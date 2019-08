Frontón en Lima 2019 EN VIVO desde Villa María del Triunfo por los Juegos Panamericanos

Frontón en Lima 2019 tendrá EN VIVO debuta en los Juegos Panamericanos este domingo 4 de agosto desde las 9:00 am. (hora peruana) en las canchas de Pelota Vasca en Villa María del Triunfo. Este evento será transmitido por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. No te pierdas la chance del team Perú de seguir sumando medallas.

Las canchas de Pelota Vasca de la sede de Villa María del Triunfo abren sus puertas a este deporte que, en sus tres modalidades, arranca la fase clasificatoria y donde tres peruanos parten con cierto favoritismo para subirse al podio.

Frontón en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 9:00 am.

Ecuador 9:00 am.

Colombia 9:00 am.

Bolivia 10:00 am.

Chile 10:00 am.

Venezuela 10:00 am.

Paraguay 10:00 am.

Argentina 11:00 am.

Brasil 11:00 am.

Uruguay 11:00 am.

España 4:00 pm.

Kevin Martínez y Claudia Suárez serán los representantes de la blanquirroja en la modalidad frontón peruano mientras que Rodrigo Carrasco lo hará en la modalidad de Pelota de Goma. Suenan diferentes, pero solo son pequeños detalles los que marcan distancias entre ambas ramas de la pelota vasca, como está llamada esta disciplina.

En esta disciplina, Kevin Marttínez es uno de los deportistas más destacados. Siete veces campeón nacional, el frontonista espera estar a la altura de la competencia que debuta en unos Juegos Panamericanos.

No dejes de apoyar al team peruano que desde el nombre del deporte (frontón peruano) ya tiene presión y favoritismo para llevarse unas medallas a casa.

Frontón en Lima 2019 | Horarios de la participación peruana



Frontón peruano



Individual masculino - Fase Clasificatoria

12:00 pm

Kevin Martínez (PER) vs. Alejandro Gonzáles (CUB)



Individual femenino - Fase Clasificatoria

12:00 pm

Claudia Suárez (PER) vs. Wendy Durán (CUB)

Pelota de Goma



Individual Frontón masculino - Fase clasificatoria

2:00 pm.

Rodrigo Carrasco (PER) vs. Martín Letelier (CHI)

Frontón en Lima 2019 | Precio de las entradas

Entrada Precio Regular A S/. 20 Menor de 18 años – A S/. 10 Adulto mayor – A S/. 10 Asiento Accesible OR – SR S/. 15 Acompañante ASR – OR S/. 15

Frontón en Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 4 de agosto

