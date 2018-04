Instagram VIRAL. Ser deportista y tener el mismo entrenamiento todos los días puede llegar a cansar a cualquiera. Es por ello que muchos prefieren innovar, pero un jugador de la NFL puede que lo haya llevado al extremo.



Se trata de Odell Beckham Jr., estrella de los The New York Giants de la NFL. El joven causó sensación en Instagram al publicar un video de su extraño entrenamiento, el que incluye su camioneta.



Se trata de una GMC Yukon Denali, la cual pesa alrededor de 2500 kilos. Beckham la arrastró por varios metros con la ayuda de una soga.



Sin embargo, esta no es la única locura que ha hecho el atleta. Se lo ha visto yendo al gimnasio a diario, probando nuevas rutinas, en las que excede las expectativas de sus seguidores en Instagram.



Odell Beckham Jr. fue seleccionado por los New York Giants en la primera ronda (puesto 12) del draft de 2014. Desde entonces ha tenido bastante exposición, pero espera convertirse en la estrella del equipo este año.