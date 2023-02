La derrota ante Mannucci terminó por quebrar la relación del plantel con el comando técnico. Compagnucci, según se conoció, entendió que la crisis si había desbordado y la situación ya estaba fuera de sus manos, razón por la que no dudó en presentar su carta de renuncia. Este lunes por la mañana el club oficializó su salida a través de una nota de prensa.

De inmediato, Universitario empezó a buscar reemplazo. Y una de las alternativas principales es Jorge Fossati, experimentado entrenador uruguayo de 70 años, quien habló con Depor y confirmó que el cuadro merengue se puso en contactó con él para presentarle el proyecto e iniciar negociaciones.

“ Me lo han preguntado y te respondo. Sí, en las últimas horas se han contactado conmigo y sí, me enteré de la salida del colega (Carlos Compagnucci), pero no es más que eso por ahora, no hay (nada concreto), hay avances, por supuesto pero no hay nada terminado, es lo único que voy a decir” , sostuvo el exentrenador de selecciones como Uruguay y Qatar, y quien recientemente fue entrenador del Danubio uruguayo.

Fossati precisó que a diferencia del 2022, cuando hubo un primer contacto, en esta ocasión sí se encuentra disponible. “Mas allá que lo tomó diferente al año pasado, (ahora) estoy libre, estoy viendo varias cosas y como dije el año pasado es un honor que Universitario este pensando en nosotros”, agregó Fossati en una breve charla con Depor.

Con esto, se confirma una de las pistas que dio este lunes el gerente deportivo crema Manuel Barreto, quien sostuvo que era altamente probable que el nuevo técnico sea de nacionalidad extranjera.

Depor conoció que el nuevo entrenador de Universitario se definirá en las próximas horas y que incluso la idea inicial es que esté llegando a Lima este sábado, para presenciar el duelo del domingo ante Melgar y asumir a más tardar el lunes pensando en el duelo de Copa Sudamericana ante Cienciano, a disputarse el 9 de marzo próximo.

Fossati es un entrenador de amplia trayectoria, campeón en Uruguay, Ecuador, Paraguay y Qatar, además de haber dirigido a la selección uruguaya. En 2009 ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con el LDU de Quito.

