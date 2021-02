Que no haya deportes federados en general por el nuevo confinamiento no solo afecta al fútbol, afecta a todos. A menos de seis meses para los Juegos Olímpicos que los entrenamientos de nuestros atletas se paralicen significa un golpe duro en sus planes. Algunos ya han clasificado, pero no quieren perder ritmo y otros están cerca de lograrlo; sin embargo, todo se les complica.

Y a pesar de que el año pasado quedó demostrado que los deportes calificados tienen protocolos sanitarios estrictos y son de las actividades de menor riesgo de contagio, el gobierno decidió paralizar todo. Incluso ante el pedido del IPD, de reiniciar los entrenamientos de los deportes federados, la respuesta siguió siendo la misma.

En todo caso, el titular del IPD ofreció una interesante alternativa. “Si la Presidencia del Consejo de Ministros nos niega la activación del deporte, hay un plan B que sería más costoso y es armar una burbuja particular, pero no todos los deportes son iguales. No es sencillo, porque algunos deportes son al aire libre. Veríamos la forma de llevarlos a cabo”, dijo Gustavo San Martín, presidente del IPD, en diálogo con RPP.

De momento, varios atletas calificados y clasificados alzaron su voz de protesta en medio de la paralización de los deportes federados. Todo se unieron en pro de la vuelta a los entrenamientos y seguir pensando en sus objetivos del 2021, uno de ellos representarnos en los Juegos Olímpicos.

Marko Carrillo, tirador nacional clasificado a Tokio

“Yo que estoy clasificado a Tokio, es una nueva bajada de ′llanta’, porque estaba entrenando en el Polígono de Las Palmas, nosotros [los deportistas de tiro] estábamos esperando el nuevo convenio de la federación con la Fuerza Área, pero con el nuevo confinamiento se ha cancelado. Con el tema de viajes, estoy haciendo mis planes de cara al 2021, pero lamentablemente los eventos se van cayendo [...] Hay deportes como el tiro que son individuales y los protocolos de bioseguridad son mas flexibles, en cuanto al foro. En el peor de los casos, solo somos tres los clasificados a Tokio [en tiro], se podría priorizar los entrenamientos”.

Mary Luz Andía, marchista nacional clasificada a Tokio

“Gracias a Dios, en mi caso no me afectó mucho porque seguimos contando con la movilidad que nos lleva a las afueras de la ciudad [de Arequipa] para entrenar los kilometrajes o algunos entrenamientos intensos. Del estadio si nos dijeron que lo iban a cerrar, así que los trabajos del estadio también lo haremos en las rutas. Todo esto lo tomamos con sorpresa, como atleta de alto rendimiento, pensé que no iba a volver a estar etapa, pero yo no voy a parar por más cuarentena que me pongan. Siempre voy a estar saliendo fuera de la ciudad, cumpliendo con todas las protocolos”.

Kimberly Garcia, marchista nacional clasificada a Tokio

“Ahora mis entrenamientos los estoy realizando en parajes desolados con todas las medidas de seguridad y como dijo el gobierno salgo una hora. Por otro lado, el gobierno nos esta quitando la oportunidad de llegar muy bien preparadas a eventos internacionales ya que nosotros podemos entrenar en diferentes escenarios, contamos con nuestra pruebas COVID y los que hacemos uso de los estadios somos 3 o máximo 4 personas esto en el estadio Mariscal Castilla de Huancayo Y mi base que tenía previsto para este mes en Lima se tendrá que retrasar ya que las condiciones no se dan. Yo creo que ahora los escenarios se deberían facilitar a los deportistas clasificados a Tokio, los que tienen posibilidades grandes de poder clasificar y a los que tienen competencias internacionales”.

Paloma Schmidt, velerista nacional clasificada a Tokio

“Yo hoy tengo la “suerte” de estar fuera y poder seguir entrenando. Pero es injusto para el resto de compañeros deportista está situación. El deporte es un trabajo profesional. Desde que se reactivó el deporte en las distintas federaciones, se cumple un protocolo de seguridad, incluso mayor que cualquier establecimiento comercial por ejemplo. Tomando temperatura a todos los participantes. Realizando descartes COVID regulares, entrenando en grupos reducidos. Incluso en alguna etapa, los deportes de contacto seguían sin poder entrenar con contacto, ironía pero se entendía que era parte de un preciso de seguridad. El deporte de alto rendimiento es una profesión”.

Alexandra Grande, karateca nacional que busca su pase a Tokio

“Los deportistas sentimos que no nos están apoyando, a pesar de que ya nos confirmaron que los Juegos Olímpicos se van a realizar de todas maneras. Hay algunos deportistas clasificados y otros que estamos a poco de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio No entendemos por qué ahora nos cierran las puertas, el esfuerzo lo hace el deportista”.

María Fernanda Reyes, tablista nacional y medalla de plata en Lima 2019

“No tengo nada contra los chicos de ‘Esto es Guerra’, incluso creo que realizan un deporte extremo (por momentos), pero ellos si tienen suerte de trabajar. ¿Dónde esta la norma que permite a nuestros deportistas profesionales, junto con sus federaciones a seguir trabajando? Estos deportistas que viven del deporte, que dan una imagen positiva a nuestro país, que podrían y son referentes para la sociedad, que viven del deporte, que nos representan vestidos de rojo y blanco y, que algunos de ellos, en estos momentos están clasificados para Tokio, no pueden entrenar porque están en cuarentena”.