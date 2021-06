El expresidente del IPD y actualmente titular de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana, Francisco Boza Dibos agradeció públicamente al Instituto Peruano del Deporte y su actual presidente, Gustavo San Martín Castillo, por la entrega de material deportivo para la masificación de este deporte.

Boza, medallista de los Juegos Olímpicos en Los Angeles 84 al ganar la presea de plata confía en que los tiradores Alessandro de Souza (fosa olímpica), Nicolás Pacheco (skeet) y Marko Carrillo (pistola) puedan llegar a la ronda final en los JJ.OO. de Tokio y aspirar una medalla.

“La Fuerza Aérea del Perú nos permite entrenar de nuevo este gran escenario que es el Complejo de Tiro de la FAP. Este escenario albergará la Copa del Mundo de Para tiro deportivo del 11 al 19 del presente mes y el Gran Mundial de Juniors en todas las armas del 26 de septiembre al 10 de octubre, y luego, del 13 de octubre al 25 de octubre un Panamericano de Tiro, y vamos a organizar en paralelo el Sudamericano”, señaló Boza.

“Agradecemos al IPD, porque el año pasado por pandemia no se pudo utilizar los presupuestos para viajes y eso nos permitió, salvo los olímpicos que se le apoyó con todo, redireccionar el presupuesto para comprar, por primera vez, equipamientos de formación y de iniciación y precompetitivo. Ya tenemos equipamiento de carabina, de pistolas para iniciación, y carabina también de alta competencia”, agregó.

“Los chicos ahora tienen un Polígono de lujo. Recuerden que los mejores tiradores del mundo como Estados Unidos, Alemania, salen de las Fuerzas Armadas. Son deportistas, tiradores del Estado. Hay en el Perú tenemos el Programa Vamos con Tokio que es espectacular. Los deportistas nunca han tenido tanto apoyo y creo que eso debería continuar para los de alta competencia”, sostuvo Boza.

Cuando se le consultó sobre la futura participación de los tiradores Nicolás Pacheco, Alessandro de Souza y Marko Carrillo, Boza dijo que “la verdad es que estamos bien esperanzados. Dios mediante entren los tres a la final, cualquier cosa puede suceder. Una vez que están en la final, en caso de pistolas son ocho finalistas, y en caso de escopeta son seis. Los tres han hecho un plan espectacular y nuestro agradecimiento público porque el IPD sacó su Programa Vamos con Tokio, muy importante para los deportistas. Nos liberó a la Federación de ese presupuesto y nosotros hemos cumplido con darle municiones. Los tres tiradores, llegan muy bien preparado”.

Ante la pregunta si podemos lograr una medalla en tiro en los JJ.OO. de Tokio, Boza, medallista olímpico en los Angeles 84 indicó que “decir que vamos a ganar una medalla sería irresponsable de mi parte. Estamos seguros que los tres están preparados para entrar a la final y de ahí lo que Dios quiera y se alineen nuevamente los astros. Nuestros tiradores están entrenando bien y están compitiendo en grandes eventos, solo tienen que estar bien físicamente, concentrados y estamos seguros que harán unos grandes Juegos, estos Juegos son diferentes por la pandemia.

Esa es la fortaleza y el mensaje que da el deporte con sus tres valores. Que son la amistad, respeto y excelencia. Esos tres valores humanos los tenemos que tener clarísimos, tenemos que respetar y formar un círculo de amistad y tenemos que buscar cada vez más la excelencia, y sobre todo el cuarto valor que es el juego limpio. Juguemos limpio siempre y creo que todo es para bien”.

Finalmente, el medallista olímpico de plata en la modalidad de Fosa Olímpica, dijo que “yo no puedo decir que extraño una medalla porque he tenido esa fortuna, esa suerte. Pero, para mi Perú yo que quisiera que ganen 50 medallas y quien no festeja una medalla. Todo lo que hace el deporte cuando tenemos éxitos deportivos, todos lo festejamos. Tenemos grandes deportistas en atletismo, vela, remo que ha clasificado. Todos los 24 clasificados se han ganado su mérito y ojalá se pueda pensar en grande”.