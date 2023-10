Hugo nos das la segunda medalla de oro en estos Juegos Panamericanos...

Estoy muy contento la verdad, es un hecho histórico, es la primera medalla de oro para el ciclismo (peruano) en toda la historia de los Juegos Panamericanos y estoy muy feliz no de retribuirle a mi país esta medalla, con todo amor, esfuerzo y sacrificio.

Cuéntanos un poco sobre tu estrategia, la cual sorprendió a tus rivales...

La estrategia se dio sobre la carrera en sí, porque yo salí mentalizado en hacer una carrera, pero sobre la marcha cambiaron muchas cosas y eso es lo complejo de este deporte que uno tiene que tomar decisiones en plena competencia, se van dando puntos que uno no tiene en cuenta y bueno uno tiene que tomar decisiones al instante. Felizmente, pude tomar buenas decisiones.

Aprovechaste tu sprint final para ganar la medalla de oro...

Claro, tomé todas las oportunidades que tuve, salí a buscar la carrera desde el inicio, tuve una buena lectura que fue decisiva para obtener la medalla. En el velódromo, había una pantalla donde se ven los puntos y me guie por eso, y me di cuenta que sí o sí tenía que sacar una vuelta y sumar 20 puntos para poder conseguirlo y me fui al todo o nada y felizmente se logró.

Tu modalidad se divide en cuatro pruebas, ¿cuéntanos un poco más de qué trata cada una?

En el Omnium hay cuatro pruebas, el Scratch que son 40 vueltas, todas son pruebas grupales y gana el que tiene mayor distancias; es decir, el que llegue primero de las 40 vueltas, y eso da puntos y al final gana el que tiene mayor puntaje, así también es la Tempo Race, y la Eliminación consiste en que cada vuelta se elimina al último hasta que quedan solo dos y ahí se define al ganador de la prueba. Y en la última prueba que es Por Puntos, que es la definitiva, da puntos en la general.

¿Ahora qué es lo que viene para ti?

Este domingo voy a competir en la modalidad de ruta en línea, son aproximadamente 160 kilómetros, luego de eso voy a tomarme un descanso y empezar a prepararme para la Copa de Naciones, donde compites con diferentes países de otros continentes. Esto con el objetivo de clasificar a París 2024

¿Este es el logro más importante de tu carrera?

Definitivamente, es el logro más importante, es el fruto de muchos años de trabajo y esfuerzo.

¿Cómo va la recuperación para el domingo porque competirás en otra modalidad ya no es pista, sino en ruta?

Sí, son dos modalidades diferentes, pero bueno yo me he preparado para ambas, ya conseguí el objetivo en la pista y de igual manera voy a darlo todo en la prueba de ruta, esperando obtener una nueva medalla para el Perú.

Estamos en un momento donde el apoyo al deportista es mínimo, ¿cómo ha sido en tu caso, quiénes te han apoyado económicamente?

Yo he recibido apoyo por parte de mi federación, del IPD, tengo una empresa también que me ayuda con los implementos deportivos (Shimano Perú), también tengo amigos que por amor al deporte me ayudan a cumplir mis metas, porque el ciclismo es un deporte caro, tanto por los implementos como por los viajes y la preparación. Igual hago un llamado a las empresas privada para que se involucren y apoyen al deporte. Eso le falta al Perú, un poco más de cultura deportiva, de que no solo el Estado apoya, también lo deberían hacer las empresas privadas.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.