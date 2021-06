Aunque Floyd Mayweather Jr mostró gran superioridad en su regreso al boxeo, no pudo imponerse ante el youtuber Logan Paul en el combate de exhibición, en el Hard Rock Stadium de Miami. Las reglas eran claras y no iba a haber ganador a menos que hubiera nocaut; sin embargo, el golpe de gracia nunca llegó.

Los rounds pasaban y el cansancio de Logan Paul era evidente. ‘Money’ aprovechó su experiencia para contragolpear, pero no quiso finalizar al youtuber, por lo que tras ocho asaltos, el combate terminó sin ganador. Tras ello, el influencer de las redes sociales celebró el logro de haber aguantado ante Mayweather.

En conferencia de prensa post evento, ‘The Maverick’ elogió a Floyd Mayweather por su actuación. Eso sí, restó importancia a lo dicho por su rival sobre que pudo haber estado prolongando voluntariamente la pelea para priorizar el entretenimiento.

“No hace falta decirlo, pero definitivamente es el peleador más hábil contra el que me he enfrentado”, dijo Paul. “Cada pequeño error que cometí, él lo aprovechó y lo sentí de inmediato. Es un honor. Es un honor, pero no puedo decir que no estaba preparado. Fue un poco más lento de lo que esperaba, imagino que su edad finalmente está pasándole factura”, agregó.

“Él me bendijo con esta oportunidad y estoy feliz por eso, pero creo que finalmente entró en juego su edad. Lo pude ver. Se acercaba, me estaba presionando y luego comenzó a respirar un poco más pesado alrededor de las cinco y seis. Dejó de avanzar y tuvo un segundo aire”, señaló Logan Paul, de 26 años.

Asimismo, la celebridad de las redes sociales dio detalles sobre su desempeño y estrategia ante Mayweather. De acuerdo a su visión, haber aguantado los ocho rounds ante una leyenda como Floyd y en su segundo combate como boxeador fue todo un mérito.

“Sabía que si íbamos a la distancia, técnicamente ganaría, pero ese no era el plan de juego. Cuando estás peleando con un tipo como Floyd estás atento para descubrir su plan de juego. Creo que lo conecté con un buen golpe en el primer round, lo desconcerté un poco y, sí, sobrevivir contra Floyd Mayweather es genial. Es mi segundo oponente. Estoy feliz. Es bueno, fue muy divertido”, finalizó.