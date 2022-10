Tuesta, al mismo estilo que su compañero Ángelo Caro en Tokio 2020, emocionó a todos con sus trucos y destreza para subirse a los más alto del podio en Asunción. El joven patinador superó a sus rivales de Colombia (Jhan González) y Brasil (Joao Miranda) y al propio Ángelo (quedó quinto) para dar a conocer su nombre a nivel internacional y flamear la bandera peruana.

La alegría de ese momento sigue muy presente en Deyvid, quien ya de regreso a Perú, aún no se la cree. Depor conversó con el skater nacional para conocer todos los detalles de su participación en los Juegos Suramericanos, sus inicios, qué es lo que se le viene y cuáles son sus objetivos en dicho deporte, que a partir de Tokio 2020 ya forma parte del circuito olímpico.

Deyvid Tuesta ganó su primera medalla de oro en los Juegos ODESUR. (Asunción 2022)

Deyvid felicidades por la medalla de oro, ¿cómo estas después de todo lo vivido?

Ahora ando muy bien, sigo cansado por todo el viaje. Desde que llegué, con todo lo de las entrevistas, pero super bien.

Te esperabas este recibimiento que estás teniendo luego de ganar la medalla de oro...

La verdad que no, no me imaginaba nada de esto. Yo solo fui, estaba seleccionado para ir [a Asunción], pero no me imaginaba que era una competencia tan importante, gané la medalla y no sabía que todos los medios iban a estar ahí, que iba a ser el foco de todo. Me sorprendió bastante, pero estoy muy feliz.

Fueron dos días de evento, el primer día acabaste sexto y entraste a la final, donde finalmente ganaste la medalla, ¿cómo resumen tu participación?

El primer día de práctica estaba todo bien, estaba todo planeado. Cuando llegaron las semifinales, llegué sexto, estaba muy enojado, me fui al hotel a dormir, pero no podía descansar, estaba muy pensativo. Al siguiente día, mi entrenador me motivó a ir por la medalla de oro, estaba bien enfocado, me sentía libre y se logró.

¿Por qué razón estuviste enojado el primer día de competencia?

Estaba molesto porque sentí que no me puntuaron bien, pensé que sería uno de los primeros en clasificar a la final, pero luego lo supe afrontar. Sentí un bajón, no me puntuaron bien, porque no me conocen.

En la final, te das a conocer por así decirlo al ganar la medalla de oro...

Sí, justo en la final me di cuenta que los resultados de los trucos que hice cambiaron, se elevaron, porque ya estaba en la final. Me puse feliz, todos me felicitaron allá, fui como la sorpresa.

¿Tu plan era ganar una medalla de oro o se dio sobre la marcha en los Juegos?

Tenía un plan, estaba entrenando antes de ir a la competencia, pero cuando llegué allá, me sorprendí bastante, porque los obstáculos eran más grandes a lo que yo me esperaba y entrenaba. Igual lo supe afrontar, porque Ángelo [Caro] me dio un apoyo emocional, me dijo que lo vea con buena cara, que sí se podía, y sí se pudo lograr.

Aún estamos en competencia, pero tú fuiste la primera medalla de oro, abriste el camino...

Me emocioné bastante, porque justo cuando gané todos me dijeron ‘no sabes lo que has hecho, eres la primera medalla de oro para Perú, todos te van a felicitar, los medios estarán atrás tuyo’. No sabía eso, pensé que yo ganaba [la medalla] y ahí nomas [risas], me emocionó bastante y estoy más que motivado para lo que se viene.

Ángelo Caro y Deyvid Tuesta, los dos representantes peruanos del skateboarding, modalidad street. (Asunción 2022)

¿Qué te dijo Ángelo Caro tras ganar la medalla?

No hablamos mucho después, porque también Ángelo estaba con sus cosas, pero sí antes de la competencia, éramos todo un equipo, Ángelo y yo juntos para ganarle a Brasil, Colombia, a cualquiera que nos enfrentemos.

Esta fue tu segunda participación internacional representando a Perú, ¿cómo así llegas a ser parte del selectivo?

Por parte de mi entrenador y los técnicos de la federación, ellos me eligieron por estar en alto rendimiento. He estado entrenando bastante tiempo para esto.

¿Cuál fue tu primera participación internacional?

La primera fue en Brasil en 2019, fue un evento que nos llevó la federación que daba puntos para la clasificación a Tokio 2020, pero yo estaba más chiquillo, 17 años, nada de experiencia, fue mi primer viaje. Ahora, ya pasaron los años y ya he estado entrenando más fuerte y estratégicamente, ahora sí estoy más preparado para más competencias que vienen.

¿Cómo así te conectas con el skate?

Yo empiezo en el skate a los 11 años gracias a mi hermano mayor. Siempre fui, de los chicos de mi barrio, el que más se arriesgaba, no me daba mucho miedo nada [por las piruetas]. Tuve una gran perseverancia, todos los días de mi vida he practicado tanto, he seguido como ejemplos a varios skaters de Perú que han sido profesionales en el pasado. Eso ha sido lo que ha forjado mi camino, pese a que no he tenido apoyo de marcas, yo he salido adelante por mi propia cuenta y por el apoyo de mi madre.

¿En esos tiempos por dónde entrenabas?

Practicaba afuera de mi casa y en la Municipalidad de Los Olivos, en ese entonces dejaban patinar y bajaban bastantes skaters. Yo aprendí ahí, muchas personas me conocieron ahí y luego conocí mi primer skatepark que fue el de San Martín de Porres, allí aprendí realmente muchas cosas de las que sé ahora.

¿Y en qué momento decides ser parte de la selección para representar al Perú?

Fue una convocatoria que hicieron a todos los skaters, me llamaron, yo tenía 16 años y fui a los entrenamientos. Antes no estaban las sedes del Legado ni de San Miguel y entrenábamos en San Borja, hacíamos físico, se me hacía un poco complicado ir, pero mi mamá me apoyaba.

¿Quién fue tu referente del skate?

Mi hermano me enseñó los videos del skater Nyjah Huston, quien es uno de los más conocidos y exitosos del deporte. Él es muy buen competidor, tanto vi sus videos que me volví también competidor. De vez en cuando intentó replicar sus trucos, pero son muy complicados. Ahora, hago más los de Kelvin Hoefler, plata en Tokio 2020, porque se me facilitan, no muchos pueden hacerlos al parecer.

Con 20 años, ¿qué se te viene para lo que resta de año?

Este fin de semana, iré al mismo evento en Brasil, en Río de Janeiro, después aún no sé qué eventos habrá. Pero el otro año, me voy a preparar para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y esperar que venga el ranking para ir a las competencias y sumar puntos para la clasificación a París 2024.

¿Imagino que quieres replicar lo que hizo Ángelo Caro en Tokio 2020?

Sí, definitivamente; por eso, me voy a preparar para estar en esa competencia, me siento más que preparado, igual no me confío, voy a seguir entrenando y practicando trucos nuevos, porque quiero traer una medalla olímpica para Perú.

Tras lo hecho en los Juegos Suramericanos, ¿esperas que el apoyo de la empresa privada venga?

Sí, espero que me apoyen y a muchos otros deportistas, porque falta demasiado apoyo. Hay lugares donde se patina, pero están mal hechos. Igual la persona que patina tiene que poner de su parte para mejorar, así haya piedras en el camino.

¿Cuál es tu máximo sueño ahora?

Seguir ganando medallas, ir a competencias, es lo que me llena de experiencia y mi sueño es seguir compitiendo afuera, conocer a nuevas personas y estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, participar.

¿Cómo vez el presente del skateboarding peruano?

Tenemos a Pool Bellido, Ángelo Caro, son muy bueno, los dos patinan muy bien. Detrás mío, también hay varios skaters que patinan demasiado, esperemos que les llegue la oportunidad, que vayan saliendo de a pocos. Así como a mí me llegó la oportunidad, esperemos que los demás lo tengan.

¿Un evento internacional que te gustaría competir?

Me gustaría participar en la Street League, que es un evento internacional realizado por profesionales de Estados Unidos, pero ese es un evento que solo te invitan, es un evento muy grande, es invitacional.





