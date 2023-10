Gladys Tejeda competirá este domingo 22 de octubre (EN VIVO | EN DIRECTO) en la final de la Maratón Femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se realizan en Chile. El evento iniciará desde 5:15 a.m. (hora peruana) y 7:15 a.m. (hora de Chile). La peruana buscará la medalla de oro en el certamen internacional. Aydee Huamán también representa al Team Perú en la competencia. Por otro lado, Cristhian Pacheco también participa en la rama masculina desde las 5:00 a.m. (hora peruana) y es una gran opción para colocarse en el podio. Cabe resaltar que actualmente Perú cuenta con 4 medallas: Hugo del Castillo (bronce), Luis Bardales (bronce), Cristian Morales (bronce) y Angelo Caro (plata).





