El final de la carrera se encuentra cada vez más cerca para Jesús Ángel García Bragado y el afán de conseguir una medalla de oro, en su octava participación de Juegos Olímpicos, lo coloca con sentimientos encontrados. Por un lado, ya tiene 51 años y el entrenamiento constante puede jugarle a favor o en contra; por el otro, tenemos el sueño de un deportista que no quiere retirarse con las manos vacías. Representando a España, no se quiere dar por vencido.

Tokio 2020 verá participar por octava ocasión al popular ‘Chuso’ Bragado. Esto fue garantizado debido a que aseguró su plaza por posición en el ranking. De esta manera, será parte de la despedida Olímpica en los 50 kilómetros marca, especialidad que lo ha posicionado en el mundo. En 1993 se proclamó campeón en Stuttgart y fue diploma Olímpico en Atenas 2004 y Pekín 2008.

Constancia y entrenamiento para seguir vigente a los 51 años

“Generalmente, entreno todos los días de la semana. Intento acumular el máximo de trabajo posible, si puedo en dobles sesiones, y eso me permite luego tener algún día de descanso o no estresarme si otro día no puedo marchar tanto como me gustaría. Y en los períodos de entrenamientos más duros, hago una hora diaria de natación para prevenir las lesiones, sobre todo de espalda”, explica.

Esto no es nada fácil, Jesús registra medias de 120-140 km semanales que luego se convierten en 150-180 km cuando se acerca una competencia de rigor. Con medio siglo de vida, estos números suelen impresionar. Monstse Pastor, su pareja y encarga de entrenarlo, cuenta que el tiempo lo ayudó a calmarse con las exigencias personales porque como deportista ya lo consiguió todo.

“Siempre se deja llevar por sus sensaciones. Mejor que se conoce él no se conoce nadie. Un día salimos a hacer ‘dosmiles’ y, a lo mejor, hace su primer 2.000 y ya no sigue rodando. Si su cuerpo le dice ‘no’, sabe que no hay que forzarlo”, añade Pastor. “Con la edad, vas aprendiendo a respetar mucho cuáles son tus períodos de entrenamiento y cuáles los de descanso, y a conseguir que tu puesta a punto sea más precisa, para llegar físicamente mejor a los días de competición”, agregó Bragado.

El recorrido de ‘Chuso’ en los Juegos Olímpicos

García Bragado ya es el atleta masculino con más participaciones olímpicas del mundo. Estuvo en Barcelona 1992 (décimo), Atlanta 1996 (abandonó), Sydney 2000 (duodécimo), Atenas 2004 (quinto), Pekín 2008 (cuarto), Londres 2012 (decimoséptimo) y Río 2016 (vigésimo). El marchador madrileño lleva cinco Juegos consecutivos quedando entre los 20 mejores en la prueba de los 50 km, que en Tokio 2020 se despedirá del programa Olímpico.

“Cuando empecé en Barcelona 1992 no imaginé que podría participar en ocho Juegos Olímpicos. En Pekín 2008, ya tenía 38 años, y plantearme que llegaría a Londres, con 42, ya me pareció bastante aventurado. El secreto ha sido ir entrenándome año a año e ir corriendo campeonato tras campeonato. Mi reto siempre fue correr un campeonato más”, contó en una entrevista.

A Jesús no se le borra de la memoria la ovación que recibió en Río de Janeiro 2016 por parte de la delegación española y su entrada al comedor de la Villa Olímpica. En aquel entonces tenía 46 años; ahora con 51, irá nuevamente por el recorrido de los 50km.

La misión de Tokio 2020

Es claro que estas serán sus últimas olimpiadas, pero la decisión tuvo que aplazarla un año por la pandemia del coronavirus. “Mi intención era llegar a la última competición de 50 km marcha que se realizara”, confiesa. Después de no poder competir en 2020 sobre los 50 kilómetros por culpa de la pandemia, el veterano marchador ha vuelto a su especialidad en este 2021. En el reciente Campeonato de Europa por equipos, disputado en la República Checa en mayo, marcó un tiempo de 4:01:14.

“Ya lo tengo todo preparado y planificado para que Tokio sea mi última competición. A partir de ahí, ya no me planteo más objetivos. He conseguido todo lo que había soñado y tengo muy claro que ya no continuaré compitiendo. Seguiré vinculado al deporte que me lo ha dado todo, pero como entrenador”, apunta.

García Bragado capitaneará junto a la cuatrocentista Aauri Lorena Bokesa la delegación del atletismo español en Tokio 2020, que contará con 56 representantes, la cifra más alta desde Atenas 2004.

