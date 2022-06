Tiene 24 años y ha estado presente en cinco mundiales. Se llama Thais Fernández y es, actualmente, la máxima representante que tiene el país en la gimnasia aeróbica, una especialidad que busca ganar más popularidad en el Perú. Ella forma parte de la academia Jumping Jack y allí también es entrenadora del equipo de élite de menores.

Ha sido campeona panamericana en 2019 y sudamericana en 2021, y hoy va en busca de un nuevo reto. Thais viajará esta semana a Portugal para competir en el 17º Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, que se realizará en Guimarães, entre el 16 y 18 de junio. Será su sexta participación en un mundial de su especialidad.

¿Cómo han sido los entrenamientos para este campeonato mundial?

Han sido bien duros. De hecho, nosotras nos hemos preparado para el mundial desde comienzos del año. Todo el verano lo usamos como pretemporada, más que nada preparación física y creación de nuevas rutinas. Una vez que pasó el verano, nos enfocamos en realizar las rutinas de todas las categorías en las que vamos a competir. Por ejemplo, es la primera vez que voy a competir en tres rutinas: individual, trío y grupo. Siempre he hecho solo individual, que es la más fuerte, a la que clasifica la mejor de cada país. Pero este año tenemos la oportunidad de viajar varias del equipo de Perú en la categoría adultos. Entonces, hemos visto la forma de hacer rutinas conjuntas. Por ese lado, es algo nuevo para mí en este mundial.

Tu mejor participación fue en el mundial del 2018 cuando alcanzaste el puesto 11. ¿Qué esperas lograr en esta edición?

Espero mejorar en el ranking, lograr posicionarme entre las mejores del mundo. En lo que siempre me enfoco en cada competencia es en dar lo mejor de mí, sin compararme con nadie, y disfrutar mucho, porque al final para eso trabajamos todo el año: para disfrutar, dar lo mejor y demostrar todo lo que hemos entrenado. Pero siempre enfocándome en mí y en mejorar mis propios resultados.

Hace poco, estuviste vendiendo rifas para ayudarte a costear tus gastos en este mundial. Es una actividad que la vienes aplicando desde los inicios de tu carrera deportiva...

Toda la vida hemos hecho rifas para (competir en) las competencias más importantes, que son las que cuestan más. Vemos la forma de tener una buena lista de premios. Yo me acuerdo que de chiquita vender rifas era acercarte a la persona en un centro comercial o club, y decirle: ‘Hola, soy Thais. Hago gimnasia aeróbica y me estoy preparando para viajar a un mundial. ¿Quisieras apoyarme para poder recaudar fondos y dejar el nombre de Perú en alto?’. Entonces, ahí te preguntaban: ‘¿Y cuánto está tu rifa?’. Yo respondía: ‘10 soles’. ‘Ya dame uno’ o ‘ahora no quiero’, y te choteaban en persona. Pero sí llegaba a recaudar para poder viajar.

No solamente compites a nivel internacional, también sigues una carrera universitaria, ¿cómo lidias con el hecho de estudiar y entrenar de manera competitiva?

Mi entrenamiento siempre va a ser mi prioridad en el día a día, así estemos en carga baja. Ahora estoy estudiando mi carrera de Comunicaciones y Marketing en la UPC. Entonces, me organizo para poder tener mis clases en las mañanas y llegar con el equipo en las tardes. Busco, por ejemplo, llevar pocos cursos para no saturarme ni hacer las cosas incompletas. Trato de dedicarme bien al deporte y rendir en la universidad.

Perú enviará al mundial una delegación de 10 gimnastas, entre ellas Thais Fernández. Ellas participarán en la categoría senior o adulto. Además, irán 17 gimnastas menores que competirán en las categorías age group (12-14 años) y junior (15-17). (Foto: Jumping Jack)

¿Entre tus objetivos está dedicarte solamente a la gimnasia o en futuro piensas ejercer la carrera que estás estudiando?

Yo tengo claro que la gimnasia no va a durar para siempre. En algún momento se tiene que acabar. Además, de la gimnasia no se puede vivir como deportista. Sí me gustaría mantenerme involucrada en el tema de ser entrenadora, estar vinculada al club Jumping Jack. Es el mejor club de gimnasia aeróbica en el Perú de hace ya varios años. En el futuro, también me gustaría hacer algo relacionado a lo que he estudiado, aunque aún no sé bien qué; tal vez una fusión de la gimnasia aeróbica y mi carrera, y sacar adelante un proyecto chévere. O simplemente trabajar en dos cosas. La gimnasia es algo que siempre me ha gustado y me gustaría seguir relacionado a este deporte en el futuro.

¿Qué te ha enseñado en todo este tiempo la gimnasia aeróbica?

Todo. Valores, perseverancia, trabajo duro, que las cosas no siempre van a salir bien desde el primer intento, que tienes que meterle muchas ganas, corazón, estar ahí día a día trabajando. La gimnasia me ha enseñado que para lograr lo que en verdad quiero tengo que trabajar muy duro, porque las cosas no van a llegar fácilmente, nada que valga la pena va a llegar fácil. También me ha enseñado trabajo en equipo y a lidiar con diferentes tipos de personas. Y me ha dejado amistades. Tengo amigos alrededor del mundo y eso es demasiado importante para mí.

Actualmente, eres la cara de la gimnasia aeróbica aquí en el país, ¿te sientes con más responsabilidad?

No sé si con más responsabilidad. Pero, en verdad, me pone feliz poder ser el ejemplo y tratar de llegar a las chicas, poder ayudarlas en todo lo posible. Me gusta ayudar bastante, enseñándoles lo que sé. Y también me gusta ver cómo ellas mejoran. Espero que puedan llegar a ser el triple mejor que yo en un futuro. Yo siempre estoy acá dispuesta a ayudar en lo que se necesita, y eso me pone muy feliz.

¿Es difícil practicar gimnasia aeróbica en Perú?

Somos pocos clubes; Jumping Jack es el que más masificado tiene la gimnasia aeróbica con sus academias. No es que tengamos un local donde puedas ir y probar, sino alquilamos varios espacios. Pero a través de redes es donde nosotros publicamos toda la información sobre horarios y sedes. Espero que el club pueda crecer no solo en Lima sino en todo el Perú, para que más gente de provincias pueda aprender este deporte. Sé que hay un par de clubes más, pero no tienen este deporte tan desarrollado como nosotros. Creo que tienen pocas sedes. De hecho, son 1 o 2 clubes más, y hay uno que es privado. Ahí solo los socios pueden hacer gimnasia aeróbica y eso también es un limitante para difundir la especialidad.

Su buen desempeño ha hecho que Thais Fernández integre el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, aunque se encuentra en un rango medio, ya que la gimnasia aeróbica no es una especialidad olímpica. (Foto: difusión)

¿Qué es lo que falta para que este deporte se siga desarrollando y mejorando?

Mayor difusión de los medios. Por ejemplo, que se cubra alguna competencia local en los canales de televisión o sacando notas. Haciendo que este deporte se vuelva conocido con ayuda de los medios tradicionales. Y, de ahí, apoyo (económico) para los viajes. Siempre se mejora como deportista cuando ganamos experiencia, y ganamos experiencia compitiendo. Entrenamos acá todos los días, nos sacamos la mugre, pero, al final, si no competimos ni viajamos, no vamos a poder desarrollarnos.

¿Cuál es tu objetivo para este 2022?

A nivel deportivo, me gustaría competir en todos los torneos que me quedan por delante, haciendo mi mejor rutina, esforzándome y dando mi 100%, y dejando todo en ese minuto y veinte que tenemos. Al final, pienso que los resultados llegan solos si yo doy lo mejor de mí. Y me gustaría ranquearme entre las mejores del mundo y entre las tres primeras de América. Y con respecto a mi carrera, me gustaría graduarme este año.

