¡Un motivo de orgullo para Perú! Este sábado 27 de mayo, Diego Elías brilló en su partido de semifinales en El Gouna International Squash Open contra el excampeón mundial Karim Abdel Gawad. Nuestro destacado representante nacional logró una impresionante victoria por 3-1 frente a un rival sumamente desafiante, demostrando su gran progreso en su carrera. Ahora se preparará para la próxima etapa, en la tercera ronda.

En los últimos meses, estos dos destacados deportistas de nivel internacional se han enfrentado en dos ocasiones, con Gawad obteniendo la victoria en el Campeonato Mundial y el Campeonato de Optasia. Sin embargo, en esta ocasión fue el atleta sudamericano quien logró el éxito, ganando el tercer y cuarto set después de que su rival empatara el encuentro con una victoria en el segundo set.

“Me siento realmente feliz. Jugar contra Gawad en mi primer partido aquí fue realmente difícil, así que tuve que estar concentrado desde el primer punto y estoy feliz de haberlo hecho. Me ha vencido las últimas dos veces en marzo y abril, así que es muy reciente. Creo que no jugué mi mejor squash en los últimos dos partidos, pero él jugó muy bien. Me preparé bien para este y estoy feliz”, dijo Elías.

“¡Él es realmente complicado y todos lo sabemos! Ha sido No.1 del mundo y Campeón del mundo. Acaba de llegar a la final del Campeonato Mundial hace un par de semanas. Es realmente complicado y lo he enfrentado muchas veces, así que estoy feliz de haber jugado bien y no haberme metido en demasiados problemas”, agregó Diego.

En esa línea, este domingo 28 de mayo, en la cancha de cristal de El Gouna, el peruano se enfrentará a Eain Yow Ng, quien obtuvo una victoria con el mismo marcador frente al mexicano Leonel Cárdenas. El duelo se disputará a las 12:00 p. m. (horario de Perú) y será transmitido por Squash TV.