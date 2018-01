Ser parte del show principal del Super Bowl es uno de los honores más grandes que puede tener un artista. Justin Timberlake lo sabe pues en su segunda presentación en la final de la NFL , el cantante decidió someterse a una dura preparación. Y no dudó en publicarlo en su cuenta de Instagram.



"Los ensayos están llenos bien", señaló el cantante en sus redes sociales. Todo debe estar listo para el próximo 4 de febrero, cuando se lleve a cabo el Super Bowl LII.



Justin Timberlake no quiere que nada quede al azar. En su presentación del 2004, su su compañera Janet Jackson sufrió un problema con su vestuario.



New England Patriots y Philadelphia Eagles serán los equipos que disputen el título de Super Bowl 2018. El evento se llevará a cabo en el El US Bank Stadium.