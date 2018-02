Nick Foles se ha convertido en el enemigo número 1 para los hinchas de New England Patriots. El mariscal les quitó el título de la NFL y, por si fuera poco, ahora es señalado como el dueño de los exreyes del Super Bowl. Esto, según el buscador de Google.



Fueron los hinchas de la NFL los que se dieron cuenta del grave error que cometió Google. Cuando uno busca el nombre del dueño de los excampeones, aparece la cara de Nick Foles, en vez de Robert Kraft.



Esto ha generado burlas en redes sociales, en especial hacia Tom Brady. Él fue uno de los más afectados luego de la derrota de los New England Patriots ante los Philadelphia Eagles por 41-33.



Sin embargo, la broma no durará por mucho tiempo. En las próximas horas, Google se dará cuenta del error y cambiará la foto de Nick Foles. Hasta entonces, a disfrutar.

NFL Nick Foles aparece como dueño de los New England Patriots. (Google)