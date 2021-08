Triunfo nacional. Diego Elías tiene un gran motivo para sonreír. Este viernes, el peruano se consagró campeón del Abierto de Mánchester de squash, luego de imponerse en 59 minutos en la final al galés Joel Makin, con un marcador de 12-10, 11-6 y 11-6.

El deportista de 24 años, campeón en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tuvo una gran presentación y derrotó al número ‘10′ del mundo. Así, Elías consiguió su octavo título de PSA (Asociación Profesional de Squash), en su segundo evento de la temporada tras recuperarse de una larga lesión en la cadera.

“Estoy muy contento con este torneo, creo que me va a dar mucha confianza. Estaba luchando contra las lesiones, tenía un problema en la cadera a principios de año y estoy muy feliz de volver a jugar aquí”, señaló un emocionado Elías, en declaraciones a SquashTV.

Ante el micrófono del medio citado, el peruano no dudó en dar las gracias a las personas que fueron importantes en su recuperación.

“Quiero agradecer a los que me ayudaron a volver a jugar así. En primer lugar, mi papá, que estaba conmigo cuando ni siquiera podía caminar después del último torneo del año pasado. Estuvo conmigo durante dos meses solo viendo TV y tratando de hacer pequeñas cosas con mi cadera. Todas las personas que me ayudaron en Florida también. Mi preparador físico y fisioterapeuta. También quiero agradecer a Jonathon [Power, su entrenador] que me ha estado ayudando mucho con mi juego”, dijo.

La victoria le permite a Diego Elías y a la egipcia Hania El Hammamy, ganadora en la rama femenina, llevarse un importante premio económico (más de 12 mil dólares).

Lo que viene para Elías será el Allam British Open, que se llevará a cabo en el Allam Sport Center de Hull, del lunes 16 al domingo 22 de agosto.





