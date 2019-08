Gólbol en los Parapanamericanos 2019: sigue la participación peruana desde el Coliseo Miguel Grau del Callao

Gólbol en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de agosto desde el Coliseo Miguel Grau del Callao a partir de las 10:00 am. (hora peruana) y con transmisión de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN. No te pierdas la presencia de la selección peruana de Gólbol participando en este para deporte.

El Gólbol es un para deporte en la que participan personas con discapacidad visual que, para hacer más justo el juego, llevan los ojos vendados. Esta disciplina consiste en que dos equipos, conformados por tres jugadores cada uno tienen que anotar en arco contrario haciendo rodar el balón, el cual contiene un cascabel, de un lado a otro de la cancha. Se juega a dos tiempos de 12 minutos.

Gólbol en Parapanamericanos Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 10:00 am. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 10:00 am. |

Ecuador 10:00 am. |

Colombia 10:00 am. |

Bolivia 11:00 am. |

Chile 11:00 am. |

Paraguay 11:00 am. |

Venezuela 11:00 am. |

Brasil 12:00 pm. |

Argentina 12:00 pm. |

Uruguay 12:00 pm. |

España 5:00 pm. |

Las competiciones de golbol en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 serán una oportunidad para que los atletas cumplan con los estándares de calificación del IPC para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Hay ocho equipos masculinos y seis femeninos en Lima 2019. Los equipos masculinos son Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, México, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Los equipos femeninos son Brasil, Canadá, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos.

Tanto hombres como mujeres jugarán según el sistema round-robin (todos contra todos), con los hombres divididos en dos grupos de cuatro equipos y las mujeres jugando como un solo grupo. Todos los equipos masculinos jugarán en cuartos de final. En el torneo femenino, los cuatro mejores equipos después del round-robin avanzarán directamente a las semifinales.

Gólbol en Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de competencias de este domingo 25 de agosto



Gólbol

Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao



10:00 a.m.

Round Robin, Pool C

Canada vs. Brasil

Femenino



11:15 a.m.

Round Robin, Pool A

Brasil vs. Argentina

Masculino

12:30 p.m.

Round Robin, Pool C

Peru vs. Estados Unidos

Femenino



3:00 p.m.

Round Robin, Pool B

Estados Unidos vs. Canada

Masculino



4:15 p.m.

Round Robin, Pool C

Costa Rica vs. Mexico

Femenino

5:30 p.m.

Round Robin, Pool A

Mexico vs. Guatemala

Masculino



6:45 p.m.

Round Robin, Pool B

Venezuela vs. Peru

Masculino

Gólbol en Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas para este domingo 25 de agosto



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Gólbol en Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 25 de agosto

