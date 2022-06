“Tenemos una base de datos con 180 jugadores del exterior”, declaró Ernesto Arakaki (Jefe de la Unidad Técnica de Menores FPF) a Depor hace unas semanas. Dentro de esta extensa lista que será la base de la selección peruana en algunos años se encontraría Alexander Robertson, integrante del equipo juvenil del Manchester City, vigente campeón de la Premier League.

No se trata de un nombre nuevo en la Videna. A finales del 2018, la FPF tomó contacto con el padre del futbolista para invitarlo a formar parte de la Selección Peruana Sub 17, con miras al Sudamericano de dicha categoría. Invitación que fue rechazada. Aunque desde San Luis ya aprendieron la lección. Tienen claro que nunca deben descartar a ningún futbolista. El más claro ejemplo es Gianluca Lapadula, quien alguna vez le dijo no a Ricardo Gareca.

Por tal motivo, Gustavo Roverano, DT de la Sub 20, afirmó que se encuentran haciendo los trámites para intentar una vez más convencer al mediocampista de sangre peruana: “El chico es un gran jugador. Tiene una formación Top, es un gran volante. En la Federación se está agilizando sus documentos para citarlo y verlo aquí. Espero poder verlo en la Sub 20″, dijo a Charla Técnica.

Punto de quiebre

Alex vio la vida en Dundee (Escocia) el 17 de abril del 2003. Su nacimiento se dio en dicho país por el trabajo de su padre, exfutbolista que por aquel entonces militaba en la Scottish Championship. Sin embargo, la mayor parte de su niñez la desarrollo en Australia, tierra que vio nacer a su progenitor. Fue ahí donde se formó futbolísticamente en las filas del Hakoah Sydney City.

Cuando tenía 12 años una vez más tuvo que armar maletas con su familia y se trasladó hasta Inglaterra. En dicho país su vida con el balón dio un vuelco total. Primero integró el Manchester United, donde terminó de pulir ciertos aspectos futbolísticos. Su gran desempeñó despertó el interés del rival de toda la vida, Manchester City. Fue así que partir del 2017 se convirtió en futbolista de los ‘Citizens’.

Su estrenó con un ‘póker’ en su debut con la Sub 15, sembrando un gran precedente para lo que sería su carrera en dicha institución. No se durmió en sus laureles y siguió dando que hablar en el fútbol juvenil inglés. Tanto así que Chelsea, Liverpool y Arsenal le pusieron el ojo.

El City no se dejó atrasar y en 2019 Robertson firmó su primer contrato como profesional por cuatro temporadas. Todo eso cuando aún tenía 16 abriles en el calendario. Actualmente se encuentra en el City Sub 23 disputando la Premier League 2, campeonato que hace un tiempo jugó Rodrigo Vilca en su paso por Newcastle United.

Para saber un poco de más de su actualidad, Depor se comunicó con el periodista Simon Balkowski. “Solo jugó alrededor de 45 minutos para el equipo de reserva la temporada pasada después de un préstamo fallido al Ross County de Escocia. Creo que la próxima temporada apuntará a una mejor cesión”, señaló.

Muchas selecciones, una decisión

Perú, Escocia, Inglaterra y Australia son las selecciones que Robertson puede representar. “Hay un sentimiento diferente para cada país, Por el Perú está mi madre, mi abuela, mi bisabuela. Su familia es de allí. Australia… he vivido aquí, soy de aquí [de Australia]. Escocia… nací allí, mis abuelos nacieron allí. Inglaterra me acogió como país. Tomaré una decisión cuando llegue el momento”, afirmó al respecto en una entrevista al portal portal Optus Sport.

Hasta el momento solo ha vestido dos camisetas nacionales. Australia lo llamó primero para integrar su combinado Sub 15, pero en el último tiempo su mente está puesta en el seleccionado inglés, siendo citado a la Sub 17 y Sub 18. Su paso por los ‘Three Lions’ no pasó desapercibido, incluso llegó a marcar en dos ocasiones. El 29 de marzo del 2021 fue última vez que lo llamaron. Sin embargo, después no fue llamado para la siguiente categoría.

El no ser considerado, por ahora en Inglaterra, esto les abre posibilidades a los otros países de poder contar con el mediocampista de 19 años. En Australia lo tienen visto hace mucho tiempo y llegó a ser considerado como una de las grades joyas del futuro. Desde Escocia, país donde debutó en primera división, no dejó una buena impresión tras su paso por el Ross Country. Y en Perú están esperando que esta vez acepte la convocatoria, sabiendo de lo que podría sumarle al combinado nacional, tanto ahora como en el futuro.

Cabe precisar que aún tiene tiempo para decidirse. Ya no habrá vuelta atrás cuando dispute un partido oficial con algún seleccionado absoluto, según los estipulan las normas de elegibilidad de la FIFA.

Caso Rhyner

La última vez que un jugador pasó por seleccionados juveniles de otros países y terminó siendo llamado a la Selección Peruana fue Jean Pierre Rhyner. El defensa nacido en Zurich realizó el proceso desde la Sub 19 hasta la Sub 21 con el conjunto helvético. Hasta llegó a disputar torneos oficiales.

Coincidentemente, al igual que Robertson su mamá es peruana y eso le permitió ser llamado a la bicolor. En primera instancia fue Víctor Rivera quien lo llamó el 2014 para disputar dos amistosos con la Sub 20. Seis años después, Ricardo Gareca lo citó para las Eliminatorias Qatar 2022, aunque no se terminó dando su debut oficial.

Jean Pierre Rhyner con la camiseta de Suiza. (Foto: Facebook)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.