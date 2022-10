Entrenaba cada vez que le tocaba competir. Sin embargo, fue en 2017, luego de concluir el colegio, que priorizó el atletismo en su vida. “Me vengo a Huancayo. Aquí es donde conozco al profesor José Castillo y empiezo como atleta profesional a entrenar a diario”, dice. Se está especializando en los 1.500m, 5000m y los 10.000m, pero prefiere esta última distancia, pues la considera una prueba más calmada, una con más ritmo y en la que se acomoda mejor.

En el reciente Campeonato Sudamericano Sub 23 de Atletismo, celebrado en Brasil, se colgó la medalla de plata justamente en los 10.000 metros planos y, a fines del año pasado, también ocupó el segundo lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 en la misma prueba. Esta semana participará en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. A través de una videollamada, recibe a Depor para conversar sobre sus últimas competencias.

Recientemente, participaste en el Campeonato Sudamericano Sub 23 de Atletismo, ¿cómo evalúas tu participación?

No estoy tan satisfecho porque yo iba como favorito, tenía la mejor marca, y bueno, a veces así es el deporte. A veces, hay momentos en que no te sientes tan bien o, a veces, el cuerpo no responde como uno quiere. Pero igual se dio esa pelea hasta el final. Y, bueno, logré la medalla de plata. Pero sí contento por el resultado.

¿Qué crees que faltó para colgarte el oro en el Campeonato Sudamericano Sub 23 de Atletismo?

Más que nada la planificación. Mi Federación no trabaja tan bien que digamos. Yo fui a Lima el 23 (de setiembre) a un reconocimiento en la Universidad Continental. Cuando estaba allá la Federación me dice que mi vuelo (a Brasil) iba a salir el día lunes y yo había ido un día viernes, y no estaba planificado quedarme allá. Me quedé allá casi tres días y ya no regresé a Huancayo. Esos tres días creo que no estaba tan concentrado, como que me estresó estar en Lima, todo ello afectó. Esas pequeñas cositas siempre afectan una competencia: la mala planificación, todo ello.

¿Sientes que has recibido el apoyo necesario por parte del IPD, de la Federación de Atletismo o de la empresa privada?

Sí hay un pago, por así decirlo, por parte del IPD a través de la Federación. Y eso es gracias al esfuerzo y a los logros que he obtenido y, por derecho, ganado. Pero por parte de alguna empresa privada aún no tengo ese apoyo.

Este miércoles vas a competir en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, en los 5.000 metros. ¿Qué esperar lograr en este torneo, que probablemente sea el más complicado en lo que va de tu carrera?

Sí va a ser una competencia fortísima. El objetivo es bajar mi propia marca (14:01.85) y buscar el récord nacional Sub 23 (13:57.37), que estoy cerca. Para ello, me he entrenado. Espero sentirme bien ahí en la carrera y darle duro. Así que voy por ese objetivo: romper el récord nacional de la Sub 23, porque este año ya me despido de esa categoría.

¿Vas a tener otras competencias este año?

Sí. Después de Odesur, están los Juegos Universitarios, en los que estaré presente en la prueba de 1.500m o de 5.000m o tal vez de 10.000m. Eso lo voy a coordinar con mi entrenador y con mi tutor de la Universidad Continental. Esa sería mi última competencia de este año.

¿Hay planes para Santiago 2023?

Ese es el objetivo del próximo año. Para ello, después de los Juegos Universitarios, nos pondremos a entrenar ya más fuerte, y el próximo año buscar la marca mínima.

¿Y cómo vas a prepararte? ¿Hay algún campamento en mente?

Estoy haciendo una solicitud a la Federación. Espero que me aprueben. Estoy pensando ir una temporada a México para hacer un campamento y (luego) competir en los campeonatos de Estados Unidos. Ahí es donde pienso conseguir esa marca. Sí espero que me aprueben esa solicitud para los gastos del viaje, todo eso.

¿Te han aprobado solicitudes en anteriores ocasiones?

Es la primera vez que voy a solicitar este tipo de apoyo a la Federación y al IPD. Si no es eso, ya será por mis propios medios, a buscarse uno mismo.

¿Qué es lo que más te gusta del atletismo? ¿Por qué este deporte y no, por ejemplo, el fútbol que practicabas en tu etapa escolar?

Por muchas cosas. Primero, me cambió la vida. Te enseña a ser más responsable, más resiliente. También me ha dado esa facilidad de estar en la universidad, de representar a mi país, de viajar, conocer otros países, otra gente. Por todo ello.

¿Qué es lo máximo que quieres lograr en este deporte?

El mayor objetivo de todo deportista es lograr estar en los Juegos Olímpicos. Creo que ese es el mayor sueño de todos los atletas. Mi mayor sueño es estar en los Juegos Olímpicos. Eso sería mi mayor satisfacción. Y, claro, traer una medalla.

¿Tienes referentes en el atletismo?

Muchos. Por ejemplo, el maratonista Eliud Kipchoge, que acaba de batir el récord mundial (en maratón) y a mi entrenador Rodolfo Gómez, que también fue un atleta muy bueno en los años ochenta, noventa.

¿Algo último que desearías pedir?

Pido ese apoyo, que se sumen las empresas privadas, con indumentaria o vitaminas, o con todo lo que se requiere, para lograr el objetivo.

Recibe nuestro boletín de noticia: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.