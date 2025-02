Como todos los años la National Football League (NFL) promete un espectáculo sin igual en el partido entre el Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles quienes se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la gran final del torneo. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de operadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus, Dgo y NFL Plus. No recomendamos buscar en Fútbol Libre TV u otras páginas piratas. Este duelo está pactado para este domingo 9 de febrero desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y se disputará en el estadio Caesars Superdome, de Nueva Orleans, Estados Unidos. No te pierdas del show de Kendrick Lamar junto SZA y sigue cada detalle por la web de Depor.





Tabla de campeones de todos los tiempos. (Video: NFL)