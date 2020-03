Si alguien sabe del deporte blanco en el Perú, esa persona es Luis Horna, uno de los mejores tenistas que ha dado nuestro país. Lucho formó parte de aquella escuadra nacional que logró la histórica clasificación a las Finales de la Copa Davis en el 2007. Hoy, aunque retirado del circuito profesional, sigue ligado a este torneo, pues integra el comando técnico del equipo que encarará a Suiza en los Play-Offs del Grupo Mundial I este fin de semana.

Depor conversó con él y analizó el momento de cada uno de los cinco ‘guerreros’ que se medirán a los helvéticos este viernes y sábado. Es decir, de Juan Pablo Varillas, Nicolás Álvarez, Sergio Galdos, Conner Huertas del Pino y Jorge Brian Panta. Todos ellos -comandados por Lucho (asistente técnico) y por el capitán ‘Tupi’ Venero- buscarán seguir escalando en la mítica Copa Davis.

¿Cómo llega el equipo a este enfrentamiento contra Suiza?

En general, el equipo está bastante bien. Ya vamos casi 10 días entrenando, ‘JuanPi’ llegó hace un par de días pero hemos trabajado muy bien la semana pasada. Ahora ya estamos bajando las cargas. Los chicos están prácticamente listos para competir el fin de semana y solo queda hacer trabajos de mantenimiento.

Juan Pablo estuvo recientemente en la gira sudamericana de arcilla, ¿cómo calificarías su desempeño?

Bueno. Una pena que haya sufrido un pequeño desgarro en el ATP de Córdoba. Estaba al nivel de aquellos jugadores que son protagonistas en la ‘Qualy’ y que una vez que la pasan ganan partidos y dan buenos saltos en el ranking. Desgraciadamente, no se pudo. Se perdió dos de los cuatro torneos que iba a jugar. En Chile ya pudo ir recuperado. Entró como 'lucky loser’ y jugó el cuadro principal, ganó un duelo y perdió la segunda ronda en un muy buen partido contra Ramos Viñolas. Creo que este fue un encuentro que le ha quitado peso de encima, como para ya empezar el año. Lo veo con buena actitud, buena postura y espero que llegue bien al fin de semana.

Sin embargo, tuvo un inicio complicado en los torneos de pista dura en Australia (el Challenger de Canberra y el Grand Slam).

Son los primeros torneos del año. Hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Jugar tu primer Grand Slam tampoco es fácil. Es otro escenario, es otro tipo de maqueta, es todo mucho más grande, todo diferente. Cuesta un poco, mentalmente, acostumbrarse. Creo que ‘JuanPi’ tiene el nivel tenístico para poder hacerlo. También tiene una muy buena posición desde la parte mental y actitud para poder afianzarse en ese nivel (en el de los ‘majors’), pero toma tiempo. A todos nos ha costado en su momento. Yo lo veo como un jugador de ‘tour’. Es decir, uno que disputa torneos grandes, no uno que se queda jugando Challengers.

Que por cierto son torneos que ya ganó el año pasado

También hay que ser conscientes de algo. Muchos nos hemos quedado con la imagen de su final de año (del 2019): que fue campeón, campeón, semifinal, semifinal. O sea, las últimas semanas ganando muchos partidos y eso no es normal, no por él, sino en general. El circuito del tenis abarca más de 28 semanas al año y no siempre se gana. Eso lo hace Rafael Nadal, Roger Federer y un par más. Después, todos ganan y pierden durante la temporada. Yo creo que el comienzo del año de ‘JuanPi’ ha sido bueno. Ha ganado varios partidos, está compitiendo en un nivel ATP al que normalmente no está acostumbrado y a medida que vaya agarrando ritmo, estoy seguro que va a tener buenos resultados. Y esperemos que pueda estar entre los 100 dentro de poco.

¿Qué le falta a Juan Pablo para que mejore su nivel?

El tenis es un deporte complejo. Cuando estas al ciento por ciento, todo va bien. El tema es jugar cuando uno no está en su mejor momento y ganar partidos. Ahí es donde se marca la diferencia y eso ocurre a medida de que el tenista va subiendo su nivel. ‘JuanPi’, en ese sentido, está bien encaminado. Tiene que ser constante, tiene que seguir compitiendo. Después, son tiros que debe ir mejorando, algunas cosas en defensa. Detalles que con el tiempo él se va ir dando cuenta y con su cuerpo técnico las irá trabajando.

Fuiste el último peruano que ganó un Challenger en 2008 y al año siguiente te retiraste. Pasaron varios años sin un referente en el tenis nacional hasta que Juan Pablo levantó un Challenger. ¿Cómo te sentiste?

Sentí una satisfacción enorme. Hay una ilusión grande para que ‘JuanPi’ no solo llegue a un buen nivel, sino salte al siguiente y se pueda mantener allí los años que querramos. Es sun chico que tiene el nivel tenístico para hacerlo. Es un joven extraordinario y estoy contento de poder darle toda la ayuda posible.

Volviendo al tema de la Copa Davis, ¿cómo has encontrado a Nicolás Álvarez?

Viene bien. ‘Nico’ es menor (que Juan Pablo). No solo eso, sino que le dedicó cuatro años a la universidad. Él se ha graduado hace un año y medio aproximadamente. Para él esto es relativamente nuevo. Ha jugado torneos y Challengers durante ese tiempo, pero no de manera regular. Lo principal para Nico el año pasado era que tenga constancia en competencias, que haya podido disputar 15 o 16 torneos, algo que no había hecho nunca, y lo hizo. Fue algo bueno. Creo que Nico, tenísticamente hablando, tiene mucho para dar. Para mí, juega en un nivel superior a su actual ubicación en el ranking (330º). Hoy por hoy tiene lo necesario para estar cerca de los 2000 primeros. Pero eso hay que sustentarlo en la cancha.

¿Qué le recomendarías?

Tiene que empezar a competir de manera constante en los Challengers. Tiene el nivel para disputar esos torneos, ya lo ha demostrado: pasa las ‘Qualy’, gana partidos. Ahora tiene que encontrar un buen calendario y definirlo bien. Pero, para eso, primero debe saber si se va a dedicar a jugar más en cancha dura o en polvo de ladrillo, porque Nico es un jugador que tiene características de tenista de cancha dura.

Sergio Galdos ya es fijo en dobles, ¿ya saben quién lo acompañará?

Esa es decisión de ‘Tupi’ Venero (el capitán). Obviamente, lo hablamos bastante, pero la estrategia de cuándo, cómo y por qué lo va a decidir él. Pero sabemos que Sergio es un punto fijo en el dobles. Está en otra etapa. Él ya ha competido en el circuito. Ha estado en el top 100 en dobles. Hoy está en una fase en la que tiene que volver a retomar confianza y empezar a buscar un nivel de juego alto.

¿Y los casos de Conner Huertas del Pino y Jorge Brian Panta?

Conner es más joven. Es un chico que también se graduó en la universidad. Recién está empezando. Tiene un potencial tenístico enorme aunque aún debe ponerse fuerte físicamente. Viene arrastrando una lesión hace bastante tiempo, que ya está superando. Es un chico que trabaja muy bien. Brian, por su parte, cuenta con muchísima experiencia a pesar de que es joven. Él ha estado en el equipo desde hace muchos años. A fines del año pasado tuvo una buena seguidilla de resultados en Futuros y esperemos que este año se pueda consolidar, y que pueda dar el salto a los Challengers.

¿El hecho de jugar de locales en arcilla y con el público nos hace favoritos?

Esta serie la veo muy cerrada. Ves el ranking y el número uno de Suiza está pegadito al número uno de Perú. El número dos de Suiza esta pegadito al número dos de Perú. El mejor doblista de Suiza está pegado al mejor doblista de Perú. Entonces, hay una igualdad de condiciones enorme y el tema de la localía puede jugar a favor. También está haciendo muchísimo calor y hay que ver qué equipo maneja mejor esa situación. El clima va a ser un factor importante. Vamos a ver cómo los suizos enfrentan ese tema, A nosotros también nos va a pegar duro, no es que estemos todo el tiempo acostumbrados a jugar con estas temperaturas. Pero va a ser una serie bonita, y bastante entretenida sin lugar a dudas.

¿Ya viste entrenar a los suizos?

Le hemos dedicado un buen tiempo. El estilo de Henri Laaksonen lo tenía un poco más claro porque había visto el partido que jugó el año pasado contra Novak Djokovic. Vi un partido contra Alex de Miñaur en Australia. Entonces, ahí te puedes dar una idea bastante clara de cómo se desenvuelven. Sandro Ehrat, que es el número dos de Suiza, no lo había visto jugar antes. También recién lo vi anteayer. Todavía tenemos un par de días más para seguir desarrollando la estrategia del equipo.

¿Qué esperas de este viernes y sábado?

Vas a ser una serie dura y pareja. Creo que es muy importante llegar arriba o empatados al dobles (el sábado). Va a haber mucha emoción por parte de los dos equipos. Desde el lado romántico de la Copa Davis, lo que más quiero es que los chicos puedan tener una buena experiencia. Son muy jovenes y pretendo que disfruten esta Copa Davis. Para mí, lo mejor es que haya un esfuerzo enorme por parte de ellos, que dejen la sangre en la cancha. Y si se dan los resultdos, que celebraremos todos. Y si no, seguiremos trabajando para cambiar la historia. Pero ahora lo que mas me importa es que el equipo pueda estar a la altura de las circunstancias, competir bien el fin de semana y poder lograr el objetivo.

Expectativas de Lucho Horna sobre el partido contra Suiza en los Play-offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. (Video: Sebastián Velásquez)

