Giro de Italia 2019 vía ESPN 3: sigue la Etapa 17 entre Commezzadura y Rasun Anterselva

Giro de Italia 2019 : sigue la competencia de ciclismo de ruta este miércoles 29 de mayo, desde las 6:00 a.m. (hora peruana) a través de la señal de ESPN 3. La Etapa 17 se correrá en una distancia de 181 kilómetros, desde Commezzadura a Rasun Anterselva, luego de la decimosexta fase, ganada por Giulio Ciccone, aunque la tabla general es liderada por el ecuatoriano Richard Carapaz.



La decimoséptima etapa del Giro de Italia se correrá en una distancia de 181 kilómetros, desde Commezzadura a Rasun Anterselva, luego de la decimosexta fase, ganada por Giulio Ciccone, aunque la tabla general es liderada por el ecuatoriano Richard Carapaz.

Giro de Italia - etapa 17: horarios de la competencia



México - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

Ciccone, del equipo Trek-Segafredo, superó al checo Jan Hirt al final del tramo de montaña. El dúo parece haber sido parte de un pelotón que se escapó a inicios de la etapa.

"He estado esperando por esta segunda victoria por dos años", dijo Ciccone, de 24 años, que ganó una etapa en su debut en el Giro de Italia en el 2016. "Así que grité jubiloso al cruzar la meta porque ha sido un día complicado por la lluvia y el frío. Jan Hirt no quiso cooperar así que hubo un poco de nervios entre nosotros, pero al final estoy feliz con todo".

La ruta fue alterada debido a una fuerte nevada en el Passo Gavia y el riesgo de avalancha, pero aún así incluyó el difícil ascenso del Mortirolo hacia el final de una etapa de 184 kilómetros (121 millas) de Lovere a Ponte di Legno.



Fausto Masnada fue tercero, 1 minuto y 20 segundos detrás de los dos primeros y 21 segundos delante del favorito local Vincenzo Nibaldi, que rebasó a Rogic y es ahora tercero en la tabla.



Nibali está 1:47 debajo de Carapaz. Roglic anda 2:09 detrás del ecuatoriano, que compite por Movistar.



"Un día bastante difícil, sobre todo por el clima y los metros de desnivel que teníamos por delante", dijo Carapaz. "Hemos demostrado que tenemos muy buen equipo y los compañeros han estado siempre muy pendientes de mí", agregó.

FUENTE: AP

