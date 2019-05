Giro de Italia 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 6 de la carrera rumbo a Terracina

Giro de Italia 2019 ( EN VIVO | EN DIRECTO | HOY | ONLINE) sigue la competencia de ciclismo, este jueves 16 de mayo, desde las 6:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3. Para ver este evento tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La sexta etapa del Giro de Italia se correrá en una de 238 kilómetros, desde Cassino a San Giovanni Rotondo, luego de la quinta fase que fue ganada por Pascal Ackermann, que se impuso en el esprint al colombiano Fernando Gaviria.

Giro de Italia - etapa 6: horarios de la competencia



México - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

Tras una jornada de 140 km marcada por la lluvia, que obligó a neutralizar los últimos 9 km de la etapa, y por el abandono del holandés Tom Dumoulin, uno de los aspirantes al triunfo final que había sufrido una fuerte caída en la víspera, el esloveno Primoz Roglic mantuvo la 'maglia rosa' de líder de la prueba.



En un sprint lanzado en el último kilómetro por el Deceuninck, el equipo del campeón de Italia Elia Viviani, Gaviria atacó a 250 metros para la meta y sólo Ackermann aguantó la rueda del colombiano, para superarle por escaso margen en la misma línea de llegada.



"Me sentí cansado al llegar al circuito final como consecuencia de todo este agua y el frío. Di el máximo y casi lo logré", declaró Gaviria, ganador de la etapa del lunes.



"Tuve que 'sprintar' dos veces. Tuve que frenar a 250 metros, pero afortunadamente Gaviria me metió en el sprint. Al final aún me quedaba fuerza", se felicitó por su parte Ackermann, que viste el maillot de líder de la clasificación por puntos.

El francés Arnaud Démare fue tercero y el australiano Caleb Ewan cuarto, mientras que Viviani quedó cerrado en los últimos metros y no pudo disputar los puestos de honor.

