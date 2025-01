Jonathan Maicelo nunca pasa desaparecido y esta vez no fue la ocasión. Sucede que este fin de semana, mientras se encontraba en Satipo –ciudad ubicada en la región Junín–, el boxeador tuvo un altercado en donde agredió a su colega Franklin Limas. Como era de esperarse, este incidente se viralizó en las redes sociales y generó múltiples opiniones entre los cibernautas.

El hecho sucedió en un restaurante cuando ambos deportistas se encontraron de manera inesperada, generando sorpresa entre los testigos que estaban alrededor. El medio local Tsame Tu Revista informó que Maicelo arribó el restaurante donde se hallaba Limas, quien días previos había mencionado al otro pugilista en unas declaraciones públicas.

“Jonathan Maicelo sorprendió a todos los presentes con su acción, dejando abierta la discusión sobre sus impulsos fuera del ring”, señaló la citada fuente, poniendo en tela de juicio el comportamiento de Maicelo. Recordemos que no es la primera vez que él tiene este tipo de acciones, ya que en el pasado también se le vio involucrado en peleas de este tipo..

Tsame Tu Revista entrevistó a Maicelo tras lo sucedido y este explicó la razón. Según se excusó, todo esto pasó porque Franklin Limas habló mal de él. “Ya lo escuché, habló mal de mí, señalando que soy un mal ejemplo para la juventud”, manifestó públicamente.

Así fue la reacción de Jonathan Maicelo ante Franklin Limas. (Foto: Captura)

“Maicelo llega mañana a Satipo (...) Quiero pelear un solo asalto para demostrar todo mi talento y mi destreza en el boxeo”, señaló Limas sobre Maicelo, retándolo a un enfrentamiento de exhibición. El propio Jonathan aseguró que estas palabras provocaron su reacción.

Horas después de este altercado, Franklin Limas, campeón nacional de boxeo olímpico en tres ocasiones, buscó calmar las aguas y procuró mantener su distancia con Jonathan Maicelo. “Me dejé llevar por comentarios de terceros que me motivaron a desafiar a Maicelo”, comentó.

Sin embargo, Maicelo se dirigió a los medios locales y sostuvo que “a la gente gente como él se le trata así”. Claramente su relación con Franklin Limas no tiene vuelta atrás y este altercado solo avivó la tensión que hay entre ambos. Los cibernautas en redes sociales cuestionaron que Jonathan, siendo un boxeador más experimentado, se exponga en este tipo de provocaciones.

Fuera de esto, el propio Limas destacó su trayectoria y puso sobre la mesa sus éxitos personales. “Soy tres veces campeón nacional en el boxeo olímpico, he participado en tres países representando al Perú. He estado en Cuba, Chile y Ecuador. Luego me debuté como boxeador profesional, ahora me mantengo invicto en el boxeo profesional”, manifestó el año pasado.





