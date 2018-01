El campeón de la Conferencia Nacional se define este domingo (6:40, vía Fox Sports) entre los Minnesota Vikings y los Philadelphia Eagles. El enfrentamiento es para conseguir un boleto para el Super Bowl 2018, un título que podría llevarlos a la historia de la NFL.

Los Vikings llegan a este encuentro tras vencer a los New Orleans Saints. Así, mantuvieron vivo el sueño de convertirse en la primera franquicia en jugar un Super Bowl en casa. Desde 1976 no clasifican y hace nueve no disputan el título de la conferencia.



Por su parte, Philadelphia lo consiguió al vencer en casa a los Atlanta Falcons, con lo que se aseguraron de pelear la final de la Conferencia Americana en el Lincoln Financial Field. No lo lograban desde el 2008. Además, esperan quitarse la mala racha de 58 años sin el título de la NFL.



Estos equipos se han enfrentado en 26 ocasiones desde 1962, y están empate. La última vez que jugaron entre ellos fue en octubre del 2016, siendo la victoria para los Philadelphia por 21-10.