Aunque no hay casos confirmados del coronavirus (Covid-19) en Perú, la propagación del virus ya afectó de forma colateral a una representante nacional. Hace unos días, Inés Melchor reveló que la maratón en la que iba a buscar la marca mínima (2h29m30s) para Tokio 2020 se canceló por el brote de la enfermedad.

Tenía previsto competir el 5 de abril en la maratón de Daegu en Corea del Sur, pero se canceló por la propagación del coronavirus. Con dos meses para buscar la marca mínima (el plazo cierra el 31 de mayo), la fondista nacional ya tiene un ‘plan B’, incluso ‘C', para conseguir el cupo a Tokio. Así, lo reveló en una entrevista con Depor.

¿Inés, cómo te toma esta situación sobre la cancelación de la maratón en Corea del Sur?

En la planificación estaba correr en la maratón de Corea del Sur, ya había corrido en dos oportunidades. Tenía pensando buscar la marca mínima, pero se llegó a suspender por el coronavirus. Ahora, solo queda seguir entrenando y estoy viendo qué otra carrera competir en Europa.

¿Pensabas que esto (la cancelación de la carrera) iba a ocurrir?

Desde febrero había la posibilidad (de la cancelación), porque ya antes había cancelado la maratón de Tokio. Estábamos analizando la posibilidad y rogando para que no suceda eso. Al final, se dio la cancelación y ya estábamos preparados para la noticia.

Imagino que todo este tema del coronavirus termina afectado tu preparación...

Por su puesto, nos termina afectando, porque nuestra preparación no la hacemos de un día para otro; llevamos de dos a tres meses como mínimo. El que se suspenda un evento nos cambia en sí todo. Tenemos que analizar otros casos, eso nos pone en apuro. Muchas carreras ya están cerradas (las inscripciones) desde seis meses antes; entonces todo eso nos pone en apuros para poder elegir a qué competencias vamos. Si es un poco complicado.

¿Cuánto tiempo te venías preparando para esta maratón en Corea del Sur antes de que se cancelara?

Esta iba a ser mi primera competencia del año, y era importante porque iba a buscar la marca para Tokio. Quería correr y llegar en un buen puesto. Me venía preparando exclusivamente para esta maratón desde diciembre.

¿Te preocupa no poder clasificar a Tokio 2020 por el coronavirus?

Sí, me preocupa, porque la mayoría de carreras rápidas se están cancelando. Si aumenta el número de personas infectadas hasta abril puede que se cancelen más carreras, como la de Londres, Rotterdam y Hamburgo. Sí estamos con ese temor, porque la marca mínima se busca en las carreras rápidas, todas son a partir de abril. Si eso va en aumento (los afectados por el coronavirus), posiblemente se cancelen esos eventos grandes.

Si la mayoría de carreras ya están con las inscripciones cerradas, ¿cómo harás para entrar?

Por ser élite, ya estamos manejando eso. Incluso faltando un mes (para la carrera) puedo llegar a inscribirme. El problema es que estos eventos no se cancelen con el pasar de los días.

Imagino que cada día preguntas cómo va todo...

Sí, pero así como sigue sí ve a realizar (las carreras de abril). Si el coronavirus llega a afectar a más personas, creo que van a tener que suspender para prevenir la infección.

De momento, ¿cuáles son tus alternativas para buscar la marca mínima?

Tengo dos maratones, la de Londres (Inglaterra, 26 de abril) y Hamburgo (Alemania, 19 de abril). Prefiero tener dos por si pasa algo en cualquier de ellas.

¿Si tuvieras que elegir una, cuál sería?

Si todo sigue bien prefiero ir a Londres, porque conozco parte de la ruta, también la ciudad y el país. Prefiero ir a un lugar que conozca o que tenga una idea de cómo es.

Deber ser complicado toda esta situación para un atleta que busca su cupo a Tokio 2020....

Sí, es complicado, pero nosotros tenemos que seguir entrenando, no por eso vamos a dejar de hacerlo, Tenemos que esperar, estas cosas son ajenas a nosotros.

Pero tu entrenamiento sigue de lo más normal en Huancayo...

Sí, estoy entrenando, no es que tenga no tenga ninguna lesión, tengo un principio de hernia y no es que se pueda sanar de un mes a otro, toma bastante tiempo, pero tengo que tener paciencia. Estoy trabajando, llevando terapia y fortalecimiento, que es lo único que me puede ayudar. Estoy entrenando y haciendo eso para evitar los dolores.

Ahora, ¿cuantas horas entrenas ahora?

Van variando. Hay días que tengo cinco o siete horas (de entrenamiento). Es de acuerdo a lo que me toque. A veces son tres, es depende del entrenamiento.

¿Cuando sabrás a qué carrera irás?

Si todo marcha bien, creo que entre la quincena o el 20 de marzo. Ya debería estar definiendo todo.

