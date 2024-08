La participación peruana en París 2024 fue una de las mejores de nuestra historia, con la medalla de bronce de Stefano Peschiera (la primera presea para nuestro país desde Barcelona 1992) y seis diplomas olímpicos, superando los cuatro de México 1968 y Tokio 2020. Justamente, una de estas distinciones, que se les otorga a los ocho mejores de cada disciplina, la consiguió Evelyn Inga. La marchista nacional de 26 años causó una grata impresión en su debut olímpico y con un meritorio octavo lugar, siendo la mejor peruana en la prueba femenina de 20 kilómetros.

Hasta ese momento, era el mejor resultado del atletismo peruano en unos Juegos Olímpicos (luego llegó el cuarto lugar de los relevos mixtos). Haber logrado dos diplomas en una misma disciplina (marcha atlética) ya forma parte de la historia, siendo Evelyn Inga una de las protagonistas. Y ya en Lima y con su diploma olímpico, la atleta huancaína conversó con Depor sobre lo que fue su competencia, la experiencia que le dejó París 2024 y qué se le vendrá ahora post Juegos Olímpicos. Asimismo, contó cómo fue compartir delegación con otros deportistas, como Stefano Peschiera, María Belén Bazo, entre otros.

¿Cómo te sientes después de debutar en París 2024 con un diploma olímpico?

Debutar en unos Juegos Olímpicos y sacar un diploma es merecido, respecto a mi trabajo que he realizado bastante tiempo. Contenta por este gran resultado, porque se vio reflejada la planificación que tuve; entonces eso me da la tranquilidad de que la preparación ha sido buena. Continuamos de todas maneras aspirando a nuevos logros, pero hemos llegado en un máximo nivel a estos Juegos Olímpicos, porque mi experiencia ha sido netamente diferente a otros campeonatos mundiales o Panamericanos que tuve.

¿Cuál era el objetivo en París 2024?

Nosotros íbamos con el objetivo de estar del uno al ocho. De todas maneras, si era posible una medalla olímpica, mi nivel se prestaba para estar dentro del top diez del mundo. Entonces haber logrado un octavo lugar es muy meritorio, más aún que la diferencia fueron segundos. Las medallas están entre ese top, siempre hay sorpresas, de las chicas que estamos en el top 10, hay cambio de posiciones. Esto nos da la confianza de que estamos en buen camino, muy cerquita de, en algún momento, también llevarnos esa medalla olímpica.

Para ser tu primera experiencia has cumplido el objetivo...

Claro que sí. He cumplido el objetivo y durante la competencia siento que ha superado mi expectativa, ya que de principio a fin la competencia fue muy rápida. Normalmente siempre he estado acostumbrada a salir un poco más tranquila, entrando en ritmo hasta el kilómetro diez, algo así, pero esta vez no. Por eso, es que son unos Juegos Olímpicos, todas van en su máximo nivel de preparación y pues van a darlo todo. Me costó un poco acomodarme en los primeros kilómetros, pero después, ya estando tranquila, la mente siempre preparada para lo que hemos sido, me ayudó a cruzar la meta en un buen lugar.

En los últimos kilómetros se empezó a ver quiénes estaban peleando por completar el podio y lograr los diplomas olímpicos...

Sí, estuve muy cerca de las chicas entre el quinto y octavo lugar, solo eran segundos de diferencia. De principio fue muy fuerte, nunca habíamos salido tan fuerte, como a 4m15s por kilómetros, eso es bastante rápido, yo me acomodé en el segundo pelotón, donde las chicas son muy buenas. No me importaba en qué kilómetro, pero sabía que íbamos a alcanzar al primer pelotón. En el kilómetro seis es donde me ubico dentro del top 10, todos estábamos ahí, pero la china sí fue haciendo un cambio fuerte, no la vi. ‘Kimy’ también estaba ahí yendo fuerte hasta que al final empezó el segundo cambio, a partir del kilómetro 8 al 12, me mantuve ahí. En el kilómetro 9 estaba llevando al grupo, son experiencias, porque no quise emocionarse en ese momento, porque faltaba más de la mitad. Luego las chicas hicieron un cambio, del kilómetro 15 al 16, la española María Pérez y la australiana se despuntan, me quedé un poquito rezagada, a 20 metros. Hubo un kilómetro que baje un poco el ritmo por el clima, pero ya aumenté faltando los últimos dos kilómetros. El objetivo era cruzar la meta y sabía que estaba dentro de los diplomas olímpicos.

Una vez que cruzaste la meta, ¿qué pasó por tu mente?

Había un poquito de diferencia con el noveno lugar así que me di el tiempito de agarrar una bandera, porque qué lindo es que la rojiblanca esté en lo más alto de la competencia. Perú dio mucho que hablar en estos Juegos Olímpicos. Al cruzar la meta, lo primero que me vino es la gratitud. Recordar a las personas que me han apoyado para llegar hasta ahí, me quebré un poco, se me salieron las lágrimas de emoción, sobre todo de haber cumplido uno de mis sueños.

Los focos estaban puestos en Kimberly García en la marcha, ¿eso te alivió o te quitó presión durante la competencia?

Sí, yo iba bien concentrada. Obviamente, no podía prometer tampoco una medalla, porque sé el nivel al que nos enfrentamos y yo aún estoy en el camino del crecimiento deportivo y entonces me lo tomé de manera tranquila. Trabajé de hecho con la psicóloga hasta el final, porque ella venía en todo este proceso, mi entrenador igual que me dio ese soporte de tranquilidad, igual que mi familia y el apoyo moral. Sí, la verdad que ‘Kimy’ venía siendo la favorita, se sentiría un poco más responsable. No sé qué tanto ha sido la presión, tal vez externa o interna, pero fue triste verla así, que no haya salido de acuerdo a sus expectativas. Pero creo que ella tuvo esa revancha en los relevos mixtos, me puse contenta, porque ese es el verdadera ‘Kimy’ que nosotros vemos.

Evelyn Inga llegó en octavo lugar con un tiempo de 1h28m16s en París 2024. (Alessandro Currarino/GEC)

Fuiste la mejor peruana en la marcha femenina y lograste uno de los dos diplomas olímpicos en atletismo, ¿te sientes ya parte de la historia del deporte peruano?

Sí, yo estuve súper contenta, porque vi realmente todos esos mensajes de apoyo, también hubo muchas personas que se sumaron a seguirme. Poco a poco estaba asimilando lo grande que fue mi resultado, la magnitud quizá para algunos no es tanta, pero personalmente me siento muy feliz de en pocos años estar creciendo tanto. Era hasta ese momento el mejor resultado [en el atletismo peruano], antes que compitan los chicos. Se siente muy bonito, ser reconocida de esa manera, porque yo sé cuánto me cuesta estar en el mejor nivel y esto no queda ahí, estamos en crecimiento. Este equipo que viajó a París ha logrado varios diplomas olímpicos y cerramos con broche de oro con la medalla de Stefano. Los deportistas peruanos, así hayamos ido pocos, dimos mucho qué hablar y eso es muy lindo, no estoy solo yo, sino viene mucha gente que se prepara de manera consciente por representar de la mejor manera el Perú.

Estuviste hasta la Clausura y se formó un lindo grupo con Stefano Peschiera y Alonso Correa, ¿cómo fue la experiencia de compartir con ellos?

En la inauguración también estuve con María Belén Bazo, Nicolás Pacheco y las gemelas Palacios, algo que me caracteriza es ser bastante sociable, se creó una buena química en el principio y después nos volvimos a ver. Después de competir, me felicitaron, yo también a ellos, me encanta bastante apoyar al equipo. Después de las competencias, tuvimos un tiempo para compartir y relajarnos, fuimos a conocer la Villa, ahí se generó más amistad, llegó Stefano, él me dio el honor de colgarme la medalla. Todo eso generó una bonita amistad y aprovechamos incluso para enseñarle un poco de marcha. Stefano aprendió muy rápido, la verdad, y María Belén también, súper rápida. Todo el tiempo querían ir caminando desde nuestro edificio hasta el comedor. ‘Vamos, hay que marcar’, me decían. era bien gracioso, lo disfruté al máximo.

Ahora, ¿qué es lo que se te viene para cerrar el año?

Considero que el trabajo de esta temporada se cumplió, ahora me toca ir y estar con mi familia. He estado como cuatro meses fuera de casa. En octubre empezamos nuevamente la preparación rumbo al 2025, mi primer gran objetivo es el Mundial de atletismo en Tokio [próximo año]. Previo al Mundial, vamos a estar haciendo algunas competencias en Europa, porque siempre es bueno estar en el nivel de las chicas top del mundo. Posteriormente, vienen los Juegos Bolivarianos en Ayacucho. Me encanta hacer todo el ciclo olímpico, así que voy a estar también de hecho en los Juegos ODESUR y los Juegos Panamericanos, que va a ser en nuestro país, en 2027 y Dios mediante en Los Ángeles 2028, donde espero dar alguna sorpresa.

Vas a hacer el nuevo ciclo olímpicos entonces...

Sí, yo estoy dispuesta y con las ganas, pero también necesitamos que se sumen las empresas para estar siempre en la talla mundial, también el respaldo del Estado, porque nosotros tenemos las fuerzas, pero necesitamos ese respaldo que nos ayude a seguir, fortaleciendo nuestro nivel, teniendo todo lo necesario para poder rendir al 100%.

¿Qué se necesita para ganar una medalla en Los Ángeles 2028 y no volver a tener una sequía de 32 años?

Hablando del Estado, faltan mejorar varios programas. Yo me he formado en el Centro de Alto Rendimiento desde mis 14 años, donde brindan alimentación, también tengo medicina, nutrición, psicóloga, pero ya entrando al nivel de la categoría profesional, que es de los 20 años hacia adelante, es otro tipo de inversión. Es estar netamente compitiendo en Europa y para salir necesitamos financiamiento. Luego la tecnología va mejorando y necesitamos las últimas zapatillas, los últimos suplementos para estar igual al nivel que los otros deportistas del primer mundo, también es sumamente importante el apoyo de la empresa privada, que en mi caso me están apoyando Asic, Lima Expresa y agua ‘El Rey’, pero algunos solo me han apoyado hasta este ciclo olímpico, con algunos voy a continuar. Necesitamos como deportistas el apoyo de un ciclo olímpico, que son cuatro años, no solo faltando tres o seis meses para los Juegos Olímpicos o un campeonato importante. El presidente [del IPD] mencionó que va a reformar el PAD (Programa de Apoyo al Deportista), sería bueno que nos apoyen en este nuevo ciclo olímpico. No contamos con buena infraestructura tampoco, en Huancayo nos falta tener unos circuitos para marchar, eso es lo que nos falta bastante. En Lima, la sede Legado tiene sedes bonitas para diferentes deportes, pero en Huancayo, Arequipa, Cusco, Puno, donde hay atletas de fondo, no se cuenta con algunas de esas infraestructura.





