo integrante de la delegación histórica en el estreno de la tabla en los JJ.OO.

Con 39 años y ya como mamá, Sofía se mantiene activa en el surf desde otra trinchera: viene apoyando un campeonato de menores, el Asia Surf Kids, y no descarta en un futuro volver a competir. “Si hay algún campeonato que me guste de aquí a algún tiempo, lo haré. No tengo nada mapeado. Pero si hay algo que me gusté, lo haré, porque me gusta competir en olas donde puedo performar bien”, respondió la ‘Gringa’ en una entrevista reciente para Depor.

Sofía Mulánovich fue campeona mundial ISA en 2019. (Difusión)

Daniella Rosas

Otra representante del surf y abanderada de la nueva generación es Daniella Rosas. La chorrillana de 21 años fue formada por la mismísima Sofía Mulánovich en uno de sus proyectos para captar nuevos talentos jóvenes. A pesar de su corta edad, ya ha logrado diferentes hitos que hacen ver su gran futuro en la tabla. En 2019, y siendo aún menor de edad (17), consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y con ello su pase, que luego ratificó, a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un año antes, en 2018, Daniella aún estaba en el colegio y no veía las horas de terminar la secundaría para ponerse a entrenar el doble, el triple. Su gusto por el surf inició de muy niña, cuando comenzó a correr olas en Máncora, con una tabla que le regaló su tío. Si bien también practicaba otros deportes, como la natación, básquet, fútbol, taekwondo (donde fue campeona sudamericana a los 12 años), el surf la atrapó y sacó su instinto más competitivo: era ella contra el mar.

A sus cortos 15 años, ya había participado en los Juegos Mundiales del US y en 2017 quedó novena en su primer mundial de mayores. Dos años después, era medalla de oro en Lima 2019, y en 2021 ratificó su presencia en Tokio 2020, quedando en cuarto puesto en el Mundial ISA. Con la mayoría de edad, Daniella se volvió olímpica (quedó puesto 19) entrando a la historia del surf peruano, formando parte de la delegación que nos representó en el estreno de la tabla como deporte olímpico.

El año pasado, participó en los Challengers Series (circuito mundial de tabla donde se puede clasificar directamente al Championship Tour) y quedó en el puesto 25, siendo una de las mejores surfistas latinoamericanas. Si bien no logró clasificar al Tour Mundial, esta temporada buscará meterse y seguir creciendo fecha a fecha en la élite del surf.

Daniella Rosas con su medalla de oro en Lima 2019. (Difusión)

Shoely Mego

Nació hace 23 años en Bagua Grande (Región Amazonas) y a su corta edad ya forma parte de la historia del deporte peruano. En diciembre del año pasado, Shoely Mego consiguió la primera medalla para el país en un Mundial de Mayores Absoluto de Levantamiento de Pesas, en Colombia. La deportista nacional, de un 1.65 de estatura y 55 kilos, cargó 109 kilos y se colgó la presea de bronce.

Aquella hazaña en Colombia, fácil no fue. Mego tuvo que recomponerse ante la altura de Bogotá, que le terminó afectando. “Me comencé a sentir mal, me faltaba la respiración. Pero yo dije: ‘No, nada me va a tumbar porque me he preparado tanto para esta competencia, voy a salir con todo’. Yo estaba vomitando mientras calentaba, mi entrenador me tenía con bolsa”, le contó a Depor en una reciente entrevista. Al final, todo salió bien y Shoely se trajo la de bronce a casa.

Ya el año pasado había avisado de su gran potencial logrando la medalla de plata en Asunción 2022 y dos bronces más en los Bolivarianos de Valledupar. Hoy en día es la principal carta de la halterofilia en el país. Este año, se encuentra preparándose para sus dos principales retos: los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Shoely espera que su Federación la seleccione para poder acudir al evento de Chile.

Shoely Mego obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Levantamiento de Pesas. (IPD)

Gladys Tejeda

Lleva más de 12 años compitiendo por el país, pero toda una vida en el atletismo. Gladys Tejeda es una de las atletas más representativas y queridas del país. Nació en Junín hace 37 años y desde muy niña se levantaba a las 5:00 am para acompañar a su padre, quien tenía que ocuparse de la tierra. Su papá iba a caballo; ella, a pie, corriendo. Juntos cruzaban el pueblo a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar,

Gladys se iba a cualquier lado, trotando, corriendo, como entrenando el cuerpo que más adelante la haría ser una de las mejores atletas de la región. La última de nueve hermanos, nunca gozó de privilegios, es más, cuando empezaba a competir en Junín no lo hacía en zapatillas, muchas veces corría en sandalias, cuando su pasión pudo más lo hizo descalza.

En 2009, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) finalmente la reclutó luego de participar en una competencia en su tierra, Junín. El resto fue historia. Más de 10 medallas representando al Perú, un oro en los Juegos Panamericanos y su reciente clasificación a Paris 2024. En diciembre. la fondista nacional superó la marca mínima (2h26m50s) en la Maratón de Valencia con un tiempo de 2h26m26s para clasificar a sus cuartos Juegos Olímpicos, además su pase al Mundial de Budapest y Santiago 2023.

Gladys Tejeda con su medalla de oro en Lima 2019. (Difusión)

Adriana Lúcar

El fútbol femenino peruano viene ascendiendo de a pocos, especialmente tras los Panamericanos de Lima 2019, con la incursión de más apoyo privado y televisación. La Liga Femenina viene captando más adeptos y más hinchas mujeres empiezan a decantarse por practicar el fútbol, todo esto gracias a una legión de jugadoras que apostó por el fútbol como deporte. Una de ellas es sin duda Adriana Lúcar.

La delantera de Alianza Lima de 31 años es una de las principales jugadoras peruanas y símbolo de gol en el elenco bicampeón del fútbol femenino. Inició su carrera en el Real Maracaná, donde jugó entre el 2008 y 2013 y fue campeona del Metropolitano de Fútbol Femenino el último año. Pasó por la Liga Vasca Femenina y Estados Unidos, mientras cursaba la carrera de Administración y Gestión de Empresas.

Ya en 2014, fichó por Fuerza Cristal (Sporting Cristal) hasta 2020, y al año siguiente firmó por Alianza Lima, donde rápidamente se convirtió en referente de la institución. En los dos últimos años, ha logrado convertir 40 goles y 16 asistencias, logrando una hazaña sin precedentes en el país. El año pasado, premio a su esfuerzo, firmó su primer contrato profesional con el equipo de La Victoria.

Si bien ha estado alejada de la selección peruana por motivos personales, muchos esperan que vuelva a vestirse con la ‘bicolor’. Su principal reto del 2023 es buscar el tricampeonato con Alianza Lima y hacer una buena Copa Libertadores.

Adriana Lúcar, goleadora de Alianza Lima. (Difusión)

Gianna Velarde

Su nombre es sinónimo de constancia, dedicación y valentía. A nadie le resulta fácil salir airoso de una enfermedad tan difícil como el cáncer y, menos a los 15 años, cuando los adolescentes quizá están más preocupadas por pasar tiempo con sus amigos y disfrutar de la vida. Gianna Velarde no. Ella batalló contra esta terrible enfermedad que afectó sus ganglios, pero tuvo a una peculiar aliada para lograr su objetivo: una moto. Este vehículo fue su soporte para convencerse que nada la podía derrotar.

Su papá fue deportista toda su vida y se le ocurrió la idea de meter a Gianna en el mundo de las motos, ahí encontró su sentido para salir adelante y derrotar a esta terrible enfermedad. Sobre las dos ruedas, el cuerpo de Gianna resistió las 16 quimioterapias y 32 radioterapias que ayudaron a curarla, pero sobre todo le dieron el impulso necesario para conseguir un gran sueño.

Tras ganar experiencia en carreras nacionales y el extranjero, se convirtió en la primera peruana en competir en la categoría de motos en el Dakar del 2019, que se disputó íntegramente en nuestra tierra. En aquella ocasión no acabó la competencia, por fallas de su moto (sufrió una dura caída), pero igual eso no fue impedimento para abandonar su pasión. Hoy en día, además de haber acabado la carrera de relaciones internacionales, apuesta por liderar su empresa MotoSchool, una escuela en la que enseña a niños, jóvenes y adultos a manejar de una manera segura y divertida.

Gianna Velarde compitió en el Dakar 2019. (Difusión)

Alexandra Grande

Aunque creció entre el karate (por su mamá) y el kung fu (por su papá), Alexandra Grande recién descubrió sus ‘genes’ a los siete años. Después de practicar ballet, gimnasia, vóley, entre otros deportes y talleres, un día caminando con su mamá por el Estadio Nacional le dijo que quería aprender karate, y así empezó todo. Si bien sus papás tenían una academia en casa, en donde ‘Ale’ daba algunos puñetes y luego volvía a su cuarto, su mamá la llevó a un dojo donde había enseñado hace tiempo.

Allí estuvo un año, luego- por cosas del destino- conoció a Roberto Reyna, su actual entrenador. Así, lo que empezó como un hobby se convirtió en una profesión. ‘Ale’ comenzó representándonos desde los 14 años, en base a trabajo, sacrificio y mucha dedicación. En 2011, alcanzó la medalla de plata en los Panamericanos de Guadalajara, cuatro años después tendría su revancha, con el oro en Toronto 2015.

Y en 2017 llegaría otro importante logro: la medalla de oro en los World Games. Por si fuera poco, en Lima 2019, en casa, se convirtió en bicampeona panamericana y parecía que no podía ser más feliz, pero el destino le tenía guardado otra noticia. Con el debut del karate en los Juegos Olímpicos, Grande inscribió su camino en la historia al participar en Tokio 2020 y hacer su sueño realidad de ser olímpica.

Si bien Tokio 2020 fue el debut y despedida de su deporte, nada podía quitarle lo vivido. El año pasado, volvió a los World Games, donde obtuvo la medalla de plata y este año ya empezó sus torneos con la Premier League del Cairo, si bien no consiguió el resultado esperado, ‘Ale’ sigue entrenando para ponerse en su mejor ritmo y participar en el Mundial de Karate, que se celebrará en octubre.

Alexandra Grande ganó medalla de oro en Karate en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. (Foto: IPD)









